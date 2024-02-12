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Kredi kartı kullananlar tüm bildiklerinizi unutun! Taksitlere sınırlama, cep telefonu düzenlemesi, nakit çekimine kısıtlama...

12.02.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı borçları son 1 yıldaki artışla rekor kırdı. Bunun üzerine Merkez Bankası'ndan kredi kartları için yeni düzenleme sinyali geldi. 'Kredi kartıyla ilgili yeni düzenlemeler ne olabilir?' sorusu yanıt aramaya başlarken masadaki maddelerle ilgili açıklama geldi. Bunlardan en dikkat çekici olanı da taksit sınırı. Yine cep telefonu konusunda da bir düzenleme yapılması gündemde.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren düzenleme sinyali yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Karahan, enflasyon raporu toplantısındaki konuşmasında kredi kartı harcamalarındaki artışın önüne geçmek üzere çalışma başlattıklarını duyurdu. Kulislerde düzenlemelerin yerel seçimler sonrası devreye sokulacağı konuşulurken kredi kartı düzenlemesinin detaylarıyla ilgili ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi'den açıklama geldi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Kredi kartı borçlarındaki artış sonrası Merkez Bankası'nın kredi kartlarıyla ilgili atacağı değerlendirilen adımlar arasında taksit sınır, kredi kartından nakit çekiminin kısıtlanması gibi maddeler yer alıyor. Yine kredi kartı verilen kişilerin sınırlanması da gündemde.

CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Abulkadir Develi, kredi kartı harcamalarında enflasyonun ötesinde bir artış yaşandığına dikkat çekerek "Dolayısıyla bu güçlü talebin enflasyon üzerinde bir baskısı oluşuyor" dedi. İşte o açıklamalardan dikkat çeken satır başları:

NASIL DÜZENLEMELER GELEBİLİR?

NASIL DÜZENLEMELER GELEBİLİR?

"Yapılacak olan düzenlemeler belki lükse kaçan, yüksek gelir gruplarına dair bir kısıtlama söz konusu olabilir.

Dar gelirli vatandaşları da gözeterek enflasyon artışıyla beraber bir artış durumu söz konusu olabilir limitlerde.

Enflasyonla beraber kredi hacminin artması zaten beklenir. Maaşlar arttıkça kredi limitinin artması da beklenir. Burada önemli olan, bundan daha fazla artışı engellemektir.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı nakit taksit
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