Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi! 'Zengin oldum diyen kendini kandırıyor'

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik ve dalgalanma altın yatırımcısının da kafasını karıştırdı. Bir düşüp bir yükselen altında bundan sonraki seyrin ne olacağı merak edilirken uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almak için doğru zaman ne? İşte detaylar...

"DAHA FAZLA TALEP GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Posta'nın YouTube kanalındaki röportajda altına dair değerlendirmelerini aktaran ve altının hala güvenli liman olma özelliğini koruyup korumadığıyla ilgili konuşan finans analisti İslam Memiş "Evet, koruyor. Hatta önümüzdeki yıllardaki risklere baktığımız zaman da daha fazla talep göreceğini ben şahsen düşünüyorum. Tabii bugüne kadar olan süreçte 2025 yılının ilk çeyreğinde çok konuşuldu. Çünkü 2025 yılının ilk çeyreğinde beklenenden önce bir değer artışı gördük altın fiyatlarında. Hem ons tarafta hem gram tarafta. Yani hem yurt dışında hem yurt dışı piyasalarda beklenenden hızlı bir agresif yükseliş gördük. Tabii bütün konunun başlıklarını zaten bütün arkadaşlarımız biliyor. Ticaret savaşları burada önemli bir etken. Yine vergi misillemeleri önemli bir etken. Jeopolitik gerilimler önemli bir etken. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ediyor. Diğer yandan yine büyük bir ihtimalle merkez bankalarının bağımsızlığının tartışılacağı bir dönem geliyor ve dolayısıyla altın arkasında herhangi bir Merkez Bankası olmayan rezerv para niteliği taşıdığı için bütün dünya merkez bankaları tarafından da ciddi bir anlamda talep gördü ve yılın ilk çeyreğinde yine merkez bankaları bu taleplerini artırdı. Yani sadece dünyada insanlar, yatırımcılar altın almıyor, fizik altın talebinde bulunmuyor, merkez bankaları da altın talebinde bulunuyor. Ve yılın içeriğinde ciddi bir alım yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 20 tondan fazla bir altın alımı gerçekleştirdi Merkez Bankası ve dünya sıralamasında ilk 10 sıralamasına girdik. Daha önce 15. sıradaydık. Daha sonra 12. sıraya geldik. Şimdi de ilk 10 sıralamasında artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervleri dahil olmuş oldu. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı raporlara dayanarak bunu söylüyoruz tabii ki. Yine Çin, Hindistan gibi ülkeler rezerve artırmaya devam ediyor. Bu ortamda altın fiyatları hızlı bir getiri sağladı" dedi.

Devamında Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın neyi seviyor zaten? Puslu havaları sever. Savaş, ekonomik krizler, enflasyon hep bu tarafı sever. O taraftan da beslenmeye devam eder. Dolayısıyla da ons altın tarafında yılın işte bu 4,5 aylık süreç içinde yüzde 38, gram altın tarafında yüzde 43 civarında bir getiri oldu. Yani ons altın tarafında Nisan ayında 3500 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın gördük. Gram altın tarafında da yurt içi piyasalarda fiziki altın tarafında 4350 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük.

Mayıs ayı başlayınca da mayıs ayında işte ticaret savaşları ile ilgili biraz daha yumuşama haberlerinin gelmesi, işte Çin Amerika arasındaki görüşmelerde biraz daha anlaşmaya vardık açıklamalarının gelmesi, Hindistan Pakistan arasındaki savaşın ateşkesle sonuçlanması, yine Rusya Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılacak olması, İstanbul'da yapılacak olması ama belki bir umut burada da bir barış haberi gelir düşüncesiyle tam ters bir rüzgar gördük mayıs ayında.

ONS ALTIN NEDİR?

