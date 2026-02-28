FİNANS

Altın fiyatları rekor serisine devam ediyor: Çeyrek altın yatırımcısının gözü yükseklerde

Altın fiyatları, özellikle jeopolitik gerilimlerin artması ve güvenli liman arayışının yükselmesiyle şubat ayında rekor seviyelere ulaştı. Çeyrek altın yatırımcıları, piyasadaki dalgalanmaları yakından takip ederken, uzmanlar yükselişin devam edebileceği sinyallerini veriyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Şubat Ayı Altın İçin Altın Değerinde Geçti: Jeopolitik Riskler ve Güvenli Liman Arayışı Altını Zirveye Taşıdı

28 Şubat 2026 itibarıyla altın piyasaları hareketli bir haftayı geride bırakıyor. Özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimlerin tırmanması, Orta Doğu'daki askeri riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu durum, ons altının değerini önemli ölçüde artırırken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi yerel yatırım araçlarının da fiyatlarını yukarı çekti. Hafta başında 7.187 TL seviyelerinde olan gram altın, haftayı 7.400 TL'nin üzerinde tamamlayarak yatırımcısını sevindirdi.

Çeyrek altın, özellikle küçük yatırımcılar için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Fiyatındaki artış, alım gücünü korumak isteyen birçok kişi için cazip bir alternatif sunuyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerini jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikaları olarak sıralıyor. Ayrıca, hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmaların da yatırımcıları altına yönelttiği belirtiliyor.

Ons altın, haftanın son işlem gününde 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıkarak şubat ayını güçlü bir performansla kapatma sinyali verdi. Bu durum, altın piyasasının geleceği hakkında olumlu beklentileri artırıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederken, uzmanlar portföylerini çeşitlendirmek ve risklerini azaltmak isteyenler için altının hala cazip bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, küresel jeopolitik gelişmeler, ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları gibi birçok faktöre bağlı olacak. Yatırımcıların dikkatli olması, piyasayı yakından takip etmesi ve uzman görüşlerine başvurarak bilinçli kararlar vermesi önem taşıyor. Şubat ayını rekorlarla kapatan altın, 2026'nın ilk çeyreğinde de yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

