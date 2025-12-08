FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları Fed beklentisiyle yükselişe geçti

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yükselişe geçti. Doların zayıflaması da altının cazibesini artırıyor. Gram altın 5 bin 770 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları Fed beklentisiyle yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Umutları Altını Destekliyor

Altın piyasası, haftaya Fed'in olası faiz indirimi beklentileriyle pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını düşüreceğine dair umutlarını koruyor. Bu beklenti, doların değer kaybetmesine neden olurken, dolar bazında fiyatlanan altın, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale geldi. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyon endişelerinin devam ettiği ve yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti.

Altın yatırımcıları, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallerini ve enflasyon verilerini dikkatle izleyecekler. Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda, doların değer kaybetmesi ve enflasyonun artması beklentisi, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Ancak, faiz oranlarının sabit tutulması veya artırılması durumunda ise altın fiyatlarında bir düşüş yaşanabilir. Bu nedenle, altın yatırımcılarının piyasayı dikkatle takip etmeleri ve risklerini yönetmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentisi ve doların zayıflamasıyla yükselişe geçmiş durumda. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeleri ve Fed'in kararlarını yakından izleyerek altın piyasasındaki fırsatları değerlendirebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.764,12
5.764,71
% 0.32
10:30
Ons Altın / TL
179.114,05
179.172,40
% 0.24
10:45
Ons Altın / USD
4.210,22
4.210,74
% 0.2
10:45
Çeyrek Altın
9.222,60
9.425,30
% 0.32
10:30
Yarım Altın
18.387,55
18.850,60
% 0.32
10:30
Ziynet Altın
36.890,38
37.585,91
% 0.32
10:30
Cumhuriyet Altını
38.459,00
39.041,00
% -0.5
13:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fed Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.