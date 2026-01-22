FİNANS

Altın fiyatları dalgalanıyor! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükseltti

Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. Dünya gündemi ve siyasi gerilimler değerli metallerin fiyatları üzerinde direkt etkili oluyor. Küresel yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc. yıl sonu beklentisini açıkladı.

Cansu Akalp

Altın fiyatları siyasi gerilimler nedeniyle dalgalanmayı sürdürüyor. Dünya'da yer alan habere göre küresel yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., merkez bankaları ve özel yatırımcılardan gelen yoğun talebi gerekçe göstererek altın fiyatlarına yönelik yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Tarihi zirveye çıkan altın, güçlü talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle 2026’da da yükselişini hızlı şekilde sürdürüyor. Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti. Revizyonun arkasında, özel sektör yatırımcıları ile gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altına yönelmesi yer aldı.

Altın fiyatları dalgalanıyor! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükseltti 1

Spot altın, çarşamba günü ons başına 4 bin 887,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman talebinin etkisiyle altın, 2026 başından bu yana yüzde 11’i aşan prim yaparken, geçen yıl kaydedilen yüzde 64’lük güçlü yükselişin ardından pozitif seyrini koruyor.

Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, küresel politika risklerine karşı korunma amacıyla alım yapan özel sektör yatırımcılarının 2026’da altın pozisyonlarını azaltmayacağı varsayımına yer verildi. Bankaya göre bu yaklaşım, fiyat tahminlerinin başlangıç noktasını yukarı çekerek beklentilerde yukarı yönlü sürprize neden oldu.

Altın fiyatları dalgalanıyor! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükseltti 2

MERKEZ BANKALARI REZERV BİRİKTİRİYOR

Raporda, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesiyle birlikte, 2026’da yıllık ortalama merkez bankası altın alımının 60 ton civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bu arada Commerzbank da geçen hafta artan güvenli liman talebini gerekçe göstererek, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4 bin 900 dolara çıkarmıştı.

