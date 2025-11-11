FİNANS

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş 'dikkat' uyarısı yaptı! 'Bu hafta bence...'

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Sert yükseliş sonrası sert düşüş yaşayan altında yeni haftada yeniden yükseliş hareketi görüldü. Altın yatırımcısı ise altın fiyatlarında yeniden yükseliş ya da yeniden düşüş hareketi görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Bir yandan altın alacaklar ve altın satacaklar piyasadaki seyri takip ederken altının 2026 yılı performansının ne olacağı da araştırılıyor. Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte 11 Kasım Salı güncel altın fiyatları

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş 'dikkat' uyarısı yaptı! 'Bu hafta bence...'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın düşüş hareketi sonrası yeniden yükselişe geçince altın yatırımcısını heyecanlandırdı. Altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak edilirken altın alacaklar ve altın satacaklar nasıl bir hamle yapmanın mantıklı olacağını düşünüyor. Finans analisti İslam Memiş'ten çok çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi. Peki, altın fiyatları yükselişine devam edecek mi, yeniden düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 11 Kasım Salı güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Kasım 2025 Salı canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 1

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

Gram altında en yüksek 5633 TL, en düşük 5581 TL rakamı görüldü. Gram altın saat 09.19 itibarıyla 5614 TL seviyesinde. Ons altında ise en yüksek 4148 dolar, en düşük 4110 dolar rakamı görüldü. Ons altın saat 09.34 itibarıyla 4132 dolar seviyesinde.

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 2

"BU HAFTA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

TGRT Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş altın ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Buna tepki alımı diyoruz. Gram altın ve ons altında bu hafta yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4150 - 4170 dolar direnci var yukarıda. Gram altın ons altından destek alarak yine 5800 - 5850 lira aralığı direnç konumunda. Ancak bu yükselişler yatırımcıyı panik yapmamalı. Tekrar geriye dönüş bekliyoruz bu fiyatlardan sonra. Yani tekrar ons altın 4.000 dolara, gram altın 5.500 lira seviyesine tekrar geriye dönüş sağlayabilir. Kısa vadedeki bu yükselişin, bu dalgalanın sebebi ise Amerika'daki hükümet kapalı ve dolayısıyla da burada belirsizlikler var ne zaman açılacak diye. Piyasada şu anda Amerika'daki hükümetin kapalı olmasından başka elinde bir bahane de yok ve bu bahaneyi kullanıyor.

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 3

"BEN KÖTÜMSER DEĞİLİM"

Perşembe ve Cuma günleri küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta ve gün. Çünkü Amerika'da enflasyon verisi, ÜFE ve TÜFE verisi açıklanacak. Ancak bu verilere ulaşamıyoruz diye ciddi sıkıntılar da var Amerikan hükümetinin kapalı oluşundan dolayı. Bakalım veri açıklanacak mı? Perşembe gününe kadar hükümet tekrar açılacak mı? Ben kötümser değilim. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Amerikan hükümeti tekrar açılır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla da altın burada ve tekrar bir güvenli liman, tekrar bir tepki alımıyla karşımızda olmaya devam edecek.

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 4

"ALACAKLAR DA SATACAKLAR DA BENCE DİKKAT ETMESİ LAZIM"

Buradaki belirsizlik devam ettiği için ve manipülasyon fiyatlaması yıl sonuna kadar devam ettiği için şimdi alacaklar da satacaklar da bence dikkat etmesi lazım. Mesela bir yatırımcının elinde altın varsa, nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa tekrar beklemeye devam etmesi lazım. 2026 yılındaki beklentimiz yükseliş yönünü devam ediyor. Ancak elinde nakit olup da altın almak isteyen yatırımcısı 4000 dolar seviyesinin üzerinde değil, 4000 dolar seviyesinin altında bir altın piyasasını takip etmesi lazım ve bunu kademeli olarak alması lazım. Geçen hafta iki kez bu fırsatları verdi 5505 lira seviyesinden. Dolayısıyla da böyle 5.500 lira seviyesine gelince kademeli almak mantıklı. Tekrar dalgalı seyir yıl sonuna kadar devam edecek. Ancak bu hafta altın almak için bence uygun bir hafta değil.

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 5

2026 YILI ALTIN BEKLENTİLERİ

2026 yılında altın fiyatlarının yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Çünkü bugünkü altın fiyatlarını yükselten faktörler yine 2026 yılında masada durmaya devam edecek. Yine merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Yine jeopolitik gerilimler, yine ticaret savaşları, belirsizlikler devam ediyor. Bu hal böyle olunca da dünyada hem bankalar hem şirketler hem yatırımcılar fiziki altın talebine devam eder ve 2026 yılında altın tarafında 4800 - 4888 dolar, gram altın tarafında 8000 ve üzerindeki rakamları yine beklemeye devam edeceğiz. Her yıl bu döngü böyle devam ediyor ve yıllık bazda baktığımız zaman da altın güvenli limandır. Yatırımcısının yine yüzünü güldürmeye devam eden değerli bir emtiadır. Hem yıllık bazda hem aylık bazda yine kazandırdı. Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yine yıllık bazda gerilemesine rağmen geçen yıla kıyasla yüzde 87 civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu rakamlar geçtiğimiz haftada yüzde 100'leri bulmuştu. O yüzden altın, orta ve uzun vadede güvenli limandır. Kısa vadede yine teknik olarak satışlara, düzeltmelere veya dinlenmeye ihtiyacı var kısa vadede"

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın alacaklar ve satacaklar için İslam Memiş dikkat uyarısı yaptı! Bu hafta bence... 7

11 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.25 itibarıyla 4136 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.10 itibarıyla 5610 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.10 itibarıyla 9171 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.10 itibarıyla 18.356 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 38.866 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 94.477 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.607,68
5.608,37
% 0.45
10:13
Ons Altın / TL
174.448,44
174.499,66
% 0.48
10:28
Ons Altın / USD
4.131,19
4.131,75
% 0.48
10:28
Çeyrek Altın
8.972,29
9.169,69
% 0.45
10:13
Yarım Altın
17.888,50
18.339,37
% 0.45
10:13
Ziynet Altın
35.889,15
36.566,58
% 0.45
10:13
Cumhuriyet Altını
38.057,00
38.633,00
% 1.85
17:07
