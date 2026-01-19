Altın ve gümüşte yeni rekor: Piyasalar hareketli! 19 Ocak çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ederken yeni zirve seviyeler de görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili hamleleri ve AB ülkelerinin tepkisi jeopolitik gerilimlerin başlıca sebeplerinden oldu. Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiği belirtiliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları yeni günde 6527 TL ile zirve seviyesini test etti. Gün içinde en yüksek 6527 TL, en düşük 6385 TL seviyesi görülürken gram altın fiyatı saat 08.02 itibarıyla 6.493 TL seviyelerinde seyrediyor.

Ons altın da 4690 dolar ile zirve seviyeyi test etti. Gün içinde en yüksek 4690 dolar, en düşük 4589 dolar seviyesi görülürken ons altın fiyatı saat 08.18 itibarıyla 4.670 dolar seviyesinde seyrediyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Trump, 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirtmişti. Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

AB LİDERLERİNDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurmuştu. Costa, Grönland bağlamında AB üyesi ülkelerin uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik prensiplerinde birlik içerisinde olduğunu belirtmişti. Danimarka ve Grönland'a destek ile özellikle NATO aracılığıyla Arktik'te ortak transatlantik güvenlik çıkarlarının tanınmasında hemfikir olduklarını vurgulayan Costa, üye ülkelerin Washington tarafından açıklanan gümrük vergilerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve AB-ABD ticaret anlaşmasına uygun olmadığı konusunda da anlaştığını kaydetti. Costa ayrıca, "her türlü zorlamaya" karşı kendilerini savunmaya ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile işbirliğini sürdürmeye hazır olma konularında da benzer düşüncede olduklarını aktararak, "önümüzdeki günlerde" ülke liderleriyle olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

GÜMÜŞTE DE SERT YÜKSELİŞ

Diğer yandan gümüş fiyatları da sert yükseliş gösterdi. Gümüş fiyatları yeni günde 94.1 dolar ile rekor tazeledi. Ons gümüş saat 08.28 itibarıyla 93,21 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

19 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.15 itibarıyla 4.669 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.00 itibarıyla 6.488 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 10.609 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 21.218 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 44.382 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 108.137 TL seviyesinde.