‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı: 'İsteyerek patlatacak'

Savaşın 18. günü başladı. Piyasalardaki durum ise yakından takip ediliyor. Altın yeni güne sınırlı yükselişi ile dikkat çekerek başladı. Öte yandan yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı da merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

2 haftadan daha uzun süredir devam eden savaşta altın, petrol ve dolardaki gelişmeler merak ediliyor. Orta Doğu’daki çatışmaların petrol sevkiyatlarında uzun süreli kesinti yaratacağına dair endişelerin bir miktar azalması piyasaları rahatlatıyor. Yarın akşam ise Fed’in faiz kararı takip edilecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları, piyasalardaki risk algısını kısmen azalttı. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülürken, ABD tahvil getirileri düşüş gösterdi ve dolar son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

ALTIN NE KADAR?

Petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan düşüşün ardından arz endişelerinin yeniden öne çıkmasıyla yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Brent petrol fiyatı 103 dolar üzerinde seyrediyor. Boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerler haftalardır bekliyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik değerlendirmelerini gdh’ın YouTube kanalına yaptı. Memiş, ABD’nin yarın faiz indiriminde pas geçebileceğini kaydetti. Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Petrol fiyatları muhtemelen 105 dolar seviyesine kadar gider. Oradan tekrar aşağı yönlü hareketlerle 95 dolar seviyesine kadar çekilir. Ondan sonra 115 dolara gider. Oradan tekrar 100 dolara çekilir. Böylece petrol fiyatlarındaki tansiyon artmaya devam ettikçe, petrol fiyatlarının küresel ekonomileri maliyeti artmaya devam ettikçe, enflasyon tarafındaki riskler artmaya devam ettikçe merkez bankaları artık yavaş yavaş bir makas değişikliğine gider”
“2027’DE DUYURACAKLAR”

Merkez bankalarının kendilerine yeni bir yol haritası çizeceklerini kaydeden Memiş, yatırımcıların da yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini söyledi. Orta Doğu’daki gerilimin piyasaya olan etkisini değerlendiren Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Petrol fiyatlarını 115 dolar seviyesini görmesi her gün enflasyon tetikleyen faktörler. Ama İran diyor ki, ‘petrol fiyatları 200 dolara çıkana kadar biz bu savaşı sürdüreceğiz’ diyor. Eğer İran'ın bu iddiası gerçekleşirse petrol fiyatları 200 dolara giderse bambaşka bir Orta Doğu görmeye devam edeceğiz ve küresel ekonomilerde bambaşka bir durum görmeye devam edeceğiz. Özellikle öyle bir hiperenflasyon sürecine, stagflasyon sürecine gireriz ki dünya artık bunun altından nasıl kalkar bilemiyoruz. Savaşları bilerek ve isteyerek çıkartan bu sistem aslında büyük resetleme ile birlikte dijital paralara geçişi destekliyor ve 2030 yılında planladıkları bu dijital paralara geçiş dönemini 2027 yılında zaten aktif olarak bence kamuoyuna duyuracaklar”

“ENFLASYONA HAZIRLIK YAPMAK LAZIM”

Ezberlerin bozulacağını Körfez ülkeleri için bir şeylerin değişeceğini belirten Memiş, her geçen gün tehditlerin arttığını kaydetti. Memiş, “2026 yılında veya 2027 yılında büyük bir enflasyonla karşı karşıya kalma ihtimalimiz kuvvetli. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu enflasyon belasıyla tekrar tanışır ve bu enkazın altından kalkmak bence çok da kolay olmaz ekonomik olarak. Bilerek ve isteyerek patlatacaktır. Enflasyona hazırlık yapmak lazım. Sonra dijital paralara geçişle alakalı süreçleri yakından takip etmemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.

“ÖNCE HÜPLET SONRA GÜMLET”

Altın için de konuşan Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Savaş başladığı tarihten itibaren altın fiyatlarında bir gerileme var. Bilerek ve isteyerek baskılıyorlar ve düşürüyorlar. Şimdi savaşın bir ekonomik maliyeti var malum. En son 2025 yılında. Yine Amerika İsrail İran'a saldırdığı zaman altın fiyatları gerilmişti. Borsaları yükselmişti, yine aynı senaryoyu görüyoruz. Altın satıyorlar, borsalarını destekliyorlar. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar, kredili işlemler yapanlar yani kumar masasında olanlara bu savaşın maliyetini çok güzel bir şekilde ödetiyorlar. Teminat tamamlama çağrısıyla mecburen köşeye sıkıştırıyorlar. Önce hüplet sonra gümlet. Altın ve gümüş satmaya zorluyorlar ve dolayısıyla da altın gümüşünü ucuzdan satmak zorunda kalıyor”

“ALTIN FIRSAT SUNUYOR”

Altın ve gümüş yatırımcısının psikolojik olarak çok güçlü olması gerektiğinin altını çizen Memiş, “2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısıyla top gibi oynayacaklar.
Aynı kripto para piyasasında ki yatırımcıların psikolojilerini onlara yaşatacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olan, bu düşüşleri fırsat olarak gören yatırımcılar bence en şanslı yatırımcılar. Altın fiyatları düşmüyor. Altın fiyatları şu anda bir fırsat sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli olduAkaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.125,55
7.126,39
% 0.24
10:15
Ons Altın / TL
221.671,98
221.773,86
% 0.29
10:30
Ons Altın / USD
5.015,85
5.016,43
% 0.21
10:30
Çeyrek Altın
11.400,88
11.651,64
% 0.24
10:15
Yarım Altın
22.730,50
23.303,29
% 0.24
10:15
Ziynet Altın
45.603,51
46.464,04
% 0.24
10:15
Cumhuriyet Altını
47.662,00
48.378,00
% -0.73
14:19
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

