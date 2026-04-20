Altın düştü, gümüş de geriledi: Piyasada 'Orta Doğu' baskısı

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. Doların güçlenmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin artması değerli metal üzerinde baskıya neden oldu. Altındaki düşüşte, hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji arz şokuna bağlı enflasyon risklerini yeniden artırması ve savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin geleceğine dair şüpheler oluşması sonrası düştü.

Petrol fiyatının da Hürmüz Boğazı'nın açılması haberinin ardından düşüş yaşaması sonrası yeniden yükselişe geçmesi enflasyon beklentilerini tetikledi. Enflasyon beklentilerindeki artışla beraber dolar güç kazanırken bu durum altını daha maliyetli hale getirdi.

Ons altın gün içinde en yüksek 4814 dolar, en düşük 4737 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4792 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6967 TL, en düşük 6831 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6909 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ

Diğer yandan altındaki düşüş, gümüş fiyatlarında da görüldü. Ons gümüş 80 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons gümüş saat 08.07 itibarıyla 79,78 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

20 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.38 itibarıyla 11.297 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.37 itibarıyla 22.594 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 46.364 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 114.011 TL seviyesinde.