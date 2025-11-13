FİNANS

Altın rüzgarı esti: 22 ayar bilezik fiyatları yükseldi

Altın fiyatları, ABD'deki hükümetin yeniden açılması ve olası faiz indirimleri beklentisiyle yükselişe geçti. Bu durum, 22 ayar bilezik fiyatlarını da yüksek seviyelere taşıdı. Yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yönelirken, uzmanlar yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

ABD'deki Gelişmeler ve Faiz İndirimi Beklentisi Altını Uçurdu, 22 Ayar Bilezikler Yatırımcıların Gözdesi Oldu

Altın piyasası, ABD'den gelen haberlerle adeta yeniden canlandı. Hükümetin geçici olarak yeniden açılması ve ekonomik verilerin açıklanmaya başlaması, piyasalarda faiz indirimi beklentisini kuvvetlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki tahminler, doların değer kaybetmesine ve altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Spot altın, ons başına 4.200 dolar seviyesini aşarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, doğrudan 22 ayar bilezik fiyatlarına da yansıdı.

22 ayar bilezikler, Türkiye'de yatırım ve hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri. Altın fiyatlarındaki artış, bilezik almak isteyenleri düşündürse de, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ve uzun vadede değerini artırmaya devam edeceğini belirtiyor.

ABD tahvil getirilerindeki düşüş de altın fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,3 gerileyerek 5 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli ve getirisi yüksek yatırım araçlarına yönelmesine neden oldu.

Piyasa analistleri, hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte açıklanacak ekonomik verilerin, Fed'in faiz politikası üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor. Zayıf ekonomik veriler, faiz indirimini destekleyebilir ve bu da altın fiyatlarının daha da yükselmesine yol açabilir. Ancak güçlü ekonomik veriler, faiz indirimi beklentisini azaltarak altın fiyatlarını baskılayabilir. Bu nedenle, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi ve dikkatli kararlar vermesi gerekiyor.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, 22 ayar bilezikler yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. ABD'deki gelişmeler ve faiz indirimi beklentisi, altının değerini artırırken, uzmanlar piyasanın yakından takip edilmesini ve yatırım kararlarının dikkatli bir şekilde verilmesini öneriyor. Altın, güvenli liman olma özelliğini korurken, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

