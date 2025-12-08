'5 haneli rakam görülebilir' Altın alacaklar dikkat: 'Artık Türkiye'de bitti'

Bu hafta gözler Merkez Bankası ve Fed'de olacak. Yılın son faiz kararı öncesi ise yatırımcılar piyasaların son durumu merak ediyor. Altın yatırımcısı 2025'te yüzde 90'a varan kazanç elde etti. Yılın son faiz kararlarının açıklanmasının ardından ise kıymetli madenlerin ne kadar olacağı yakından takip edilecek.

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmaları, gibi etkenler altının hızla yukarı tırmanmasına neden oldu. Fed'in Çarşamba günü 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılması ile altının 2025'i nasıl kapatacağı merak ediliyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV 100 canlı yayınında orta ve uzun vadede altında yükseliş beklediğini kaydetti. Memiş, "Bugünkü koşullara baktığımız zaman yine merkez bankalarının talebi devam ediyor. Yine jeopolitik gerilimler düz bir şekilde devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Yine başta Fed'in faiz indirimi süreci 2026 yılında en az 3 kez en fazla 5 kez yeni devam edebilir. Bu etkenler orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen faktörler" şeklinde konuştu.

"5 HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR"

2026'ya yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Memiş, "Ons altın tarafında 4 bin 800 dolar; gram altın tarafında yıllık bazda 8 bin TL bekliyoruz. Belki öngörülemeyen gelişmeler olsa 5 haneli rakamlar görülebilir. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" cümlelerini kurdu.



Altını olanlar için nasıl bir pozisyon almaları gerektiğine yönelik açıklamada bulunan Memiş, şu sözleri sarf etti:



"Ekim ayındaydı o fırsatlar artık geçti. Artık bu seviyelerden satış yapmak bana göre risk. Yani kısa vadeli al-sat piyasası yok, son 4 yıldır Türkiye'de bitti zaten. Fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Mümkün olduğunca nakide ihtiyacı olmayan yatırımcının da geri çekilmeleri tekrar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. O yüzden biraz daha yükseliş trendini satın almak daha mantıklı"

Fed faiz kararını açıklayacağı için sert dalgalanmaların yaşanacağını kaydeden Memiş, "Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi %86 piyasalar tarafından fiyatlandı. TCMB'den de büyük ihtimalle 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelebilir" cümlelerini kurdu.

2026'da da şampiyonun gümüş olacağını belirten Memiş, "Bir enstrüman böyle tarihi zirveleri veya birinciliği ilan ettiği zaman herkes o tarafa yöneliyor. Bu çok yanlış bir şey. O zamanda yapılacak hamlelerdi. Mesela Nisan ayında altın gümüş rasyosu 106 seviyesindeydi. 2 seviyesine kadar gerilediği için birincilik gümüşte oldu. Ama rasyoda tekrar yükseliş yönlü hareketler bekliyorum. Bu da gümüşü kar satışlarını destekler" dedi. Memiş, gümüş yatırımcısının biraz dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizdi.