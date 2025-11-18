Altın piyasasında dalgalanma: Uzmanlardan çelişkili yorumlar

Ons Fiyatlarındaki Düşüş ve Yerel Piyasada Yükseliş Beklentisi Yatırımcıyı Kararsız Bırakıyor

Altın piyasası, Kasım ayının ortasında karmaşık bir tablo sergiliyor. Küresel ölçekte ons altın fiyatları düşüş eğiliminde seyrederken, yerel piyasada gram altın için yükseliş beklentileri devam ediyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor. Bu düşüşte, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığının azalması etkili oldu. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimi yapma olasılığını geçen haftaya göre daha düşük görüyor.

Öte yandan, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için gram altın fiyatının 8 bin TL'ye ulaşabileceği yönünde dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş, yatırımcıların dikkatini çeken bu öngörüsüyle piyasada heyecan yarattı. Ancak, bu tahminin gerçekleşmesi için Fed'in faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Bu çelişkili sinyaller, altın yatırımcılarını kararsızlığa sürüklüyor. Bir yandan ons fiyatlarındaki düşüş, kısa vadeli alım fırsatları sunarken, diğer yandan yerel uzmanların yükseliş beklentileri, uzun vadeli yatırımcıları umutlandırıyor. Fed'in Aralık ayındaki toplantısı ve buradan çıkacak kararlar, altının geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak. Yatırımcılar, bu süreçte risklerini minimize etmek için uzman görüşlerini ve piyasa analizlerini yakından takip etmeli.

Altın piyasası, küresel ve yerel faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararları, doların performansı ve jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyecek. Yatırımcılar, dikkatli ve bilinçli kararlar almak için piyasa analizlerini ve uzman görüşlerini dikkate almalı, risklerini dağıtarak hareket etmelidir.