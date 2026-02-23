FİNANS

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti

Altın fiyatlarında son durum ne? Bir süredir bir düşüp bir yükselen altın, son olarak jeopolitik riskler ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerle tekrardan yükselişe geçti. Altın fiyatları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. ABD tarafında tarife konusunda yaşanan gelişmeler ve ABD-İran hattındaki gerilimin devam etmesinin güvenli liman talebini artırdığı kaydedildi. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler yeniden altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve son durum...

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 1

ALTINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 5176 dolar, en düşük 5100 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.54 itibarıyla 5160 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 2

Gram altın fiyatı ise gün içinde en yüksek 7296 TL, en düşük 7187 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.40 itibarıyla 7273 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 3

Altın fiyatlarında yeni haftada güçlü bir yükseliş kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti. Bu gelişmelerle beraber doların zayıflaması ve ABD-İran hattındaki gerilimin devam etmesi, güvenli liman talebini artırdı.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 4

Spot altın, yüzde 1,2 artışla ons başına 5163,60 dolara çıkarak üç haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 5

GÜMÜŞTE SON DURUM

Diğer yandan gümüşte de yükseliş kaydedildi. Ons gümüşte en yüksek 87.84 dolar, en düşük 84.57 dolar seviyesi görülürken ons gümüş saat 08.07 itibarıyla 87,15 seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş ise gün içinde en yüksek 123,86 TL, en düşük 119,22 TL seviyesini görürken saat 08.07 itibarıyla 122,82 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş! Dengeler bir kez daha değişti 7

23 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.54 itibarıyla 5160 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.40 itibarıyla 7273 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 11.891 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 23.782 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 50.341 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 122.473 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.270,94
7.271,83
% 1.24
08:13
Ons Altın / TL
225.916,38
226.062,07
% 1.15
08:28
Ons Altın / USD
5.155,69
5.156,37
% 1.16
08:28
Çeyrek Altın
11.633,50
11.889,43
% 1.24
08:13
Yarım Altın
23.194,29
23.778,87
% 1.24
08:13
Ziynet Altın
46.531,29
47.409,81
% 1.23
08:13
Cumhuriyet Altını
49.232,00
49.976,00
% 1.21
12:59
