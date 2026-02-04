FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın fiyatları rekor seviyelerin ardından gelen sert düşüşlerle yatırımcıları şaşırtmıştı. Sonrasında ardından yeniden yükselişe geçmişti. Yeni günde altın yükselişine devam etti. Dalgalı seyrin yaşandığı altında beklentilerin neler olduğu merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, tarih ve saat vererek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! Rekor sonrası düşüşe geçen altın dün toparlanmaya başlamıştı. Bugün yeni günde altın tekrar yükselişe geçti. Ons altında 5000 dolar seviyesi yeniden aşıldı. Şimdi ise altın yatırımcısı önümüzdeki günlerde piyasalara dair beklentilerin neler olduğunu merak ediyor. İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın için kırılırsa deyip rakam verdi: İslam Memiş ten 48 saat vurgusu 1

"48 SAATLİK SÜREÇ İÇERİSİNDE TRUMP'TAN BİR AÇIKLAMA BEKLEYECEĞİZ"

Sabah saatlerinde Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yine manipülasyon piyasası devam. Yani düşüşler ya da yükselişler bitmedi. Dün de açıkladığımız gibi 1 hafta - 10 gün bu süreç devam edecek. 5080 dolar kritik direnci var ons altın tarafında ve şu an itibarıyla 5065 dolar seviyesinde. Eğer 5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5200 dolar seviyesi var. Bunun devamı ya da tamamı da Amerika'nın İran'a bir müdahalesi olacak mı diye, bunu yakından takip edeceğiz. 48 saatlik süreç içerisinde Trump'tan bir açıklama bekleyeceğiz, Amerika müdahalesi olacak mı diye, bütün dünyanın gözü kulağı burada. Bunu bir bahane olarak kullanabilirler. Ama şunu unutmamak lazım; şimdi 5.000 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Anlaştık haberi gelirse tekrar 4800 dolar destek seviyesi, 4800 - 5200 dolar aralığında dalgalanabilir kısa vadede. Bunu dikkat ediyoruz.

Altın için kırılırsa deyip rakam verdi: İslam Memiş ten 48 saat vurgusu 2

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Yine gümüş tarafında da 87 dolar seviyesi var. Malum pazartesi günü 71 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. İşte orada alım yapanlar yaptı. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında sabredenler orayı bir alım fırsatı olarak değerlendirdi ama tekrar yukarıda 95 dolar direnci var gümüşte. Burayı takip etmeye devam edeceğiz.

Altın için kırılırsa deyip rakam verdi: İslam Memiş ten 48 saat vurgusu 3

Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması, yatırım araçlarındaki spekülasyon fiyatlaması bitmedi ve 2025 yılının Kasım ayından itibaren açıkladık; bir manipülasyon piyasasına dair. Bugünlerde herkes yabancı kuruluşlarda bir manipülasyon piyasasına ve yatırım araçlarındaki spekülasyon fiyatlamalarına dikkat çekmeye başladı"

Altın için kırılırsa deyip rakam verdi: İslam Memiş ten 48 saat vurgusu 4

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için kırılırsa deyip rakam verdi: İslam Memiş ten 48 saat vurgusu 5

4 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.26 itibarıyla 5.023 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.11 itibarıyla 7.059 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.11 itibarıyla 11.538 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.11 itibarıyla 23.079 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 50.538 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 122.404 TL seviyesinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekliye 3 bin 119 lira fark ödemesi hesaplara yatırıldı!Emekliye 3 bin 119 lira fark ödemesi hesaplara yatırıldı!
3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.061,85
7.062,77
% 2.22
15:30
Ons Altın / TL
219.966,52
220.014,59
% 2.38
15:45
Ons Altın / USD
5.055,83
5.056,47
% 2.31
15:45
Çeyrek Altın
11.298,96
11.547,63
% 2.22
15:30
Yarım Altın
22.527,30
23.095,27
% 2.22
15:30
Ziynet Altın
45.195,84
46.049,28
% 2.22
15:30
Cumhuriyet Altını
48.870,00
49.741,00
% 0.18
13:08
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları İslam Memiş altın yorum altın yorumu ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları islam memiş son dakika gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah anlaşırlar hem insanlar ölmez hemde altın dip fiyata düşer
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.