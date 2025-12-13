FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

2025'te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü!

Küresel piyasalarda oluşan belirsizlikler altına olan rağbeti artırmış olsa da 2025'in kazananı gümüş yatırımcısı oldu. Son 1 ayda gümüş fonlarında getiriler yüzde 21-24, altın fonlarında ise yüzde 0.3-5.3 aralığında gerçekleşti. Sanayi talebindeki artış ve küresel arz sıkışıklığı gümüş fiyatlarını destekledi. İşte detaylar...

2025'te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü!
Ezgi Sivritepe

2025'in kazandıranı gümüş oldu. Altın her zamanki gibi yatırım sepetlerinde en çok yer kaplayan yatırım aracı olsa da uzmanların gümüşe dikkat çekmeleri ile bu yıl gümüş ön plana çıktı. Yüzde 150'ye varan kazancı ile yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, altını sollayarak 2025'in yıldızı oldu.

2025 te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü! 1

GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTTI!

Fon Bilgilendirme Platformu TEFAS verilerine göre, gümüşe dayalı yatırım fonları son dönemde yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sağladı. Sanayi talebindeki artış ve küresel arz sıkışıklığı gümüş fiyatlarını destekledi. Bu eğilim fon getirilerinde belirgin bir ivme yarattı. Aynı dönemde altın fonları daha temkinli bir seyir izledi. Gümüş fonları yüksek oynaklığa rağmen güçlü performansıyla ayrıştı.

2025 te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü! 2

ALTINI GERİDE BIRAKTI

Son 1 ayda gümüş fonlarında getiriler yüzde 21-24 aralığında gerçekleşti. 3 aylık getiriler yüzde 49-54 bandına yükseldi. Altı aylık dönemde yüzde 77-84 arasında kazanç sağlayan gümüş fonları, yılbaşından bu yana ise yüzde 145-153 düzeyine ulaşan getirileri sundu.

2025 te vites yükseltti: Yatırımcının yüzünü altın değil o güldürdü! 3

5 KAT YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI

Kısa ve orta vadede gümüş fonları, altın fonlarına kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi. Son 1 ayda gümüş fonlarında getiriler yüzde 21-24 aralığında gerçekleşti. Aynı dönemde altın fonlarında getiriler yüzde 0.3-5.3 bandında kaldı. Kısa vadede yatırımcılar altına kıyasla gümüşten yaklaşık 4-5 kat daha yüksek getiri elde etti.

İlginizi Çekebilir

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

 1 Ocak'ta yürürlükte, limitler değişiyor

1 Ocak'ta yürürlükte, limitler değişiyor

 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti!

200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti!

Son 1 yıllık verilere bakıldığında da benzer bir ayrışma dikkat çekti. Gümüş fonlarında 1 yıllık getiriler yüzde 126-131 bandında seyretti. Altın fonlarında ise getiriler yaklaşık yüzde 68-103 aralığında kaldı.

KAYNAK: NEFES

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti!200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti!
Habertürk 'satıldı' iddialarına yanıt geldi!Habertürk 'satıldı' iddialarına yanıt geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş küresel piyasalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.