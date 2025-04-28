'Altın tarafında hamle yapmayı düşünmem' Rakam verip açıkladı: 'Yüksekten satarım, düşükten alırım' düşüncesi...

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında yön ne olacak? Elinde altın bulunduran da altın almayı düşünen de bu soruların yanıtını araştırıyor. Peki, altında yaşanan hareketlilik sonrası beklentiler ne seviyede? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"3000 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKMADAN..."

A Haber yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son bir aydır işte sevgili izleyenlerimize de anlattık. Yani altın fiyatları köpük fiyatlamalar içinde, çok yüksek. Yani yıllık getirisini 4,5 ayda verdi. Mantıklı bir rakam yok karşımızda. Uyarılarımızı zaten sık sık ifade ediyorduk. Nihayetinde o beklediğimiz 3500 dolar seviyesinden başlatmış olduğu satış dalgası halen devam ediyor. 3319 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Şu anda 3281 dolar seviyesinde. Kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda destek seviyelerimiz yine var. 3150 dolar, 3090 dolar gibi destek seviyeleri var. Kısa vadede burayı takip etmeye devam edeceğiz. Yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü teknik olarak aşağıda kalan, ihlal edilen alanlar yine var. Ben yine aynı yerde duruyorum. 2800 dolar seviyesine kadar gerilemeden altın tarafında hiçbir hamle yapmayı şahsen düşünmem. O yüzden 3000 dolar seviyesinin altına sarkmadan ons altın tarafından uzak durmayı tercih eden bir yatırımcıyım.

"TEKNİK DÜZELTMELER BİTMEDİ"

Yine bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler orta ve uzun vadede yükselişlerini destekleyen bir gelişme olacaktır. Ama kısa vadede o düşüşler bitmedi. Teknik düzeltmeler bitmedi. Hiçbir enstrüman aylarca, 4,5 aylık yükselişten bahsediyoruz. Aylarca yükselmez, değer artmaz ve sağlıksız bir şekilde yükseldiği için aşağıda teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç var. Trump'ın hamleleri altın tarafında büyük hayalleri var. Çok büyük bir şekilde tuzağa çekti ülkeleri ve yatırımcıları. Biz çok yalvardık biraz uzak durun diye ama yine bu tarafta işte banka kartıyla, kredi kartıyla, avans kartlarıyla vesaire çok altın alanlar oldu. Bence yanlış yaptılar ve dolayısıyla biraz daha beklemekte fayda var.

Mesela gram altın tarafında cuma günü 4170 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 4350 liraydı geçen hafta.

Bakın çok ciddi bir rakam bu. Şu anda 4130 lira. Yine geçen hafta gaza gelip de altına yüklenenler bu hafta zarar ettiğini gözlemliyoruz. Bu tarafta da yine gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altına sarkmadan alım yönlü bir tercihim olmayacağını da söyleyebilirim.

"PANİK YAPMAMAK LAZIM"

Her zaman söylemişimdir. Yani ons altın tarafında 3000 dolar seviyesinin altına sarkmalar, gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altına sarkmadan kenarda izlemek lazım. Panik yapmamak lazım. Ama çoğu kişi diyelim daha doğrusu böyle coşkuyu çok sevdiği için ki Türkiye'de biliyorsunuz hatırlarsınız her yıl bu konuyu konuşuyoruz biz. İşte kuyumcu kapılarında kuyruk olanlar, döviz bürosunda... İşte bu korku ve paniğini yönetemeyenler, finansal okur yazarlığı biraz daha az olan acemi yatırımcılar maalesef daha çok yükselecek daha çok zengin olacağı haleyle hamle yaptılar ama yanlış yaptılar Nisan ayında. Dolayısıyla ben ons altın tarafında düzeltmelerin 2800 dolar, gram altın tarafındaki düzeltmelerin de 3800 lira seviyesine kadar devam etme olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Mayıs olur, Haziran olur ama sonuçta zamana yayılmış bir belirsizlik olduğu için tam tarih vermek de mümkünatı yok. Çünkü bizim geçen hafta gördüğümüz o 3500 dolar seviyesi, 4350 lira seviyesi veya 4500 lira seviyesi Kasım ayında telaffuz ediyoruz bu rakamlara 2025 yılı için ama tutup da 4,5 ayda olacak diye bir beklentimiz yoktu.

Dolayısıyla bir spekülasyon, bir manipülasyon fiyatlaması içinde kaldı. Bu ticaret savaşları bahanesi olsun, fiziki altın transferleri olsun gibi birçok gelişmeler erken gelmesi neden oldu. Bu da ne demek oluyor? Yıllık getiriyi bir enstrüman erken verdiyse yılın bitmesinde 8 ay var. Dolayısıyla acele etmeye gerek yok. Sonuçta mayıs diyebiliriz, Haziran diyebiliriz ama sonuç itibarıyla o teknik düzeltmelerin mutlaka olması gerekiyor.

ALTIN TAHMİNLERİNDE SON DURUM

Yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Bu kısa vadeli düzeltmeler bittikten sonra, o kar satışları aşağıda ihlal edilen teknik alanlar dolduktan sonra tekrar orta ve uzun vade için yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Hatta ben 2 hafta önce kamuoyuna gram altının tarafında 6000 lira seviyesi, ons altının tarafında 4250 dolar seviyesini telaffuz ettim. Önümüzdeki 12 ay boyunca, 2026 yılının ilk çeyreğinde hedeflerim burası. Ha beklenmedik bir gelişme olur, bir jeopolitik gerilim olur, büyüme endişeleri ve küresel ekonomiye dair ciddi belirsizlikler yaşanır, daha erkenden de alınabilir. Ama burada yatırımcının yapması gereken en önemli şey uzun vadeyi baz alacak. Çünkü kısa vade öngörülemeyen gelişmeler çok fazla. Sürprizlere açık bir piyasa var karşımızda.

"YÜKSEKTEN SATARIM, DÜŞÜKTEN ALIRIM DÜŞÜNCESİ ZARAR ETTİRİYOR"

Alım satım zaten çok yanlış. Yani ben yüksekten satarım düşükten alırım, zaten Türkiye'de bu piyasa bitti zaten. Yani bankaların makas aralığına baktığımız zaman, ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlara baktığımız zaman, küresel piyasalardaki belirsizliğe baktığımız zaman zaten bu heves insanları kaybettiriyor.

Zaten yüksekten satarım, düşükten alırım düşüncesi ve gelenekçi düşünce insanları hep zarar ettiriyor. O yüzden hep böyle sosyal medyada hani düşecekti, hani düşecekti algısı var. Yani sen hazır malını, düşükten aldığını satmışsın. Düştüğü zaman yerine koyacaksın, para kazanacaksın, böyle bir şey yok zaten. Böyle bir ekonomi yok. Yani öyle böyle bir şey olsa biz niye çalışalım ki gidelim elimizdeki altını satalım, düşükten alalım, para kazanalım. Yani öyle bir hayat yok zaten"