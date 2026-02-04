Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın fiyatlarında son durum! Rekor sonrası düşüşe geçen altın dün toparlanmaya başlamıştı. Bugün yeni günde altın tekrar yükselişe geçti. Ons altında 5000 dolar seviyesi yeniden aşıldı. Şimdi ise altın yatırımcısı önümüzdeki günlerde piyasalara dair beklentilerin neler olduğunu merak ediyor. İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"48 SAATLİK SÜREÇ İÇERİSİNDE TRUMP'TAN BİR AÇIKLAMA BEKLEYECEĞİZ"

Sabah saatlerinde Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yine manipülasyon piyasası devam. Yani düşüşler ya da yükselişler bitmedi. Dün de açıkladığımız gibi 1 hafta - 10 gün bu süreç devam edecek. 5080 dolar kritik direnci var ons altın tarafında ve şu an itibarıyla 5065 dolar seviyesinde. Eğer 5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5200 dolar seviyesi var. Bunun devamı ya da tamamı da Amerika'nın İran'a bir müdahalesi olacak mı diye, bunu yakından takip edeceğiz. 48 saatlik süreç içerisinde Trump'tan bir açıklama bekleyeceğiz, Amerika müdahalesi olacak mı diye, bütün dünyanın gözü kulağı burada. Bunu bir bahane olarak kullanabilirler. Ama şunu unutmamak lazım; şimdi 5.000 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Anlaştık haberi gelirse tekrar 4800 dolar destek seviyesi, 4800 - 5200 dolar aralığında dalgalanabilir kısa vadede. Bunu dikkat ediyoruz.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Yine gümüş tarafında da 87 dolar seviyesi var. Malum pazartesi günü 71 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. İşte orada alım yapanlar yaptı. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında sabredenler orayı bir alım fırsatı olarak değerlendirdi ama tekrar yukarıda 95 dolar direnci var gümüşte. Burayı takip etmeye devam edeceğiz.

Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması, yatırım araçlarındaki spekülasyon fiyatlaması bitmedi ve 2025 yılının Kasım ayından itibaren açıkladık; bir manipülasyon piyasasına dair. Bugünlerde herkes yabancı kuruluşlarda bir manipülasyon piyasasına ve yatırım araçlarındaki spekülasyon fiyatlamalarına dikkat çekmeye başladı"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

4 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.26 itibarıyla 5.023 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.11 itibarıyla 7.059 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.11 itibarıyla 11.538 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.11 itibarıyla 23.079 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 50.538 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 122.404 TL seviyesinde.