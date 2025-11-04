FİNANS

Altın, gümüş, borsa derken yatırımcının başı döndü! Kafasında soru işareti olanlara uyarı

Altın ve borsada yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında kalmaya devam ederken yatırımcı ise yaşanan hızlı hareketler nedeniyle kararsızlık yaşamaya başladı. Her bir ayrı yatırım aracını takip ederken yatırımcının başı dönerken uzmanlardan da 'risk' konusunda dikkat çeken uyarılar geldi.

Hande Dağ

Altın ve borsada yaşanan çok hızlı oynaklık ve hareketliliğin yatırımcıyı fonlara yönlendirdiği konuşuluyor. Sepet stratejisiyle kurgulanan fonlarla risk dağıtıldığı belirtiliyor. İşte uzmanların değerlendirmeleri...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ekonomist Burak Arslan "Ne kadar çok risk alırsanız o kadar çok getiriniz oluyor" dedi.

"RİSKİ DAĞITIN"

Altın, gümüş, borsa bir inip bir çıkarken yatırımcı da zarar etmemek için değişimleri anlık takip etmeye çalışıyor. Ancak bu elbette hiç de kolay değil. Uzmanların ise "riski dağıtın" dediği aktarıldı. Diğer yandan yatırım fonlarına dikkat çekildiği belirtildi.

"YATIRIM FONLARI"NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomist Burak Arslan "Profesyonellerin yönettiği yatırım fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor" dedi. Ekonomist Muhammet Bayram ise "'Gümüş alacağım ama altın da artar mı acaba? ya da altın artarken gümüş düşer mi acaba' diye kafalarda soru işareti olan kişiler varsa mutlaka yatırım fonları tercih etmeli" ifadelerini kullandı.

"SEPET YAPARSAK..."

Fon yatırımcı sayısının 5.7 milyonun üzerinde, fonlardaki toplam varlığın ise 7.8 trilyon TL olduğu aktarıldı. Yatırım fonlarının tek tek bir enstrümanı almak yerine bunları tek bir sepet halinde almayı sağladığı kaydedildi. Ekonomist Muhammet Bayram "Sadece altına yatırmak değil de 100 liralık bir sepet yaparsak işte yüzde 50'sine altın, yüzde 25'sine gümüş, yüzde 20'sine kahve, yüzde 10'una kakao ya da yüzde 5'ine başka bir platin ya da paladyum şeklinde bütün artışlardan faydalanabilir" şeklinde konuştu.

"STOPAJ VERGİSİ KESİLİYOR"

Örneğin 1 gram altın için 6000 TL'ye ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, daha düşük bütçeyle sepet yapıp yatırım yapılabileceği vurgulandı. Ekonomist Muhammet Bayram "Burada yatırım fonları çok kolay bir şekilde bankalar üzerinden normal bir başvuruyla birlikte hesabı açabiliyorsunuz. Para piyasası fonları, hisse senedi fonları, sepet fonlar, şemsiye fonları adı altında farklılaşıyor. Herhangi bir dezavantaj göremiyoruz. Vergi söz konusu. Yüzde 15 şu anda yatırım fonlarından bir stopaj vergisi kesiliyor" dedi.

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.401,74
5.402,49
% -0.36
10:36
Ons Altın / TL
168.111,88
168.190,04
% -0.28
10:51
Ons Altın / USD
3.995,51
3.996,00
% -0.36
10:51
Çeyrek Altın
8.642,79
8.833,07
% -0.36
10:36
Yarım Altın
17.231,56
17.666,14
% -0.36
10:36
Ziynet Altın
34.571,16
35.224,22
% -0.36
10:36
Cumhuriyet Altını
37.006,00
37.554,00
% -0.7
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

