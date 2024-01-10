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  4. Türkiye savunmada atağa kalktı! Dikkat çeken yükseliş! Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı... İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) listedeki yeni sırası

Türkiye savunmada atağa kalktı! Dikkat çeken yükseliş! Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı... İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) listedeki yeni sırası

10.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin yükselişi ise dikkat çekti. Ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun kalma gibi birçok faktörün dikkate alınarak hazırlanan listede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2023 yılına göre 3 basamak yükseldiği görüldü.

Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarıyla geçen 2023 yılında, özellikle Ortadoğu'da 'bölgesel savaş' sesleri yükselirken; ülkelerin ordularına yaptıkları yatırımlar da her geçen gün artıyor. Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi.

TSK, 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'inci oldu.

Keşfet

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI VE TSK'NIN YENİ SIRASI

1-ABD

1-ABD

2-RUSYA

2-RUSYA

3-ÇİN

3-ÇİN

4-HİNDİSTAN

4-HİNDİSTAN

5-GÜNEY KORE

5-GÜNEY KORE
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Anahtar Kelimeler:
Ordu Türkiye tsk
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