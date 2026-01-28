Altın fiyatları uçtu, mini gram altına yoğun ilgi var! Kuyumculardan uyarı

Hem ons altın hem de gram altındaki sert yükseliş ve birbiri ardına gelen rekorlar altın alacak vatandaşları, merakla fiyatları takip etmeye yöneltti. Özellikle altın almayı düşünen bazı vatandaşların bu yükselişle beraber büyük tutarlı alımlar yerine daha küçük ve erişilebilir seçeneklere yönelmeye başladığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son dönemde 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

0,10 gram altının yaklaşık 1550 TL'den, 0,25 gram altının 2550 TL'den, 0,50 gram altının da 4400 TL'den alıcı bulduğu belirtilirken büyük meblağlar ayırmakta güçlük çeken tüketicilerin, bu fiyat aralıklarını 'daha yönetilebilir' bulduğu ve küçük gramajlı altınların yatırım ve hediye amaçlı tercih edildiği kaydedildi.

"ESKİDEN TEK PARÇA BÜYÜK ALTIN ALMAK İSTERLERDİ"

Bir kuyumcu esnafı "Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor" dedi. Mini gram altınlara artan talep sadece düğün alışverişiyle sınırlı kalmadı. Küçük yatırımcıların da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ettiği aktarıldı. Finans çevrelerince bu yaklaşımın 'parça parça biriktirme modeli' olarak tanımlandığı belirtildi. Özellikle sabit gelire sahip olanların, yüksek gram fiyatları karşısında birikim yapmaktan vazgeçmek yerine daha küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Önceden daha çok online platformlarda satılan mini gram altınların, artık kuyumcularda da görünür hale geldiği belirtildi. Kuyumcuların, talepteki artış sebebiyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirttiği kaydedildi. Sektör temsilcilerinin de bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk defa altın yatırımı yapacaklar tarafından tercih edildiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

"FİYAT İLK BAKIŞTA CAZİP GÖRÜNEBİLİR ANCAK..."

Diğer yandan kuyumcular, artan ilgiye rağmen tüketicilere dikkatli olmaları uyarısını yaptı. İstanbul Fatih'te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekip "Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur" dedi.

"BU ÜRÜNLERİN ÇOĞU DARPHANE BASIMI DEĞİL"

Öte yandan kuyumcu esnafı 0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor. Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde 'mini altın', 'hatıra altını' ya da 'hediyelik altın' gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor"