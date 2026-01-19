Emekli için Murat Bal '30 bin TL' örneğini verdi '5 bin TL'den fazla'

Emekliler maaş zamlarının ne en düşük emekli aylığı rakamının netleşmesiyle beraber bu kez de gözünü emekli bayram ikramiyesi rakamına çevirdi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan bayram ikramiyesinde bu sene bir artış yapılıp yapılmayacağı ve artış yapılması halinde ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzman isim, daha önceki bayram ikramiyeleri ve kurbanlık koç fiyatları ile ilgili kıyaslama yaparak tahmin ettiği rakamı açıkladı. İşte emekli bayram ikramiyesi 2026 ile ilgili detaylar...

"DAHA YÜKSEK BİR RAKAMIN ÇALIŞILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Ben hep böyle bu bir olay başladığı zaman onun geçmişinden de örnek vermeyi seviyorum. Çünkü onun nasıl o hale geldiğini, nasıl bu sürecin ilerlediğini bilmek için geçmişini de bilmek gerekiyor. Bizim bayram ikramiyelerimiz yaklaşık 6 - 7 sene oldu başlayalı. Şöyle söyleyeyim size; bayram ikramiyemiz başladığında 1.000 liraydı. Yani ilk verilen bayram ikramiyesi Kurban Bayramında 1.000 TL, Ramazan Bayramında 1.000 lira şeklinde iki tane ödemeyle birlikte başlamıştı. Şimdi bu dönemde bir kurbanlık koç 1100 - 1200 liraydı. Yani bizim 1.000 lirayken bayram ikramiyemiz neden kurbanlık koçtan örnek veriyorum? Sonuçta bayram olduğu için özellikle kurban bayramında kurbanlık koçtan örnek verme sebebim o. O dönemde 1200 lira civarındaydı bir kurbanlık koç piyasada, 1.000 liraydı bayram ikramiyesinin rakamı. Şimdi geldiğimizde kurbanlık koç 30.000 liranın üzeri bu kurban bayramında. Yani baktığımızda bayram ikramiyelerimiz maalesef ki enflasyon karşısında erimiş. Ben bu konuda da bir iyileştirme yapılabileceğini düşünüyorum. Nasıl ki 20.000 liraya çıkarıldı. Gerçekteki zam oranı %12.19'dan 18.48'e yükseltildi. Bayram ikramiyeleri de aslında emeklilerimizin gerçekten bayramda yüzünü güldüren bir konu. Torunlarına bayram harçlığı verdiği, işte aile ortamına daha fazla katkı sağladığı bir konu olduğu için bununla ilgili de daha yüksek bir rakamın da çalışılabileceğini düşünüyorum.

Ama evet şu anki gelen kulis bilgileri bayram ikramiyesinin 5.000 TL civarında olacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi yani geçmişten baktığımızda 1000 lirayken bir neredeyse bir koç alan bayram ikramiyesi bugün 5.000 TL olursa yani burada herhangi bir şekilde bir ya bu şekilde Kurban Bayramına yönelik de bir katkı sağlamaz diye düşünüyorum.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Biliyorsunuz ki bayramdan önce ödeniyor zaten. Genelde bayramdan bir hafta önce ödeniyor. Bu tamamen hükümetin açıklamasıyla birlikte bunun hesaplara yattığını biliyoruz. Ama bayramdan önce kesinlikle bu, rakam alınıyor. Yani şu an için zaman var zaten. Önümüzde bayağı bir gün var. Daha 1,5 aya yakın zaman var. Dolayısıyla ben yakın zamanda da bu konuyla ilgili daha ciddi açıklamaların geleceğini düşünüyorum. Ben 5.000 liradan fazla olacağını da düşünüyorum.

Yani emeklilerimizin zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Emeklilerimizin maaşlarının yıllar itibarıyla eridiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla emeklerimize yapılan bir yüksek artış da değil aslında bu. Yapılan bir artış herhangi bir şekilde ben bütçeye de zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü sosyal güvenlik kurumumuzun aktüeryal dengesi gayet sağlıklı vaziyette ilerliyor. Özellikle 2026 yılında ilk yarıdan itibaren enflasyon rakamlarının da düşmesiyle birlikte ben bu konuda daha fazla artışların da yapılacağını öngörüyorum.

