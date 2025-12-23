FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Çöküş senaryosu' için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini

Piyasalarda özellikle altın ve gümüşte yaşanan yukarı yönlü hareketlilik pek çok kişinin gündeminde. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin etkisiyle yeniden yükseliş gözlemlenen altın ve gümüşte, artık 2025 yılının sonuna gelindiği için 2026 yılına dair beklentiler de merak ediliyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kıymetli metaller, altın ve gümüş için 2026 yılına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Çöküş senaryosu' için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini
Hande Dağ

Altın ve gümüş fiyatlarındaki rekor yükselişler yatırımcıların gündeminde. Peki, kıymetli metallerdeki bu yükselişlerin arkasındaki sebepler neler? 2026 yılı için beklentiler ne yönde? Uzman ismin açıklamaları dikkat çekti. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın 46 yıllık rekorunu kırdı ama 'Kötüye gidiyor' Altın 46 yıllık rekorunu kırdı ama 'Kötüye gidiyor'

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 1

YÜKSELİŞLERİN NEDENİ NE?

TGRT Haber yayınında konuşan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Belli bir süreden sonra hızlı bir yükseliş olduğunu gördük. Zaten son 2 senedir bir yükseliş trendi vardı ama özellikle son 1 sene içerisinde çok hızlı bir yükseliş olduğunu gördük kıymetli metallerde. Burada da tabii aslında Trump'ın ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik, sonrasında merkez bankalarının altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimleri ve bütün bunlara bir de jeopolitik riskler eklenince kıymetli metallerde zaten bir yükseliş eğilimi oluşmuştu. Ama en büyük burada tetikleyici unsur aslında Trump'ın ABD başkanı olması ve o belirsizliğin getirdiği güvenli liman arayışının özellikle kıymetli metallere yönelmesiydi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Orta gelir' çıkışı tartışma yarattı! Üzeyir Doğan’a göre rakam: "400-500 bin TL" 'Orta gelir' çıkışı tartışma yarattı! Üzeyir Doğan’a göre rakam: "400-500 bin TL"

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 2

Bugünkü geldiğimiz tabloya bakacak olursak burada yeniden faiz indirimleri beklentilerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz sene Trump'ın başkan seçilmesini konuşurken şimdi faiz indirimlerini konuşuyoruz. Peki neden? Aslında faiz indirimleri hep vardı. İşte Aralık ayında da faiz indirimi oldu ama özellikle 2026 yılında faiz indirimlerinin daha da artarak devam edeceği beklentisi oluştu. Neden böyle bir izlenim oluştu? Çünkü ABD Merkez Bankası Başkanı değişecek. Malumunuz Trump ve Fed Başkanı Powell arasında gerilim vardı. Şimdi orada faiz indirimine daha sıcak bakan bir Fed başkanı, Merkez Bankası başkanı gelme ihtimali oluştu. Bu da piyasalarda bir momentumu beraberinde getirdi. Tabii burada özellikle faiz indirimlerinin olacak olması ekonomilerde toparlanma beklentisini de beraberinde getiriyor. Onun etkilerini de görüyoruz. Böylece endüstriyel tarafta kullanılan metaller gümüş gibi, platin gibi çok daha ön plana çıkıyor. Ama bütün bu konjonktürde baktığımız zaman dört ana parametreyi saymamız mümkün yükselişin arkasında. İşte merkez bankalarının altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimleri, jeopolitik riskler ve son olarak da genel tablo içerisinde oluşan belirsizlik diyebiliriz. Bütün bunların etkisi kıymetli metallerde yükseliş olarak yansıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik sigortasında sil baştan düzenleme! Trafik sigortasında sil baştan düzenleme!

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 3

Mynet Anket 2026 Yılında Altın ve Gümüş Fiyatları ile İlgili Beklentileriniz Neler?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Altın fiyatları yükselebilir.
Gümüş fiyatları yükselebilir.
Her iki kıymetli metalde düşüş yaşanacak.
Piyasalarda belirsizlik devam edecek.
Kararsızım.
Bu anket 10 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

