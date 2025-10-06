Altın için İslam Memiş'ten 'Bir hal oldu' çıkışı! 'Bu kadarını beklemiyorduk'

Altın fiyatları son durum... Altın soluksuz yükselişini sürdürürken peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altın bugün itibarıyla en yüksek 5294 TL seviyesini görürken, ons altın ise en yüksek 3949 dolar seviyesini test etti. Peki, altın bundan sonra yükselecek mi düşecek mi? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"SAĞLIKSIZ YÜKSELİŞLER OLDUĞU İÇİN ALIM YÖNÜNDE KARARIMIZIN OLMADIĞINI SÖYLEMEKTE FAYDA VAR"

Ekol TV yayınında konuşan İslam Memiş altında ilgili değerlendirmesinde "Gram altın 5440 lira Kapalıçarşı'da, ons altın uluslararası piyasalarda 3940 dolar seviyesinde. 7. haftadayız ve yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. Neden bu kadar agresif bir şekilde yükseldiğinin sorusu yok. Ya bir savaş hazırlığı var ya bir altın tarafında yeni dünyada genelinde yeni bir düzenleme gelecek, bunun hazırlığı var. Muhtemelen 4000 dolar seviyesini hedef alan, gram altın tarafında 5.500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendindeyiz. Ancak sağlıksız yükselişler olduğu için alım yönünde bir kararımızın olmadığını tekrar söylemekte fayda var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam etmekte ama kısa vadede altın fiyatlarında bu sağlıksız agresif yükselişlerin nedenini şu anda bir şeye bağlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YIL SONU TAHMİNLERİ ARTIK REVİZE EDİLMEKTEN BİR HAL OLDU"

"Yıl sonu tahminleriniz güncellendi mi? Ne bekliyorsunuz altında yıl sonu için?" sorusuna ise Memiş "Yıl sonu tahminleri artık revize edilmekten bir hal oldu. Yani artık revize edilecek bir hal yok. Yani altın fiyatlarını şu anda kenarda ekranı izliyoruz. Neyin ne olacağı belli değil çünkü. Hani teknik olarak veya mantık olarak bir seviye olsa orayı bekleriz ama teknik ve mantıktan uzak bir fiyatlama içinde. Evet 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyordu. 6350 gram altın tarafında, yine 4250 dolar ons altın tarafında. Ama bu kısa vadeli yükselişleri bu kadar yükseleceğini beklemiyorduk" yanıtını verdi.

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.53 itibarıyla 3934 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.39 itibarıyla 5275 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 8626 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 17.248 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 36.456 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 88.421 TL seviyesinde.