FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için İslam Memiş'ten 'Bir hal oldu' çıkışı! 'Bu kadarını beklemiyorduk'

Altın fiyatları son dakika... Altın peş peşe rekorlarına devam ederken kimse gözünü altın fiyatlarındaki son rakamlardan alamıyor. Peki, bu yükselişin arkasındaki sebepler neler? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ne kadar olacak? Finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için İslam Memiş'ten 'Bir hal oldu' çıkışı! 'Bu kadarını beklemiyorduk'
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Altın soluksuz yükselişini sürdürürken peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altın bugün itibarıyla en yüksek 5294 TL seviyesini görürken, ons altın ise en yüksek 3949 dolar seviyesini test etti. Peki, altın bundan sonra yükselecek mi düşecek mi? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için İslam Memiş ten Bir hal oldu çıkışı! Bu kadarını beklemiyorduk 1

"SAĞLIKSIZ YÜKSELİŞLER OLDUĞU İÇİN ALIM YÖNÜNDE KARARIMIZIN OLMADIĞINI SÖYLEMEKTE FAYDA VAR"

Ekol TV yayınında konuşan İslam Memiş altında ilgili değerlendirmesinde "Gram altın 5440 lira Kapalıçarşı'da, ons altın uluslararası piyasalarda 3940 dolar seviyesinde. 7. haftadayız ve yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. Neden bu kadar agresif bir şekilde yükseldiğinin sorusu yok. Ya bir savaş hazırlığı var ya bir altın tarafında yeni dünyada genelinde yeni bir düzenleme gelecek, bunun hazırlığı var. Muhtemelen 4000 dolar seviyesini hedef alan, gram altın tarafında 5.500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendindeyiz. Ancak sağlıksız yükselişler olduğu için alım yönünde bir kararımızın olmadığını tekrar söylemekte fayda var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam etmekte ama kısa vadede altın fiyatlarında bu sağlıksız agresif yükselişlerin nedenini şu anda bir şeye bağlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın için İslam Memiş ten Bir hal oldu çıkışı! Bu kadarını beklemiyorduk 2

"YIL SONU TAHMİNLERİ ARTIK REVİZE EDİLMEKTEN BİR HAL OLDU"

"Yıl sonu tahminleriniz güncellendi mi? Ne bekliyorsunuz altında yıl sonu için?" sorusuna ise Memiş "Yıl sonu tahminleri artık revize edilmekten bir hal oldu. Yani artık revize edilecek bir hal yok. Yani altın fiyatlarını şu anda kenarda ekranı izliyoruz. Neyin ne olacağı belli değil çünkü. Hani teknik olarak veya mantık olarak bir seviye olsa orayı bekleriz ama teknik ve mantıktan uzak bir fiyatlama içinde. Evet 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyordu. 6350 gram altın tarafında, yine 4250 dolar ons altın tarafında. Ama bu kısa vadeli yükselişleri bu kadar yükseleceğini beklemiyorduk" yanıtını verdi.

Altın için İslam Memiş ten Bir hal oldu çıkışı! Bu kadarını beklemiyorduk 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için İslam Memiş ten Bir hal oldu çıkışı! Bu kadarını beklemiyorduk 4

6 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.53 itibarıyla 3934 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.39 itibarıyla 5275 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 8626 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 17.248 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 36.456 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 88.421 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Al sat mı al yat mı?' 11 yıldır bekliyorlardı 'Rüzgara takıldı ve...' 'Al sat mı al yat mı?' 11 yıldır bekliyorlardı 'Rüzgara takıldı ve...'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro bölgesinde perakende satışlar yükseldiAvro bölgesinde perakende satışlar yükseldi
Trabzon'a ekolojik köprü!Trabzon'a ekolojik köprü!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.267,16
5.267,71
% 1.11
15:30
Ons Altın / TL
163.927,02
163.995,47
% 1.2
15:45
Ons Altın / USD
3.932,09
3.932,55
% 1.16
15:45
Çeyrek Altın
8.427,45
8.612,70
% 1.11
15:30
Yarım Altın
16.802,23
17.225,40
% 1.11
15:30
Ziynet Altın
33.709,80
34.345,45
% 1.11
15:30
Cumhuriyet Altını
36.077,00
36.623,00
% 1.37
15:19
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.