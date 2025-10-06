FİNANS

"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için 'Kesinlikle...' deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı 'Rüzgara takıldı ve...'

Altın yatırımcısı güne yeni bir rekor ile başladı. Gram altın 5 bin 200 lira barajını geçerken ons altın ise 4 bin dolara adeta göz kırptı. Altın için uzmanlar değerlendirmelerini ise yapmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada sarı metalin gidişatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, altın için canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın yeni haftaya rekorla başladı. 5 bin 300 liraya yaklaşan gram altının yıl sonunu nasıl kapatacağını merak ediyor. Uzmanlar 2026'da gram altın için 6 bin 500 lira tahmininde bulunurken gram altın şu saatlerde 5 bin 285 liradan satışa çıkıyor. Ons altın tarafında ise yükseliş devam ediyor. Ons altın 3 bin 942 dolar seviyesinde bulunuyor.

"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 1

Altının önümüzdeki günlerde ise nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Jeopolitik gerilimler ile ilgili olumlu sinyaller gelse de altın yükselişini devam ettiriyor. Merkez bankalarının altın alımına devam etmesi, küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler gibi etkenler altının fiyatlanmasına neden oluyor.

46 YILIN REKORU

Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK ekranlarında altın için konuştu. Bayram, "Gerçekten altın hem bizi hem tüm dünya çok ciddi bir şekilde şaşırtıyor. Bu hızlı artış aslında 46 yılın en büyük artışı yaşadı. Son 5 yılda gram altın yüzde 1000'den fazla arttı. Yani çok ciddi bir artış var gram altında. Ons altında ciddi bir artış var; yüzde 100'den fazla artış var. Yatırımcısına kazandırdı yani" dedi.

"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 2

"TEMKİNLİ OLUN"

Altının yatırımcısına kazandırdığını ifade eden Bayram, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bundan sonra da yükseliş mutlaka olacaktır ama temkinli olmakta fayda var. Çünkü şu anda gram altını ve ons altını destekleyen şey özellikle Amerika'daki federal hükümetin kapalı olması. Trump demokratlara suçu atıyor ama 750.000 kişiyi de işten çıkarmak noktasında baskı unsuru yapıyor. Yani 750.000 kişiyi şu anda zorunlu bir şekilde evlerine gönderdiler. Federal hükümet kapalı olduğu için herhangi bir veri alınamıyor. Fed tutanakları açıklanacak. Onun haricindeki istihdam verileri, tarım dışı istihdam verileri bunlarla alakalı federal hükümet bir açıklama yapmadığı için bütün yabancı kuruluşlar da özel bankalardan, özel kuruluşlardan bu bilgiyi alıyor"
"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 3

"ANİ ARTIŞ OLMAZ"

Dünyada risklerin devam ettiğinin altını çizen Bayram, "O yüzden aslında dış politikayı ve siyaseti konuşuyoruz ki altına ilişkin yorumlama bulunabilelim. O yüzden altının yukarı yönlü seyri devam edecektir. Ama bu kadar ani artışlar olmaz. Yani vatandaş burada 'altın çok arttı ben bu artıştan yararlanamadım ben de alayım' derse yüklü bir miktarda buraya giriş yapmasın" sözlerini kullandı.
"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 4

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Yatırım yapacaklar için dönemi değerlendiren Bayram, "Al sat yapmak mı ya da al yat yapmak mı mantıklı?" sorusuna ise şu cümlelerle yanıt verdi:
"Kesinlikle al sat dönemi. Şimdi şöyle hep bahsettiğimiz gibi yatırımcılarımıza ve vatandaşlarımıza yükseldi şu anda gram altın. Ons altın 4 bin dolara kadar yükseleceğini öngörüyoruz bu hafta. İşte bu dönemlerde aldığınız altını satma fırsatı bir hafta içerisinde 10 gün içerisinde tekrar düzeltme imkanı mutlaka sağlayacak. Piyasada altın geri gelecek. Buradan tekrar almalılar. Ama 'ben heyecan istemiyorum hayatımda; alayım ve yatayım' derse ki biz bu konuda gerçekten çok mahir bir ülkeyiz. 500 milyar dolarlık bir altın rezervimiz yani yastık altına bir altın olduğundan bahsediliyor. Bunun da ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Vatandaş şu yükseklikten satmalı"

GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

11 YILDIR BEKLİYORLARDI

Altının tekrar 5 bin lira seviyesine geldiğinde altının alınması gerektiğini vurgulayan Bayram, gümüş için de değerlendirmede bulundu. Gümüş yatırımcısının 11 yıldır beklediğini ifade ederek, "Gümüş bundan sonra altının da rüzgarına takılarak peşine ciddi bir yükselişte bulundu ve bu sene altından daha fazla arttı, yüzde 50'ye yakın" dedi.

"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 5

"2026 ALTIN YILI OLACAK"

Altının yılı nasıl kapatacağına dair de konuşan Bayram, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Burada 6 haftalık ve 8 haftalık ortalamanız var. Yani 6 veya 8 hafta boyunca ortalama desteği kırmaz, aşağı yönlü gitmez ve direnci kırar, yukarı yönlü giderse buna göre fiyatlar yapacağız. Şimdi destek burada 5 bin 150 TL ve altta 5 TL. Eğer 6 haftalık ortalama 5 bin 100 TL ve 5 bin 150 TL üzerine gelirse altın yörü yukarı 5 bin 500'e gider. 2026'da altın yıl olacak gibi gözüküyor. Çünkü buradaki riskleri değerlendirmekten bir yana altın yatırımcısı hala iştahlı. Sadece bizde değil bütün dünyada altın yatırım iştahlı. Bütün dünyada büyük alıcılar hala altına almaya devam ediyor ve altına yatırım yapmaya devam ediyor"

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.277,94
5.278,54
% 1.32
14:30
Ons Altın / TL
164.051,54
164.088,79
% 1.26
14:45
Ons Altın / USD
3.934,15
3.934,60
% 1.22
14:45
Çeyrek Altın
8.444,70
8.630,41
% 1.32
14:30
Yarım Altın
16.836,62
17.260,82
% 1.32
14:30
Ziynet Altın
33.778,79
34.416,07
% 1.32
14:30
Cumhuriyet Altını
35.971,00
36.516,00
% 1.07
13:11

"Al sat mı al yat mı?" Altın alanlar için Kesinlikle... deyip tavsiye verdi! 11 yıldır bekliyorlardı Rüzgara takıldı ve... 6

