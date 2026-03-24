Altın önce çöktü sonra kendine geldi ama dip neresi? Dünya Altın Konseyi rakam verdi (24 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatı)

Son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor. İran savaşı sonrası düşüşe geçen altın, dün adeta çökmüş ons fiyatı 4 bin dolar sınırına kadar gerilemişti. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın 'anlaşma' açıklaması sonrası biraz kendine gelse de, vatandaşlar adeta kuyumculara akın ederken gram altın satışları neredeyse durmuştu. Herkes, 24 Mart Salı bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL sorularına yanıt ararken; Dünya Altın Konseyi ons altında dip bölge için rakam verdi.

Devrim Karadağ

Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Altın fiyatlarında dip neresi? Savaşın başlaması sonrası yaşanan çöküşle birlikte herkes bu sorulara yanıt aramaya başladı. Sade vatandaşından, yatırımcısına herkes son dakika altın haberlerini yakından takip ederken; yaşanan tarihi zirve sonrası tarihi çöküş geldi. İran savaşıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları bayram sonrası adeta dip yaptı. 5 bin 600 dolar seviyesine kadar çıkan altın son 1 ayda geri geldi ve 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

KUYUMCULARDA KUYRUKLAR OLUŞTU, GRAM ALTIN SATIŞI DURDU

Altın fiyatlarında yaşanan büyük geri çekilme sonrası ise kuyumcularda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar düşük seviyeden altın alabilmek için adeta akın etti. Öyle ki bazı kuyumcularda gram altın kalmadığı için satışlar durdu.

TRUMP DUYURDU, ALTIN TOPARLADI

Analistlerin kritik bir destek olarak gösterdiği 200 günlük ortalamaya da yakınlaşan 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump'un "savaşa 5 gün mola" ve "anlaşma imzalayabiliriz" açıklamaları sonrası frene bastı ve geri toparlandı.

Dün güne %10 kayıpla başlayan ons altın fiyatı günü, yüzde 2 düşüşle 4 bin 406 dolardan kapattı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte herkes "Bugün altın ne kadar? 24 Mart gram altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken; altının onsu bugünkü işlemlerde ise TSİ 07:35 itibarıyla 4 bin 330 seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dünkü kapanışa göre yeni güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 189 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 114 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.754 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 42 TL’den gerçekleşiyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: 2008 VE 2020 GİBİ…

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık değerlendirmede; önemli merkez bankası toplantıları ve artan jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir haftanın ardından, tahvil getirilerinin de keskin bir şekilde yükselmesiyle, altın fiyatları yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasadaki hareketler ise likidite ihtiyacının daha baskın çıktığı 2008 ve 2020 yıllarındaki riskten kaçınma dönemlerine benzetildi.

DİKKATLER ORTA DOĞU’DA

WGC analistleri, keskin yükselen reel getiriler ve politika faizlerinin 2026'da yükseleceği beklentisinin hem kaldıraç azaltma hem de kâr alma hareketiyle altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktararak, “Altın piyasası, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerden etkilenmeye devam edecek. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair herhangi bir işaret, enerji kesintilerini de hafifleterek yatırımcı güvenini yeniden inşa edebilir. Ancak uzun süreli ‘kapalılık’ durumu faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Öte yandan ABD'de siyasi kısıtlamalar ve artan borç yükü, FED'in faiz artırımı yapma alanını sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DİP NERESİ? DİBİ GÖRDÜ MÜ?

WGC analistleri, teknik olarak 2022-2025 yükseliş trendinin %38,2'lik geri çekilme seviyelerine ve 200 günlük ortalamayı da içeren bölgeye işaret ederek “4.090-4.066 dolar aralığı, önemli bir destek bölgesi” tespitinde bulundular ve ons altında dip noktası bulma girişiminin de bu seviyelerde gerçekleşebileceğini öngördüler. Bu arada altın fiyatlarında dünkü düşüşün ardından gelen tepkinin, WGC tarafından dikkat çekilen destek bölgesinin hemen üzerinden gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla itibarıyla 4346 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.45 itibarıyla 6.196 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 10.131 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 20.262 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 45.734 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 109.628 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.197,25
6.198,06
% -1.27
07:52
Ons Altın / TL
191.626,92
191.811,96
% -1.8
08:07
Ons Altın / USD
4.323,00
4.323,78
% -1.89
08:07
Çeyrek Altın
9.915,60
10.133,83
% -1.27
07:52
Yarım Altın
19.769,23
20.267,66
% -1.27
07:52
Ziynet Altın
39.664,40
40.413,60
% -1.26
07:52
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

