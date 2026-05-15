Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü!

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında zayıf görünüm devam ediyor. Geçen haftayı 4.715 dolardan tamamlayan ons altın 4 bin 622 dolara kadar geriledi. Altındaki haftalık kayıp yüzde 2’yi buldu.

Onstaki kayıp gram altın fiyatlarına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6 bin 767 TL’den güne başlıyor. Geçen haftayı gram altın 6 bin 877 TL’den kapatmıştı.

ABD’DEN GELEN VERİLER

Son 1,5 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, geçen cuma ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından bu hafta da TÜFE yıllık bazda %3,8 ve ÜFE %6 artış kaydetti ve beklentilerden daha yüksek geldi.



BEKLENTİLER ORTADAN KALKTI

Hem kuvvetli istihdam ve hem de yüksek enflasyon verileri, FED’den bu yıl faiz indirimi beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı. Son verilerin ardından dolar endeksi 99’u ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %45,0’yi aştı. ABD para biriminin güçlenmesi, getirisi olmayan altını baskılayarak fiyatlarda düşüşe sebep oluyor.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan Orta Doğu’daki düğümün çözülememesi ve Hürmüz’ün kapalı kalmaya devam etmesi de, petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde konumlandırarak, yüksek enflasyon-yüksek faiz endişelerini canlı tutuyor.



HİNDİSTAN’DAN ALTINA VERGİ

Bu arada dünyanın en büyük altın alıcılarından olan Hindistan, petrol fiyatlarının baskısı ile cari dengedeki bozulmayı önlemek için, altın ithalatına uygulanan %6’lık vergiyi %15’e çıkardı. Bu gelişme de altında talep endişelerini yükselterek, bu haftaki düşüşte etkili olan sebeplerden biri olarak öne çıktı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altının son 2 aylık süreçte 100 ve 200 günlük ortalamalarını arasında dalgalandığına dikkat çeken analistler, “100 günlük ortalamanın bulunduğu 4 bin 860 dolar önemli bir direnç olarak konumlanmaya devam ediyor. Aşağıda ise 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 4.440 dolar kritik destek konumunda… Ancak Hürmüz’ün açılması ve petrol fiyatlarının gerilemesi halinde altın üzerindeki baskının anlamlı bir şekilde hafiflediği görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi