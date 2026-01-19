FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli için Murat Bal '30 bin TL' örneğini verdi '5 bin TL'den fazla'

Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılında ne kadar olacak? Emekli zammı ve en düşük emekli maaşı rakamının belli olmasıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı yaklaşan bayram ile beraber emekli bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin TL'lik ikramiyenin artıp artmayacağı ya da ne kadar artacağı tartışılırken çeşitli kulis bilgileri de geliyor. SGK Uzmanı Murat Bal ise geçmiş yıllara dair önemli bir detaya dikkat çekerek rakam konusunda tahminini aktardı.

Emekli için Murat Bal '30 bin TL' örneğini verdi '5 bin TL'den fazla'
Hande Dağ

Emekliler maaş zamlarının ne en düşük emekli aylığı rakamının netleşmesiyle beraber bu kez de gözünü emekli bayram ikramiyesi rakamına çevirdi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan bayram ikramiyesinde bu sene bir artış yapılıp yapılmayacağı ve artış yapılması halinde ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzman isim, daha önceki bayram ikramiyeleri ve kurbanlık koç fiyatları ile ilgili kıyaslama yaparak tahmin ettiği rakamı açıkladı. İşte emekli bayram ikramiyesi 2026 ile ilgili detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz' İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 1

"DAHA YÜKSEK BİR RAKAMIN ÇALIŞILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Ben hep böyle bu bir olay başladığı zaman onun geçmişinden de örnek vermeyi seviyorum. Çünkü onun nasıl o hale geldiğini, nasıl bu sürecin ilerlediğini bilmek için geçmişini de bilmek gerekiyor. Bizim bayram ikramiyelerimiz yaklaşık 6 - 7 sene oldu başlayalı. Şöyle söyleyeyim size; bayram ikramiyemiz başladığında 1.000 liraydı. Yani ilk verilen bayram ikramiyesi Kurban Bayramında 1.000 TL, Ramazan Bayramında 1.000 lira şeklinde iki tane ödemeyle birlikte başlamıştı. Şimdi bu dönemde bir kurbanlık koç 1100 - 1200 liraydı. Yani bizim 1.000 lirayken bayram ikramiyemiz neden kurbanlık koçtan örnek veriyorum? Sonuçta bayram olduğu için özellikle kurban bayramında kurbanlık koçtan örnek verme sebebim o. O dönemde 1200 lira civarındaydı bir kurbanlık koç piyasada, 1.000 liraydı bayram ikramiyesinin rakamı. Şimdi geldiğimizde kurbanlık koç 30.000 liranın üzeri bu kurban bayramında. Yani baktığımızda bayram ikramiyelerimiz maalesef ki enflasyon karşısında erimiş. Ben bu konuda da bir iyileştirme yapılabileceğini düşünüyorum. Nasıl ki 20.000 liraya çıkarıldı. Gerçekteki zam oranı %12.19'dan 18.48'e yükseltildi. Bayram ikramiyeleri de aslında emeklilerimizin gerçekten bayramda yüzünü güldüren bir konu. Torunlarına bayram harçlığı verdiği, işte aile ortamına daha fazla katkı sağladığı bir konu olduğu için bununla ilgili de daha yüksek bir rakamın da çalışılabileceğini düşünüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron oldu Beceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron oldu

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 2

Ama evet şu anki gelen kulis bilgileri bayram ikramiyesinin 5.000 TL civarında olacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi yani geçmişten baktığımızda 1000 lirayken bir neredeyse bir koç alan bayram ikramiyesi bugün 5.000 TL olursa yani burada herhangi bir şekilde bir ya bu şekilde Kurban Bayramına yönelik de bir katkı sağlamaz diye düşünüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu 500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Biliyorsunuz ki bayramdan önce ödeniyor zaten. Genelde bayramdan bir hafta önce ödeniyor. Bu tamamen hükümetin açıklamasıyla birlikte bunun hesaplara yattığını biliyoruz. Ama bayramdan önce kesinlikle bu, rakam alınıyor. Yani şu an için zaman var zaten. Önümüzde bayağı bir gün var. Daha 1,5 aya yakın zaman var. Dolayısıyla ben yakın zamanda da bu konuyla ilgili daha ciddi açıklamaların geleceğini düşünüyorum. Ben 5.000 liradan fazla olacağını da düşünüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih verildi! O kente direkt uçuş başlıyor Tarih verildi! O kente direkt uçuş başlıyor

