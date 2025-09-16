Altın için kritik tarih 17 Eylül! Fırtına kopabilir, uzman isim yatırımcıya iki ihtimali de açıkladı

Altın son dönemde yatırımcısına kazanç vermeye devam ediyor. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından tabela tamamen yeşile dönmüştü. Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmaları, küresel ölçekte yaşanan gerilimler altının yükselmesine neden oluyor. 17 Eylül Çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Fed'in faiz kararına göre altın piyasasında nasıl bir hareketlenmenin olacağı merak ediliyor.

16 EYLÜL SALI ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Peki 16 Eylül Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte altın fiyatlarında son durum...





Fed'in faiz indirimi kararı alacağına dair kesin beklentilerin olması ile altına yatırım da artmaya başladı. Spot altın ons başına 3 bin 652 dolar seviyesinde işlem gördü. Seansın erken saatlerinde 3 bin 659,27 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN 5 BİN LİRAYI GEÇTİ

Ayrıca, sabah saatlerinde gram altın Kapalı Çarşı'da 5 bin lirayı geçerek 5 bin 9 lirayı gördü. Ardından 4 bin 996 liraya geri geldi.

YENİ REKORA İMZA ATTI

Gram altı ise 4 bin 901 lirayı görerek yeni bir rekora imza attı. Capital. com analisti Byla Rodda, altın için kısa ve orta vadali görünümün güçlü olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalar faiz indirimlerini satın alıyor. Eğer Fed, beklentilere paralel bir mesaj verirse altın 3,700 doları aşabilir” dedi. Rodda, Fed'in daha az "güvercin" bir tutum sergilemesi durumunda ise altın kısa vadede sert bir düzeltme yaşayabileceği uyarısında bulundu.

POWELL'A BASKI VAR!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Fed Başkam Jerome Powell'a “daha büyük” bir faiz indirimi çağrısında bulundu. Piyasalarda 25 baz puanlık indirime neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık daha agresif bir indiriminde ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor.

Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırken, doların değer kaybı da fiyatları destekliyor. ABD doları, euro karşısında 2,5 ayın en düşük seviyelerinde seyrederken, Avustralya doları karşısında 10 ayın diplerine yakın işlem gördü.