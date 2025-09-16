Altın fiyatları yatırımcısını güldürdü, kuyumcuyu isyan ettirdi! Hepsi raflarda kaldı, herkes grama koşuyor

Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi durmuyor. Yılbaşından bu yana yüzde 60 değer kazanan altın 16 Eylül salı bugün de yeni bir rekora imza attı ama bu kez de kuyumcular isyan etti.

VATANDAŞLAR YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALIYOR?

Yatırımcının yüzünü güldüren altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşın alışkanlıkları da değişti. Düğün sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, yatırım için gram, çeyrek ve tam altına yöneldi.

KOLAY BOZDURULABİLECEK ALTINLAR REVAÇTA

Sözcü'de yer alan habere göre; önceki yıllarda düğünlerde daha çok bilezik, tam altın ya da set halinde takılar tercih edilirken, yüksek fiyatlar nedeniyle artık bütçelere uygun daha küçük parçalar ön plana çıkıyor. Beş bilezik yerine iki bilezik alınması ya da daha sonra kolaylıkla bozdurulabilecek ürünlere yönelinmesi dikkat çekiyor.

KUYUMCU ESNAFI İSYANDA: RAFLARDA KALDI

Kuyumcu esnafı ise, altın bilezikler ve kolyelerin ise raflarda kaldığını söylüyor.

EN ÇOK HANGİSİ KÂRLI? GRAM ALTIN MI ÇEYREK Mİ TAM MI?

Uzmanlar ise işçiliği az olan gram altının daha çok kazandırabileceğini belirtirken; kuyumcular da vatandaşların gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alımına yöneldiğini belirtiyor.

PİYASADA HAREKETLİLİK VAR

Altın piyasasında satıştan çok, yatırımını daha önce altına yapanların bozdurma işlemleriyle hareketlilik yaşanıyor. Özellikle ev ya da araba almak isteyenler, ellerindeki altınları nakde çevirerek piyasada canlılık oluşturuyor.