Ons altın uluslararası piyasalarda altının değerinin hesaplandığı 1 ons 31.10 grama tekabül eder. Ve ben her zaman altın yatırımcısına, bizim genelde gram altın yatırımcısı TL üzerinden değer artışlarını, değer kayıplarını takip eder. Bunun ben yanlış karar olduğunu sık sık söylüyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımdan veya köşe yazılarımdan veya röportajlarımda sürekli bir farkındalık yapmaya çalışıyorum. Bakın, gram altın biriktirebilirsiniz. Gram altın üzerinden takip edebilirsiniz. Bu yanlış bir şey. Ons altını takip edin ve gerçek getirileri de ons üzerinden düşünün ve dolayısıyla 1 ons 31.10 gram altına tekabül eder ve kişi elindeki TL ile kuyumcudan veya bankadan altın birikimi yapabilir. Ama bunun değerini illa TL üzerinden takip etmemesi gerekiyor. Çok yanlış bir düşünce.

Dünyadaki değer ons bazında takip edilir ve ons mesela örnek verelim bugün ons 3230 dolar çarpı dolar TL kuru çarpı 32.10. Normalde 31.10 olarak hesaplanıyor ama serbest piyasada işçilik olduğu için 32.10 üzerinden çarptığınız zaman da gram altının karşılığını bulabiliyorsunuz.

"DÜNYADAKİ AÇIKLANAN EKONOMİK VERİLER, ONS ALTIN ÜZERİNDE BİR ETKİYE NEDEN OLUYOR"

Dolayısıyla her zaman dünyadaki açıklanan ekonomik veriler ons altın üzerinde bir etkiye neden oluyor ve yılın ilk çeyreğinde bu 4,5 aylık süreç içinde, hatta ilk çeyreği de geçti, ons altın tarafındaki yükselişler aslında gram altında yeni rekorlara neden oldu ve beklenenden önce yükselişlere neden oldu. Normalde içeride dolar stabil, dolar TL kuru stabil içeride. O yüzden ons altın tarafında hızlı bir yükseliş gördüğümüz için gram altın tarafında da yaklaşık 4,5 aylık süreç içerisinde gramında 300 lira bir değer artışı gördük ama 4,5 ayda gördük. Çok hızlı yükselmişti.

"PİYASALAR BAHANE BEKLİYORDU DÜŞÜŞ İÇİN"

Piyasalar da bir bahane bekliyordu düşüş için, teknik olarak düzeltmeler için. Çünkü aşağıda bayağı boşluk alanlar kalmıştı ki ben de yatırımcılara son 2 aydır zaten hani bu düzeltme yapacak, çok sağlıksız yükselişler. Evet 2025 yılına ilişkin öngörülerimi 2024 yılının Kasım ayında ben kamuoyuna açıklamıştım. Yani 2024 yılının Kasım ayında gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında 3500 dolar. Yani bunu Kasım ayında daha yıla başlamadan açıkladık. Bu öngörülerimizi yurt dışındaki şirketler daha yeni yeni revize etmeye başladı. Bu hızlı yükselişler yani yaz ortasında beklediğimiz bu rakamsal değerler bu ticaret savaşlarıyla alevlenince veya jeopolitik gerilimle alevlenince çok böyle alttaki teknik düzeltmeleri yapmadan hızlıca gitti. Ya bu çok sağlıksız yükselişlerdi. Ben de altın yatırımcısına bu fiyatların köpük ve balon olduğunu, hani beklenmesi gerektiğini... Evet, elinde altınım var, bu güzel bir şey ama nakit ihtiyacın yoksa beklemeye devam et.

