Türkiye savunmada atağa kalktı! Dikkat çeken yükseliş! Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı... İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) listedeki yeni sırası

Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarıyla geçen 2023 yılında, özellikle Ortadoğu'da 'bölgesel savaş' sesleri yükselirken; ülkelerin ordularına yaptıkları yatırımlar da her geçen gün artıyor. Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi.

TSK, 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'inci oldu.



