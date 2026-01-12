Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz 'Düşüş beklemeyin' dedi: 13 Ocak'a dikkat

Altın kaç TL? Altın ne kadardan satılıyor? Gram altın ve ons altının 12 Ocak fiyatları ne? Altın fiyatları jeopolitik gelişmeler ile beraber yükselişe geçti. İran’da protestoların yayılması ve ABD’nin bölgeye müdahale tehdidinin yanı sıra, Başkan Donald Trump’ın Grönland için de askeri planlardan söz etmesi, altına olan talebi artırdı.

POWELL'A SORUŞTURMA

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığı tarafından kendisine, FED’in ofis binalarının yenilenmesine yönelik ifadelerine ilişkin celp gönderildiğini belirtmesi de piyasaları etkileyen bir diğer durum oldu. Powell bu soruşturmanın, 'faiz oranlarını belirlerken Başkanın tercihlerinin takip edilmemesinin bir sonucu' olduğunu savundu.



ABD'DE TÜFE BEKLENİYOR

Öte yandan piyasalarda Salı günü FED’in para politikası için de kritik öneme sahip ABD TÜFE verisi bekleniyor. Geçen hafta da ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, 70 bin beklentiye karşılık 50 bin kişilik artış göstermişti. İşsizlik ise %4,4’e gerilemişti.



ALTIN NE KADAR OLDU?

31 Aralık 2025 tarihinde 5,960.53 TL iken şu sıralar tarihinde 6 bin 380 TL olarak fiyatlandı. Ons altın ise 4.601 dolarla yeni zirve seviyelerini gördü. Şu sıralar ise ons altın 4.577 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Doç Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş için HaberTürk'te önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "FOMA etkisiyle piyasa şunu fiyatlayacak: 'Bitmiyor bu jeopolitik riskler, biri bitiyor biri başlıyor fiyatlamasıyla' bu hafta görebiliriz" dedi.

ABD'de enflasyonun açıklanacağını kaydeden Eryılmaz, "Dolayısıyla eğer enflasyon iyi bir veri gelirse bu anlattığım detaylarla altın tarafında rekor görmek beni hiç şaşırtmaz. Velev ki, rekor görmedik diyelim altında bu saatten sonra yakın vadede güçlü düzeltme düşüş falan beklememek lazım. Altında yakın vadede ben rekorunu göreceğimizin kanaatindeyim" sözlerini kullandı.



"REKORUNU TAZELEYECEK"



Piyasanın ikiye ayrıldığını belirten Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"70 doların altına inerse gümüş sert satış gelebilir ama altın tarafında hiç öyle düşünmüyorum. Açıkçası altını diri tutan nedenler masada durmaya devam ediyor. Aksine ben altının rekorunu tazeleme ihtimalini daha güçlü görüyorum yakın vadede, olsa olsa yatayda dinlenir. Bakın altında hafif böyle teknik bir yatar sıkışma var bu hafta. Eğer bir rekor daha gelirse FOMA etkisi biraz daha güçlenir"

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in 22 Ocak'ta pas geçmesini beklediğini ifade eden Eryılmaz, "Şu an piyasa ilk faiz indirimini Haziran'da bekliyor. Cuma günü Nisan'da bekliyordu. Cuma günü Amerika'nın tarım dışı istihdam verisi geldi. Hatta görece şahin bile durabilir piyasanın beklediğinden" deyip sözlerini noktaladı.