2026 YILI İÇİN GÜMÜŞE DAİR BEKLENTİLER NELER?

Aslında gümüş tarafında ya biraz önce anlattığım gibi faiz indirimleri beklentisi devam ediyor. Ekonomilerde toparlanma beklentisi var. Ekonomilerde toparlanma beklentisi doğal olarak talebin oluşmasını beraberinde getiriyor. Gümüş de endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor. Bu talebin artmaya başlaması bekleniyor. Ama burada kritik bir nokta özellikle Çin tarafındaki talebin ciddi şekilde yeniden toparlanmaya başlaması bekleniyor. O yüzden aslında burada endüstriyel metallerde toparlanmayı görüyoruz ama özellikle gümüş tarafında toparlanmayı görüyoruz. Ben 2026 yılında hala pozitif eğilimin devam etmesini bekliyorum. Çok sert düşüşler açıkçası beklemiyorum. Şu anki momentumda aslında bunu da beklemek çok sağlıklı değil. Yükselen ivme devam edecektir diye düşünüyorum. Yani alıcılı seyir devam edecektir. Ama artık yavaş yavaş 2026'da bir miktar daha unutmaya başladığımız o emtialar özellikle endüstriyel metaller yeniden yukarı yönlü trendler oluşturmaya başlayacak diye düşünüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
145 yılık leva tarih oldu! Döviz bürosu tabelalarından kaldırıldı 145 yılık leva tarih oldu! Döviz bürosu tabelalarından kaldırıldı

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 4

Bu çerçeve içerisinde bir miktar daha gümüş o hızının yavaşlaması beklenebilir. Çünkü çok güçlü bir aslında sene geçirdi. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış 2026'da yeniden yüzde 100 seviyelerine gitmeyecektir. O yüzden 2026 performansının 2025 performansının altında kalmasını bekliyorum. Alıcılı seyir devam edecektir. Ama şunu da söyleyeyim; piyasada konuşulduğu gibi bir çöküş senaryosu da açıkçası fiyatlarda çok fazla beklemiyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobisiydi 'Aşırı derecede talep var' Memurken emekli olunca kiralayıp başladı Hobisiydi 'Aşırı derecede talep var' Memurken emekli olunca kiralayıp başladı

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 5

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLER

2026 için altındaki pozitif seyir devam edecektir. Özellikle bu hafta içerisinde 4380 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi oldukça önemli. Burası önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivme devam edecektir. Ama gördüğümüz gibi herkesin izlediği gibi çok güçlü bir aslında trend oluşmadı henüz. Ama bu ivme zirve seviyesinin geçilmesi bir süre daha yukarı yönlü ivmeye yol açacaktır diye düşünüyorum. Gümüşün arkasında kalan bir performans olmasını bekliyorum ve 2025'in altında kalan bir performans olmasını bekliyorum 2026'da. Nereye kadar yükselişler olabilir? Aslında bu haftaya kadar 4750 seviyesinin ben makul seviyeler olduğunu düşünüyordum. Bunu bir miktar daha yukarı çekip 5000 - 5250 bandı ons altında hedef seviye olarak 2026'da görülebilir. Zaten muhtemelen kurumların da hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilecektir bu yükseliş sonrası, zirvenin geçirilmesinden sonrası. Ama dediğim gibi altının performansı bir miktar daha yavaşlayacak. Neden? Çünkü artık risk iştahında artışı konuşmaya başlayacağız 2026'da. Bu ne demektir? Riskli varlıklar bir miktar daha ön plana çıkmaya başlayacak. Yavaş yavaş güvenli limanlardan çözülmeleri görmeye başlayacağız diye düşünüyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüz binlerce ilan geri çekildi! 'Pişman olmak istemiyorlar' Yüz binlerce ilan geri çekildi! 'Pişman olmak istemiyorlar'

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Çöküş senaryosu için net konuştu! Altın ve gümüşe dair 2026 tahmini 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim' Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.21 itibarıyla 4.484 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.07 itibarıyla 6.174 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.07 itibarıyla 10.097 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.07 itibarıyla 20.191 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.21 itibarıyla 41.814 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 41.582 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 100.798 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BDDK'dan bankalar ve finans kuruluşları için kritik açıklama!BDDK'dan bankalar ve finans kuruluşları için kritik açıklama!
Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tarihi belli oldu!Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tarihi belli oldu!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.178,44
6.179,17
% 1.13
15:50
Ons Altın / TL
192.405,28
192.478,71
% 1.27
16:05
Ons Altın / USD
4.492,65
4.493,22
% 1.22
16:05
Çeyrek Altın
9.885,51
10.102,95
% 1.13
15:50
Yarım Altın
19.709,23
20.205,90
% 1.13
15:50
Ziynet Altın
39.542,04
40.288,21
% 1.13
15:50
Cumhuriyet Altını
41.192,00
41.814,00
% 1.9
13:21
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş altın fiyatları altın yorumları uzman altın yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.