Altın fiyatları Fed beklentisiyle yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Umutları Altını Destekliyor

Altın piyasası, haftaya Fed'in olası faiz indirimi beklentileriyle pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını düşüreceğine dair umutlarını koruyor. Bu beklenti, doların değer kaybetmesine neden olurken, dolar bazında fiyatlanan altın, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale geldi. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyon endişelerinin devam ettiği ve yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti.

Altın yatırımcıları, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallerini ve enflasyon verilerini dikkatle izleyecekler. Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda, doların değer kaybetmesi ve enflasyonun artması beklentisi, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Ancak, faiz oranlarının sabit tutulması veya artırılması durumunda ise altın fiyatlarında bir düşüş yaşanabilir. Bu nedenle, altın yatırımcılarının piyasayı dikkatle takip etmeleri ve risklerini yönetmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentisi ve doların zayıflamasıyla yükselişe geçmiş durumda. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeleri ve Fed'in kararlarını yakından izleyerek altın piyasasındaki fırsatları değerlendirebilirler.