FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın düştü, gümüş de geriledi: Piyasada 'Orta Doğu' baskısı

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Orta Doğu'da artan gerilim ve doların güç kazanmasının etkisiyle altında baskı oluştu. Ons altın yüzde 0,7'lik gerilemeyle 4793 dolara düştü.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. Doların güçlenmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin artması değerli metal üzerinde baskıya neden oldu. Altındaki düşüşte, hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji arz şokuna bağlı enflasyon risklerini yeniden artırması ve savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin geleceğine dair şüpheler oluşması sonrası düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatı sert yükseldi: Yüzde 7'lik artış Petrol fiyatı sert yükseldi: Yüzde 7'lik artış

Petrol fiyatının da Hürmüz Boğazı'nın açılması haberinin ardından düşüş yaşaması sonrası yeniden yükselişe geçmesi enflasyon beklentilerini tetikledi. Enflasyon beklentilerindeki artışla beraber dolar güç kazanırken bu durum altını daha maliyetli hale getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4814 dolar, en düşük 4737 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4792 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6967 TL, en düşük 6831 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6909 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ

Diğer yandan altındaki düşüş, gümüş fiyatlarında da görüldü. Ons gümüş 80 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons gümüş saat 08.07 itibarıyla 79,78 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

20 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 4792 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.36 itibarıyla 6909 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.38 itibarıyla 11.297 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.37 itibarıyla 22.594 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 46.364 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 114.011 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatı sert yükseldi: Yüzde 7'lik artışPetrol fiyatı sert yükseldi: Yüzde 7'lik artış
Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıdaDışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.902,71
6.903,56
% -0.9
08:12
Ons Altın / TL
214.692,54
214.783,39
% -0.87
08:27
Ons Altın / USD
4.785,76
4.786,43
% -0.91
08:27
Çeyrek Altın
11.044,34
11.287,32
% -0.9
08:12
Yarım Altın
22.019,64
22.574,64
% -0.9
08:12
Ziynet Altın
44.177,34
45.011,22
% -0.9
08:12
Cumhuriyet Altını
46.060,00
46.754,00
% -1.14
12:58
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.