Altın ve gümüşte yeni rekor: Tarihte bir ilk (İşte güncel fiyatlar)

Altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlilik son günlerin en çok konuşulan konularından. Peş peşe rekorlar gelirken son olarak 24 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve gram altın yeni günde de yeni zirve seviyeleri test ederek rekor kırdı. İşte güncel altın fiyatları ve gümüş fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... 24 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yeni haftaya rekorla başlayan altın, rekor serisini sürdürüyor. Diğer yandan gümüş fiyatları da dikkat çekiyor. Altın ve gümüş rekor tazeledi. Altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı. İşte altın ve gümüş fiyatlarında son durum ve güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazanırken, altın ons başına 4 bin 500 dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir rekora imza attı.

Dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artabileceğine ilişkin endişeler ile Fed'in faiz indirim döngüsünün gelecek yılda da devam edeceğine dair beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarıyla kıymetli metallere talep güçlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın gün içinde en yüksek 6235 TL, en düşük 6160 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09.09 itibarıyla 6.183 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın 4 bin 525 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Ons altın gün içinde en yüksek 4525 dolar, en düşük 4471 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 09.26 itibarıyla 4.487 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş, 72.7 dolar ile zirve seviyesini gördü. Ons gümüş saat 09.25 itibarıyla 72,25 dolar seviyesinde. Gram gümüş ise en yüksek 100.1922 TL seviyesini gördü. Gram gümüş son olarak saat 09.25 itibarıyla 99,53 TL seviyesinde seyrediyor.

Güvenli liman özelliği taşıyan gümüş aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.29 itibarıyla 4.488 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.15 itibarıyla 6.188 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.15 itibarıyla 10.117 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.15 itibarıyla 20.232 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.25 itibarıyla 42.033 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.25 itibarıyla 101.893 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.190,16
6.190,88
% -0.03
10:14
Ons Altın / TL
192.422,11
192.501,44
% -0.08
10:29
Ons Altın / USD
4.491,30
4.491,82
% -0.14
10:29
Çeyrek Altın
9.904,25
10.122,08
% -0.03
10:14
Yarım Altın
19.746,61
20.244,16
% -0.03
10:14
Ziynet Altın
39.617,02
40.364,50
% -0.03
10:14
Cumhuriyet Altını
41.382,00
42.004,00
% 2.36
17:11