Ama bir de Türkiye'de her yıl bak düzenli olarak bu 2026'da böyle olacak, 2027'de hep böyle olacak. Bu tarih hiçbir zaman değişmeyecek. Hep bugüne kadar böyleydi, bundan sonra böyle olacak. Çünkü bazı düşünceler ve kültürel özellikler var finansal okuryazarlıkta. Bunu bazen değiştiremiyorsunuz. Yani finansal okur yazarı olmayan insanların yaptığı hamleler. Her yıl Türkiye'de böyle bir zirve seviyeler görüldüğü zaman herkes koşa koşa kuyumcuya gider. Altın talebinde bulunur. Kapalı çarşıda kuyruk oluşur. İnternetten alım yapar . Hep böyle bu hikayelere denk geliyoruz. Her yıl bu bizim için şaşırtıcı değil. Yıllardır görüyoruz bu görüntüyü. Şimdi mesela örnek verelim. O zirveler görüldü. İnsanlara yalvardık yani almayın köpük, balon fiyatlama.

"HAZİRANDAN SONRA TEKRAR BİR YÜKSELİŞ TRENDİ BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Şimdi ne oldu? Mayıs ayı geldi. Gram altın tarafında sadece bir günde bu hafta sonu gelen Hindistan Pakistan arasındaki anlaşma haberi, Çin ve Amerika arasındaki anlaşma haberi gibi birçok etkenden dolayı sadece bir günde gram altın 120 lira geriledi. Şu an biraz daha bekleyeceğiz. Yani gram altın tarafında şu anda 4100 lira ama geçen hafta cuma günü 4220 liradan kapatmıştı. Bakın bir gündeki gerilemeye bakın. Yani bunlar ciddi rakamlar. Ve 4350 lira seviyesinden buralara geldik. Yani 3 haftada gram altın 4350 lira seviyesinden 4100 liraya kadar geriledi. Ne olacak şimdi? 4040, 3950, 3850 dip seviyesi olarak buraları bekliyoruz. Ama o 4000 lira seviyesinin altında her sarkmada yani 3800 ve 4000 lira aralığında kademeli alım yaparak bu işi mayıs ayında bitireceğiz. Ama tekrar önümüz açık. Yani bu yıl ikinci yarıda hazirandan sonra tekrar bir yükseliş trendi beklemeye devam ediyoruz.

"ALTIN ALIM İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR BU İŞİ BİTİRECEK"

Asıl hedef noktamız yine 4500 lira. Yani 2024 yılının Kasım ayında ne açıklamışsak aynı. Mesela 4500 lirayı konuştuk ama daha 4,5 ayda 4350'ye geldik. Öngörülemeyen bir süreç var. Yani 2025 yılı öngörülemeyen bir yıl. Çok karışık bir yıl. Dolayısıyla elinde altın bulunduran yatırımcısı ilk etapta 4500 liraya odaklanmalı. Daha sonra o seviyeler geldikten sonra tekrar yorumlayacağız. Çünkü finansal piyasalarda bir kere konuştuğunun kenarda oturuşu yok. Yani şartlara göre fiyatlamalar değişir, gelişmelere göre beklentiler değişir. Çok değişken bir süreç var karşımızda. Ama şu an hedefimizde 3500 dolar seviyesi. Bu gerçekleşti. Gram altın tarafında 4500 lira. Beklemeye devam ediyoruz. İşte o 4000 lira seviyesinin altına sarkmalarda kademeli alım yapmak suretiyle mayıs ayında bu altın alacaklar, düğün yapacaklar, altın alım için fırsat kollayanlar bu işi bitirecek.

Haziran'dan sonra baktığımız zaman tekrar yükseliş trendi bekliyor ama altın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için ve uzun vadeli planlama yapmak gerektiği için kısa vadede fiyatına odaklanan, fiyatı üzerinden kendini zengin olduğunu hisseden, fiyat üzerinden kendini koruduğunu hisseden, fiyat üzerinden baktığı zaman ki özellikle TL üzerinden konuşuyorum, iyi bir karar verdiğini düşünen herkes yanılgı içinde. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani elindeki altın enflasyona karşı seni korur ama zengin etmez. Bu ayrı bir şeydir. O yüzden TL üzerinden fiyatları takip eden, TL üzerinden ben zengin oldum diyen herkes kendini kandırıyor"