Son dakika | Asgari ücret zammı için merak ediliyordu! TÜRK-İŞ'ten "Öyle bir lüksümüz yok" mesajı

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta toplanacak. TÜRK-İŞ'in toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlatmıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bu formülle ilgili de açıklamada bulundu.
Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise komisyon toplantısıyla ilgili "Masada tüm tarafları, üç kesimi de görmek istiyoruz. Komisyon, sosyal diyaloğun mekanizmalarından biri. Komisyon için tüm taraflara yazımızı göndereceğiz" mesajını verdi.
Bakan Işıkhan toplantı tarihiyle ilgili ise "Yakın zamanda başlatacağız, tarihi komisyon belirler" dedi.
TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.
AA'nın aktardığına göre; İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