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 4

Yani emeklilerimizin zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Emeklilerimizin maaşlarının yıllar itibarıyla eridiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla emeklerimize yapılan bir yüksek artış da değil aslında bu. Yapılan bir artış herhangi bir şekilde ben bütçeye de zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü sosyal güvenlik kurumumuzun aktüeryal dengesi gayet sağlıklı vaziyette ilerliyor. Özellikle 2026 yılında ilk yarıdan itibaren enflasyon rakamlarının da düşmesiyle birlikte ben bu konuda daha fazla artışların da yapılacağını öngörüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz' Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 5

Yani evet bu ekonomik programdaki bu acı reçeteyi içen en büyük kesim emekliler oldu. Bir kere bunun kesinlikle altını çizmek gerekiyor ama 2026 yılından itibaren yani özellikle ilk yarısından itibaren enflasyon rakamlarının da dişe dokunur vaziyette düşmesiyle birlikte onlara da ben daha fazla artış yapılacağını kesinlikle düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen günlerde bunu yaşayacağız, göreceğiz.

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 6

20 BİN TL EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI HESAPLARA NE ZAMAN YATAR?

Meclisteki normal kanun prosedüründe şu anda ilerliyor. Orada komisyona geldi. Komisyonda görüşüldü. Şimdi genel kurula gelecek. Genel kurul müzakereleri var. Daha sonra genel kurulda kanun haline geldikten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza gelecek. Onun onaylamasıyla ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Şu anki görünüm o şekilde ama yetişmeyecek gibi gözüküyor. Geçen sene de yetişmemişti. Yani burada herhangi bir şekilde bir hak kaybı oluşmuyor. Ben geçen seneden örnek vereyim. Geçen sene de bu şekilde bazı emeklilerimizin maaş gününden daha sonrasından kanun hazır olmuştu. Hemen kanun çıkar çıkmaz da aradaki farklar maaş hesaplarına yatmıştı. Yani şöyle olacak; bu ay yaklaşık %12.19 SSK Bağkur emeklilerimiz zaten ilgilendiren bir konu en düşük emekli maaşı, 16.881 lira alan vatandaşlarımız %12.19'luk artışla birlikte kök maaşlarına yapılan artışla birlikte olan rakamı hesaplarında alacaklar. Daha sonra kanunun çıkmasıyla birlikte zannederim ki o da Ocak sonu veya Şubat başı gibi olacak. Hemen hesaplara yatacak. Yani bir sonraki maaşı beklemeden yatırmıştı SGK geçen sene. Bu sene de aynı şekilde olacak şeklinde düşünüyorum.

Emekli için Murat Bal 30 bin TL örneğini verdi 5 bin TL den fazla 7

"DÜZENLEME YAPILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Örnek veriyorum bir vatandaşımız 30.000 TL emekli maaşı alıyordu. %12.19'luk zammı yapıldıktan sonra ne kadar oluyorsa maaşı onu zaten hesabında görecek. Bu bahsettiğimiz rakamlar en düşük emekli maaşını alan 16.881 daha önce 16.881 lira alan vatandaşlarımız için geçerli. Daha önce bu rakam 3.750.000 - 3.800.000 civarındaydı. Şu anda 4.970.000'lere çıktı. Yani yaklaşık 1 milyon kişinin üzerinde en düşük emekli maaşı alan sayısı arttı. Aslında bu iyi bir şey değil. Yani en düşük maaş almak iyi bir şey değil. Bu sayının artması da iyi bir şey değil. Aynı asgari ücretli sayımızın arttığı gibi. Ama bu konuyla alakalı olarak da yakın zamanda daha Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olmuştu. Hakkaniyet ölçüsünde en düşük emekli maaşında bir düzenleme yapacağız şeklinde. Ben onu sabırsızlıkla bekliyorum. Yani o düzenlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden çok önemli? Yani 3600 günle emekli olan bir vatandaşımızı düşünün. O da bugün 20.000 TL maaş alacak. Ama 9.000 Bağkur prim günüyle emekli olan bir esnafımız da aynı parayı alacak. Yaklaşık 3 kat daha fazla hizmet sağlamasına rağmen maalesef aynı maaşı alacak. Dolayısıyla burada bir hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapmak zaten elzem ve gerekiyor. Yakın zamanda ben bunun olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu söyleyen kişi ekonominin başındaki Mehmet Şimşek ise eğer bu konuyla alakalı düzenleme de yapılır diye düşünüyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller belli oldu!2 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller belli oldu!
Altın ve gümüşte yeni rekor: Piyasalar hareketli! 19 Ocak çeyrek altın fiyatıAltın ve gümüşte yeni rekor: Piyasalar hareketli! 19 Ocak çeyrek altın fiyatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.