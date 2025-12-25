Asgari ücret sonrası 2026 enflasyon için ilk tahminler geldi

2026 asgari ücret rakamına dair belirsizlik sona erdi ve milyonların uzun süredir merak ettiği rakam 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Şimdi ise gözler gelecek yılki ekonomik beklentilere çevrildi. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret zam oranı, bu yılki enflasyonun altında kaldı fakat gelecek yıl beklenen enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.

ENFLASYONA DAİR SON ÖNGÖRÜLER

TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye gerilemiş, TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e düşmüştü. TCMB bu yılın son enflasyon raporunda ise 2026 TÜFE tahmin bandını yüzde 13-19 bandında korumuştu.

ASGARİ ÜCRET, TAHMİNLERİNİN ÜZERİNDE GELDİ

Aralarında JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi küresel bankaların da olduğu kurumlar, asgari ücretin ağırlıklı olarak gelecek yıl yüzde 20-25 bandında artacağını öngörmüştü. Ancak asgari ücretteki artış yüzde 27 oranında oldu ve böylece beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.

2026 TÜFE BEKLENTİLERİ

Asgari ücretin belli olması sonrası gelecek yıl enflasyon beklentileri ile ilgili ilk değerlendirmeler de geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, brüt asgari ücretin de aynı oranda artışla 33 bin 30 TL olduğunu hatırlatarak, "Genel ekonomi için işveren maliyetindeki artış ise %30’a yakın olacaktır" paylaşımında bulundu ve bu düzenlemenin, yüzde 25 olarak belirledikleri 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini desteklediğini bildirdi.

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan ise; yüzde 27 asgari ücret zammının yanında sepet kurda yüzde 19 artış, aylık ortalama yüzde 0,7 reel faiz, sıfır çıktı açığı (yüzde 3,7 büyüme), ortalama 61 dolar Brent petrol fiyatı ve %-3,1 kamu genel dengesini temel varsayımları arasında göstererek, gelecek yıl TÜFE’nin yüzde 20 - yüzde 26 aralığında olabileceğini paylaştı. Özkan, "Aylık patikaya ilişkin mikro beklentilerimi yansıtan esas tahminim ise %24 ile, bu aralığın üst bandına daha yakın" ifadelerini kullandı.