Yani evet bu ekonomik programdaki bu acı reçeteyi içen en büyük kesim emekliler oldu. Bir kere bunun kesinlikle altını çizmek gerekiyor ama 2026 yılından itibaren yani özellikle ilk yarısından itibaren enflasyon rakamlarının da dişe dokunur vaziyette düşmesiyle birlikte onlara da ben daha fazla artış yapılacağını kesinlikle düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen günlerde bunu yaşayacağız, göreceğiz.

20 BİN TL EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI HESAPLARA NE ZAMAN YATAR?

Meclisteki normal kanun prosedüründe şu anda ilerliyor. Orada komisyona geldi. Komisyonda görüşüldü. Şimdi genel kurula gelecek. Genel kurul müzakereleri var. Daha sonra genel kurulda kanun haline geldikten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza gelecek. Onun onaylamasıyla ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Şu anki görünüm o şekilde ama yetişmeyecek gibi gözüküyor. Geçen sene de yetişmemişti. Yani burada herhangi bir şekilde bir hak kaybı oluşmuyor. Ben geçen seneden örnek vereyim. Geçen sene de bu şekilde bazı emeklilerimizin maaş gününden daha sonrasından kanun hazır olmuştu. Hemen kanun çıkar çıkmaz da aradaki farklar maaş hesaplarına yatmıştı. Yani şöyle olacak; bu ay yaklaşık %12.19 SSK Bağkur emeklilerimiz zaten ilgilendiren bir konu en düşük emekli maaşı, 16.881 lira alan vatandaşlarımız %12.19'luk artışla birlikte kök maaşlarına yapılan artışla birlikte olan rakamı hesaplarında alacaklar. Daha sonra kanunun çıkmasıyla birlikte zannederim ki o da Ocak sonu veya Şubat başı gibi olacak. Hemen hesaplara yatacak. Yani bir sonraki maaşı beklemeden yatırmıştı SGK geçen sene. Bu sene de aynı şekilde olacak şeklinde düşünüyorum.

"DÜZENLEME YAPILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Örnek veriyorum bir vatandaşımız 30.000 TL emekli maaşı alıyordu. %12.19'luk zammı yapıldıktan sonra ne kadar oluyorsa maaşı onu zaten hesabında görecek. Bu bahsettiğimiz rakamlar en düşük emekli maaşını alan 16.881 daha önce 16.881 lira alan vatandaşlarımız için geçerli. Daha önce bu rakam 3.750.000 - 3.800.000 civarındaydı. Şu anda 4.970.000'lere çıktı. Yani yaklaşık 1 milyon kişinin üzerinde en düşük emekli maaşı alan sayısı arttı. Aslında bu iyi bir şey değil. Yani en düşük maaş almak iyi bir şey değil. Bu sayının artması da iyi bir şey değil. Aynı asgari ücretli sayımızın arttığı gibi. Ama bu konuyla alakalı olarak da yakın zamanda daha Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olmuştu. Hakkaniyet ölçüsünde en düşük emekli maaşında bir düzenleme yapacağız şeklinde. Ben onu sabırsızlıkla bekliyorum. Yani o düzenlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden çok önemli? Yani 3600 günle emekli olan bir vatandaşımızı düşünün. O da bugün 20.000 TL maaş alacak. Ama 9.000 Bağkur prim günüyle emekli olan bir esnafımız da aynı parayı alacak. Yaklaşık 3 kat daha fazla hizmet sağlamasına rağmen maalesef aynı maaşı alacak. Dolayısıyla burada bir hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapmak zaten elzem ve gerekiyor. Yakın zamanda ben bunun olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu söyleyen kişi ekonominin başındaki Mehmet Şimşek ise eğer bu konuyla alakalı düzenleme de yapılır diye düşünüyorum"