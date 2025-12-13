2025'te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü!

2025'in kazandıranı gümüş oldu. Altın her zamanki gibi yatırım sepetlerinde en çok yer kaplayan yatırım aracı olsa da uzmanların gümüşe dikkat çekmeleri ile bu yıl gümüş ön plana çıktı. Yüzde 150'ye varan kazancı ile yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, altını sollayarak 2025'in yıldızı oldu.

GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTTI!

Fon Bilgilendirme Platformu TEFAS verilerine göre, gümüşe dayalı yatırım fonları son dönemde yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sağladı. Sanayi talebindeki artış ve küresel arz sıkışıklığı gümüş fiyatlarını destekledi. Bu eğilim fon getirilerinde belirgin bir ivme yarattı. Aynı dönemde altın fonları daha temkinli bir seyir izledi. Gümüş fonları yüksek oynaklığa rağmen güçlü performansıyla ayrıştı.

ALTINI GERİDE BIRAKTI

Son 1 ayda gümüş fonlarında getiriler yüzde 21-24 aralığında gerçekleşti. 3 aylık getiriler yüzde 49-54 bandına yükseldi. Altı aylık dönemde yüzde 77-84 arasında kazanç sağlayan gümüş fonları, yılbaşından bu yana ise yüzde 145-153 düzeyine ulaşan getirileri sundu.

5 KAT YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI

Kısa ve orta vadede gümüş fonları, altın fonlarına kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi. Son 1 ayda gümüş fonlarında getiriler yüzde 21-24 aralığında gerçekleşti. Aynı dönemde altın fonlarında getiriler yüzde 0.3-5.3 bandında kaldı. Kısa vadede yatırımcılar altına kıyasla gümüşten yaklaşık 4-5 kat daha yüksek getiri elde etti.

Son 1 yıllık verilere bakıldığında da benzer bir ayrışma dikkat çekti. Gümüş fonlarında 1 yıllık getiriler yüzde 126-131 bandında seyretti. Altın fonlarında ise getiriler yaklaşık yüzde 68-103 aralığında kaldı.

