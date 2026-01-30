FİNANS

Altın ve gümüş neden sert düştü? Filiz Eryılmaz tek tek sıraladı

Tarihi rekorlar kıran altın ve gümüşte bir gecede tarihi düşüş yaşandı. ‘Altın ve gümüş neden sert düştü?’ sorusuna ekonomist Filiz Eryılmaz, nedenlerini tek tek saydı.

Altın ve gümüş neden sert düştü? Filiz Eryılmaz tek tek sıraladı
Cansu Akalp

FED'in faizi sabit tutmasının ardından tarihi rekorlar kıran altın ve gümüşte bir gecede tarihi düşüş gerçekleşti. 5 bin 598 dolara kadar yükselen ons altın, gece yarısı 5 bin 208 dolara kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde 121 doları gören gümüş ise 107,68 dolara düştü.

Gram altında ise 7 bin 811 TL seviyelerinden 7 bin 209 TL’ye kadar gerilemişti. Yaşanan sert düşüşlerin nedeni ise merak konusu oldu.

Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, ‘Altın ve gümüş neden sert düştü?’ sorusuna X hesabı üzerinden yanıtladı.

‘DÜZELTME HAREKETİ’

Eryılmaz düşüşe dair şu tespitleri tek tek saydı:

“Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sırasıyla 5.110 dolar ile 105,6 dolara kadar uzanan sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir. Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor.

Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir. Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor.

‘KISA VADELİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR’

Ons altın yüzde 3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte yüzde 4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dünkü sert satışların ardından kısmi bir toparlanma çabası gösterse de kritik teknik seviyelerin altında seyretmesi nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini korumaya devam ediyor; bu noktada yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabilmesi için 5.335 dolar direnci üzerinde kalıcı bir kapanış görülmesi şart görünüyor.

Gümüş tarafında ise kısa vadeli bir tepki yükselişi izlense de 118 dolar desteğinin sert şekilde kırılmasıyla artan volatilite, yapısal bir düşüş trendinin hakimiyetine işaret ediyor. Fiyatın 113 dolar barajını aşamaması durumunda, satış baskısının derinleşerek 107 dolar seviyelerini yeniden test etmesi teknik açıdan olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor.”

