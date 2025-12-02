FİNANS

62 bin TL'lik altın bilezikten toprak çıktı! Kuyumcu bile şaşırdı

Altındaki yükseliş maalesef ki beraberinde dolandırıcıları da getiriyor. Altın fiyatları yükselince dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmek için her yolu deniyor. Son olarak dolandırıcıların tuzağına bir kuyumcu esnafı da düştü. Üstelik 62 bin TL'lik altın bilezikten çıkanlar herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

62 bin TL'lik altın bilezikten toprak çıktı! Kuyumcu bile şaşırdı
Hande Dağ

Altın fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ettikçe vatandaşlar da altını araştırmaya ve konuşmaya devam ediyor. Hal böyle olunca dolandırıcılar da yeni yeni yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeyi sürdürüyor. Özellikle vatandaşlar, herhangi bir kandırılma olayına karışmamak adına güvenilir bir kuyumcu bulmayı önemsiyor. Fakat dolandırıcıların hedefi bazen kuyumcular da olabiliyor. Üstelik esnaf da kimi zaten sahtekarların bulduğu yöntemlere yetişemeyebiliyor. Sahtekarlar son numarasında da altın bileziğe bu kez toprak karıştırdı. İşte detaylar...

62 bin TL lik altın bilezikten toprak çıktı! Kuyumcu bile şaşırdı 1

19 GRAMLIK BİLEZİKTE 7 GRAM TOPRAK

ATV Haber'de yer alan habere göre; kuyumcu Abdurrahman Yel, "İçi boş bir bilezik. İçini dolduruyorlar artık kum mu, toprak mı, kül mü... " dedi.

Altın hilekarları durak bilmiyor. Her geçen gün yaptıkları farklı hilelerle herkesi şaşırtmaya devam ediyorlar. Bu kez tam 19 gramlık bir bileziğin içerisine tam 7 gram toprak koydukları ortaya çıktı.

62 bin TL lik altın bilezikten toprak çıktı! Kuyumcu bile şaşırdı 2

"YEĞENİM ALMIŞ! AKŞAM TEST ETTİM, DEDİM Kİ; BU BİLEZİĞİN BU KADAR GRAM GELMEMESİ LAZIM"

Bileziği kuyumcuya getiren müşteri verdiği altının karşılığı olan parayı alıp gitti. Dükkan sahibi dışarıdaydı. Döndüğünde hurdaya ayıracağı altınları tek tek tarttı. Sıra o bileziğe gelince içine kurt düştü. Yel "Yeğenim almış. Akşam ben test ettim. Dedim ki bu bilezik bu kadar gram gelmemesi lazım. Ya 35-40 gram içi dolu olsa gelir ya da 12-13 gram gelmesi lazım dedim" ifadelerini kullandı. Bileziğin dışı altındı ama içi toprak doluydu. Yel "Tahminimce burada 19 gram bir bilezik bu böyle tahminimce, 7 grama yakın böyle toprak işte kum, kül mü desek, böyle doldurmuşlar" şeklinde konuştu. Yel, şahısların bunu bu hale getirerek en az 20 bin TL kazanç sağladıklarını söyledi.

62 bin TL lik altın bilezikten toprak çıktı! Kuyumcu bile şaşırdı 3

"40 BİN TL'LİK ALTIN DEĞERİ VAR! GERİSİ ÇÖP"

Devamında Yel "Merdiven altı daha önce atölyecilik yapmış. Sonra gidiyor işin çakallığına, üç kağıtçılığına böyle şeylerle yapıyorlar" dedi. Yel "Bu bilezik 19 gram geliyor. Şöyle bir hesaplayayım. 19 gr x 3300 liradan dediğin zaman 62 bin 700 TL yapar. Ama 7 gramını düşsek ortalama diyorum 12 gram desek 3300. Burada 40 bin liralık bir altın değeri var. Gerisi çöp" ifadelerini kullandı.

Altında hileyi anlamaksa artık işin ehli için bile çok zor. Yel "Benim yeğenim hemen hemen 22 senedir yanımda. O bile fark etmedi. Böyle ayar suyuyla biz bakıyoruz, kesiyoruz, ateşe atıyoruz. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmamak için eski esnaflardan herkes tanıdık bildiği yerlerden almasını öneriyorum" dedi.

Toprak Altın altın fiyatları altın bilezik bilezik dolandırıcı
