'Çöküş senaryosu' için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini

Altın ve gümüş fiyatlarındaki rekor yükselişler yatırımcıların gündeminde. Peki, kıymetli metallerdeki bu yükselişlerin arkasındaki sebepler neler? 2026 yılı için beklentiler ne yönde? Uzman ismin açıklamaları dikkat çekti. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

YÜKSELİŞLERİN NEDENİ NE?

TGRT Haber yayınında konuşan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Belli bir süreden sonra hızlı bir yükseliş olduğunu gördük. Zaten son 2 senedir bir yükseliş trendi vardı ama özellikle son 1 sene içerisinde çok hızlı bir yükseliş olduğunu gördük kıymetli metallerde. Burada da tabii aslında Trump'ın ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik, sonrasında merkez bankalarının altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimleri ve bütün bunlara bir de jeopolitik riskler eklenince kıymetli metallerde zaten bir yükseliş eğilimi oluşmuştu. Ama en büyük burada tetikleyici unsur aslında Trump'ın ABD başkanı olması ve o belirsizliğin getirdiği güvenli liman arayışının özellikle kıymetli metallere yönelmesiydi.

Bugünkü geldiğimiz tabloya bakacak olursak burada yeniden faiz indirimleri beklentilerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz sene Trump'ın başkan seçilmesini konuşurken şimdi faiz indirimlerini konuşuyoruz. Peki neden? Aslında faiz indirimleri hep vardı. İşte Aralık ayında da faiz indirimi oldu ama özellikle 2026 yılında faiz indirimlerinin daha da artarak devam edeceği beklentisi oluştu. Neden böyle bir izlenim oluştu? Çünkü ABD Merkez Bankası Başkanı değişecek. Malumunuz Trump ve Fed Başkanı Powell arasında gerilim vardı. Şimdi orada faiz indirimine daha sıcak bakan bir Fed başkanı, Merkez Bankası başkanı gelme ihtimali oluştu. Bu da piyasalarda bir momentumu beraberinde getirdi. Tabii burada özellikle faiz indirimlerinin olacak olması ekonomilerde toparlanma beklentisini de beraberinde getiriyor. Onun etkilerini de görüyoruz. Böylece endüstriyel tarafta kullanılan metaller gümüş gibi, platin gibi çok daha ön plana çıkıyor. Ama bütün bu konjonktürde baktığımız zaman dört ana parametreyi saymamız mümkün yükselişin arkasında. İşte merkez bankalarının altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimleri, jeopolitik riskler ve son olarak da genel tablo içerisinde oluşan belirsizlik diyebiliriz. Bütün bunların etkisi kıymetli metallerde yükseliş olarak yansıyor.

2026 YILI İÇİN GÜMÜŞE DAİR BEKLENTİLER NELER?

Aslında gümüş tarafında ya biraz önce anlattığım gibi faiz indirimleri beklentisi devam ediyor. Ekonomilerde toparlanma beklentisi var. Ekonomilerde toparlanma beklentisi doğal olarak talebin oluşmasını beraberinde getiriyor. Gümüş de endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor. Bu talebin artmaya başlaması bekleniyor. Ama burada kritik bir nokta özellikle Çin tarafındaki talebin ciddi şekilde yeniden toparlanmaya başlaması bekleniyor. O yüzden aslında burada endüstriyel metallerde toparlanmayı görüyoruz ama özellikle gümüş tarafında toparlanmayı görüyoruz. Ben 2026 yılında hala pozitif eğilimin devam etmesini bekliyorum. Çok sert düşüşler açıkçası beklemiyorum. Şu anki momentumda aslında bunu da beklemek çok sağlıklı değil. Yükselen ivme devam edecektir diye düşünüyorum. Yani alıcılı seyir devam edecektir. Ama artık yavaş yavaş 2026'da bir miktar daha unutmaya başladığımız o emtialar özellikle endüstriyel metaller yeniden yukarı yönlü trendler oluşturmaya başlayacak diye düşünüyorum.

Bu çerçeve içerisinde bir miktar daha gümüş o hızının yavaşlaması beklenebilir. Çünkü çok güçlü bir aslında sene geçirdi. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış 2026'da yeniden yüzde 100 seviyelerine gitmeyecektir. O yüzden 2026 performansının 2025 performansının altında kalmasını bekliyorum. Alıcılı seyir devam edecektir. Ama şunu da söyleyeyim; piyasada konuşulduğu gibi bir çöküş senaryosu da açıkçası fiyatlarda çok fazla beklemiyorum.

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLER

2026 için altındaki pozitif seyir devam edecektir. Özellikle bu hafta içerisinde 4380 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi oldukça önemli. Burası önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivme devam edecektir. Ama gördüğümüz gibi herkesin izlediği gibi çok güçlü bir aslında trend oluşmadı henüz. Ama bu ivme zirve seviyesinin geçilmesi bir süre daha yukarı yönlü ivmeye yol açacaktır diye düşünüyorum. Gümüşün arkasında kalan bir performans olmasını bekliyorum ve 2025'in altında kalan bir performans olmasını bekliyorum 2026'da. Nereye kadar yükselişler olabilir? Aslında bu haftaya kadar 4750 seviyesinin ben makul seviyeler olduğunu düşünüyordum. Bunu bir miktar daha yukarı çekip 5000 - 5250 bandı ons altında hedef seviye olarak 2026'da görülebilir. Zaten muhtemelen kurumların da hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilecektir bu yükseliş sonrası, zirvenin geçirilmesinden sonrası. Ama dediğim gibi altının performansı bir miktar daha yavaşlayacak. Neden? Çünkü artık risk iştahında artışı konuşmaya başlayacağız 2026'da. Bu ne demektir? Riskli varlıklar bir miktar daha ön plana çıkmaya başlayacak. Yavaş yavaş güvenli limanlardan çözülmeleri görmeye başlayacağız diye düşünüyorum"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.21 itibarıyla 4.484 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.07 itibarıyla 6.174 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.07 itibarıyla 10.097 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.07 itibarıyla 20.191 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.21 itibarıyla 41.814 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 41.582 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 100.798 TL seviyesinde.