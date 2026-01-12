FİNANS

Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz 'Düşüş beklemeyin' dedi: 13 Ocak'a dikkat

Altın haftaya yükseliş ile başladı. İran'daki protestolar ve ABD'nin müdahale tehdidi, Trump'ın bazı açıklamaları ve Fed Başkanı Powell hakkında soruşturma başlatılması güvenli limana olan talebi artırdı. 12 Ocak 2026 tarihinde gram altın 6 bin 380 TL; ons altın ise 6 bin 601 dolar seviyesine yükseldi. Peki, altın piyasalarındaki son durum ne? Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi.

Ezgi Sivritepe

Altın kaç TL? Altın ne kadardan satılıyor? Gram altın ve ons altının 12 Ocak fiyatları ne? Altın fiyatları jeopolitik gelişmeler ile beraber yükselişe geçti. İran’da protestoların yayılması ve ABD’nin bölgeye müdahale tehdidinin yanı sıra, Başkan Donald Trump’ın Grönland için de askeri planlardan söz etmesi, altına olan talebi artırdı.

Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 1

POWELL'A SORUŞTURMA

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığı tarafından kendisine, FED’in ofis binalarının yenilenmesine yönelik ifadelerine ilişkin celp gönderildiğini belirtmesi de piyasaları etkileyen bir diğer durum oldu. Powell bu soruşturmanın, 'faiz oranlarını belirlerken Başkanın tercihlerinin takip edilmemesinin bir sonucu' olduğunu savundu.
Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 2

ABD'DE TÜFE BEKLENİYOR

Öte yandan piyasalarda Salı günü FED’in para politikası için de kritik öneme sahip ABD TÜFE verisi bekleniyor. Geçen hafta da ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, 70 bin beklentiye karşılık 50 bin kişilik artış göstermişti. İşsizlik ise %4,4’e gerilemişti.
Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 3

ALTIN NE KADAR OLDU?

31 Aralık 2025 tarihinde 5,960.53 TL iken şu sıralar tarihinde 6 bin 380 TL olarak fiyatlandı. Ons altın ise 4.601 dolarla yeni zirve seviyelerini gördü. Şu sıralar ise ons altın 4.577 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 4

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Doç Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş için HaberTürk'te önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "FOMA etkisiyle piyasa şunu fiyatlayacak: 'Bitmiyor bu jeopolitik riskler, biri bitiyor biri başlıyor fiyatlamasıyla' bu hafta görebiliriz" dedi.

Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 5

ABD'de enflasyonun açıklanacağını kaydeden Eryılmaz, "Dolayısıyla eğer enflasyon iyi bir veri gelirse bu anlattığım detaylarla altın tarafında rekor görmek beni hiç şaşırtmaz. Velev ki, rekor görmedik diyelim altında bu saatten sonra yakın vadede güçlü düzeltme düşüş falan beklememek lazım. Altında yakın vadede ben rekorunu göreceğimizin kanaatindeyim" sözlerini kullandı.
Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 6

"REKORUNU TAZELEYECEK"


Piyasanın ikiye ayrıldığını belirten Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"70 doların altına inerse gümüş sert satış gelebilir ama altın tarafında hiç öyle düşünmüyorum. Açıkçası altını diri tutan nedenler masada durmaya devam ediyor. Aksine ben altının rekorunu tazeleme ihtimalini daha güçlü görüyorum yakın vadede, olsa olsa yatayda dinlenir. Bakın altında hafif böyle teknik bir yatar sıkışma var bu hafta. Eğer bir rekor daha gelirse FOMA etkisi biraz daha güçlenir"

Altın resmen alevlendi! Filiz Eryılmaz Düşüş beklemeyin dedi: 13 Ocak a dikkat 7

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in 22 Ocak'ta pas geçmesini beklediğini ifade eden Eryılmaz, "Şu an piyasa ilk faiz indirimini Haziran'da bekliyor. Cuma günü Nisan'da bekliyordu. Cuma günü Amerika'nın tarım dışı istihdam verisi geldi. Hatta görece şahin bile durabilir piyasanın beklediğinden" deyip sözlerini noktaladı.

