Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’ Filiz Eryılmaz'dan 'Üzmeyecek' öneri!

Altın 29 Ocak 2026 sabahına yeni bir rekora imza atarak başladı. Kapalı Çarşı’da 8 bin TL barajını da geçen gram altın yükselişi ile dikkat çekiyor. Peki altındaki son durum ne? Altın piyasasındaki son rakamlar neye işaret ediyor?

ALTIN KAÇ TL?

29 Ocak 2026 sabahında Kapalı Çarşı’da 8 bin TL barajını aşan gram altın şu sıralar 8 bin 18 TL seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasada ise gram altın 7 bin 720 TL bandında.



Altında 8 bin TL görülmesinin ardından yatırımcı nasıl bir aksiyon alması gerektiğini merak ediyor. Ocak ayının başından beri yüzde 27 artan altın fiyatlarının 2026’nın sonuna kadar ne kadar artacağı takip edilecek.

YÜZDE 30'A YAKIN YÜKSELİŞ

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, HaberTürk ekranlarında altın için açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, jeopolitik riskler neticesinde altının bu kadar yükseldiğine işaret eder sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



“Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor” sözlerini kullandı.



Trump’ın biraz ılıman gideceğine dair beklentilerin suya düştüğünü ifade eden Eryılmaz, “Trump barış istemiyor muydu? Hayır öyle değil. Trump Amerika seçmenine oynayarak gidiyor. Seçmenine, “Bakın Amerika en büyük’ demeye çalışıyor, jeopolitik riskler ile. Dolar da ise bir zayıflama var” dedi.



ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Fed’in faizi sabit bırakması ile ilgili de Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedeni; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var. Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği”



Gram altın 8 bin TL’yi aştı, sizce altın bu seviyedeyken ne yapılmalı? SEN DE KATIL Alırım, yükseliş daha bitmedi Elde tutarım, geri çekilse de uzun vadede güvende Satarım, bu seviyeler fazla riskli Altını değil başka yatırım araçlarını tercih ederim Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"FİYATLAR YÜKSELEBİLİR"

Amerika’nın yeniden kapanma durumu olduğunu aktaran Eryılmaz, “Fiyatlar daha yükselebilir. Ayrıca gümüş yatırımcısı gümüşünü satmıyor. İnsanlar daha da yükseleceğine inandığı için gümüş fiyatları gittikçe gidiyor” cümlelerini kurdu.

Aynı durumun altın için de olduğunu ifade eden Eryılmaz, “En fazla dinleniyor. Ne gümüş ne de altında güçlü bir düzeltme görmüyoruz. Rasyonellikten uzaklaşan irrasyonel bir ortam var. Her kademede yavaş yavaş alım yapmak çok daha iyi olur. Kısa vadeli yatırım yapacaksak fiyatları yakından takip etmekte fayda var” dedi.

ALTIN ALINIR MI?

Altının düşüp düşmeyeceğine ilişkin ise Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Bu seviyelerden alın demek çok kolay değil. Ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Artık şu noktadayım, bir yatırım şirketinin başekonomisti de olduğum için güçlü bir trend var tırnak içinde cesur tavsiyeler veriyorum. Gümüşte 116 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, altın 5 bin 400 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, gram altın tarafında 7 bin 400 TL üzerinde olduğu müddetçe çok üzmeyecek şekilde bir kademe alınır. Bu yıl gram altının 9 bin 9 bin 500 TL seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyorum”