FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü!

Altın fiyatlarında zayıf görünüm devam ediyor. 6 Mayıs’tan bu yana altında en düşük seviye görülüyor. 15 Mayıs 2026 altın fiyatlarında son durum…

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında zayıf görünüm devam ediyor. Geçen haftayı 4.715 dolardan tamamlayan ons altın 4 bin 622 dolara kadar geriledi. Altındaki haftalık kayıp yüzde 2’yi buldu.

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 1

Onstaki kayıp gram altın fiyatlarına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6 bin 767 TL’den güne başlıyor. Geçen haftayı gram altın 6 bin 877 TL’den kapatmıştı.

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 2

ABD’DEN GELEN VERİLER

Son 1,5 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, geçen cuma ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından bu hafta da TÜFE yıllık bazda %3,8 ve ÜFE %6 artış kaydetti ve beklentilerden daha yüksek geldi.
Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

BEKLENTİLER ORTADAN KALKTI

Hem kuvvetli istihdam ve hem de yüksek enflasyon verileri, FED’den bu yıl faiz indirimi beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı. Son verilerin ardından dolar endeksi 99’u ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %45,0’yi aştı. ABD para biriminin güçlenmesi, getirisi olmayan altını baskılayarak fiyatlarda düşüşe sebep oluyor.

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 4

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan Orta Doğu’daki düğümün çözülememesi ve Hürmüz’ün kapalı kalmaya devam etmesi de, petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde konumlandırarak, yüksek enflasyon-yüksek faiz endişelerini canlı tutuyor.
Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 5

HİNDİSTAN’DAN ALTINA VERGİ

Bu arada dünyanın en büyük altın alıcılarından olan Hindistan, petrol fiyatlarının baskısı ile cari dengedeki bozulmayı önlemek için, altın ithalatına uygulanan %6’lık vergiyi %15’e çıkardı. Bu gelişme de altında talep endişelerini yükselterek, bu haftaki düşüşte etkili olan sebeplerden biri olarak öne çıktı.

Altın alıcısına kötü haber: Son 1,5 haftanın dibini gördü! 6

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altının son 2 aylık süreçte 100 ve 200 günlük ortalamalarını arasında dalgalandığına dikkat çeken analistler, “100 günlük ortalamanın bulunduğu 4 bin 860 dolar önemli bir direnç olarak konumlanmaya devam ediyor. Aşağıda ise 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 4.440 dolar kritik destek konumunda… Ancak Hürmüz’ün açılması ve petrol fiyatlarının gerilemesi halinde altın üzerindeki baskının anlamlı bir şekilde hafiflediği görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelen hesap dudak uçuklattıGelen hesap dudak uçuklattı
Trump açıkladı! ABD firmasından Çin'e dev satışTrump açıkladı! ABD firmasından Çin'e dev satış

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.745,16
6.745,88
% -0.71
07:55
Ons Altın / TL
209.127,85
209.183,63
% -1.01
08:10
Ons Altın / USD
4.592,26
4.592,90
% -1.25
08:10
Çeyrek Altın
10.792,26
11.029,52
% -0.71
07:55
Yarım Altın
21.517,07
22.059,03
% -0.71
07:55
Ziynet Altın
43.169,05
43.983,14
% -0.71
07:55
Cumhuriyet Altını
45.066,00
45.750,00
% -0.15
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın altın alacaklar dikkat altın kaç tl altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.