Son dakika | Asgari ücret zammı için merak ediliyordu! TÜRK-İŞ'ten "Öyle bir lüksümüz yok" mesajı

Son dakika haberi: Yeni asgari ücret zammı belirlenirken en merak edilen konulardan biri de TÜRK-İŞ'in komisyon toplantısına katılıp katılmayacağı. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor" mesajı verdi. Atalay'ın ardından Bakan Işıkhan'dan da komisyon masasına ilişkin açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta toplanacak. TÜRK-İŞ'in toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlatmıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bu formülle ilgili de açıklamada bulundu.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ SAHİPSİZ BIRAKMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden bir 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.

TÜRK-İŞ KOMİSYONA KATILACAK MI?

  • Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor.

"ADIM MI ADIM, YETERLİ Mİ DEĞİL"

  • Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi gelsin ona göre hareket edelim.

BAKAN IŞIKHAN: MASADA 3 KESİMİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise komisyon toplantısıyla ilgili "Masada tüm tarafları, üç kesimi de görmek istiyoruz. Komisyon, sosyal diyaloğun mekanizmalarından biri. Komisyon için tüm taraflara yazımızı göndereceğiz" mesajını verdi.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan toplantı tarihiyle ilgili ise "Yakın zamanda başlatacağız, tarihi komisyon belirler" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISINA "ARA FORMÜL"

TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.

AA'nın aktardığına göre; İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.

Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.

