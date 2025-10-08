Altın yarım saatte değişiyor 'Garip olan nokta şu' Yıl sonu için değil ay sonu için rakam geldi

Altın fiyatları son durum... Altın her geçen gün biraz daha rekor kırmaya devam ederken herkesi şaşırtmayı sürdürüyor. Bu yükselişin ardındaki nedenler ve yükselişin nereye kadar gideceği konusunda çok sayıda soru işaretiyle beraber değerlendirmeler de geliyor. Uzman isimlerden dev bankalara, kurumlara kadar pek çok yerden altındaki rekorlara dair yorumlar geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın 5431 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın da 4049 dolar ile rekor kırdı.

DEV BANKADAN 'BİR UYARI İŞARETİ' ÇIKIŞI

CNBC-e'de yer alan habere göre, Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Buna göre Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.

"DAHA DEVAM EDER, GÖRÜNTÜ ÖYLE"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Baki Atılal altındaki yükselişi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Daha devam eder. Görüntü öyle. Çünkü büyük ve büyüyen bir borç sorunuyla karşı karşıya. Çünkü ne amaçlı kullandığın önemli. Şimdi global anlamda baktığında büyüyen ve büyük bir borç sorunu var mı var. Herkes bunu konuşuyor mu konuşuyor. Yükselişin başlangıç trendi ne zaman? Trump'ın seçildiği dönem Çin merkez bankasının alması. Niye bunu aldılar? Çünkü dedi ki bir yatırım falan gelir, önümüzde Rusya örneği var, bu adam CAATSA'ya maatsa'ya da sokar bizi, paralarımızı da bloke eder, dolayısıyla biz rezervlerimizi çeşitlendirelim, altın almaya başlayalım. Başlangıç noktası orası ikincisinin. Merkez bankaları alıyor doğal olaraktan. Son dönemde de Ortadoğu, Ukrayna gelişmelerine bakıyorsun, orada ne olup ne bittiği net belli değil, Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyorlar mı, neyi uyguluyorlar o da belli değil, Çin'e karşı bir yaptırım var mı, görüntü itibarıyla var ama büyüklüğü belli değil. Bu da napıyor doğal olarak altın ETF'lerinin o tarafa yönelmesini sağlıyor. Üstüne zayıf dolar da var. Amerika politikası bu. Son dönemde Fransa ve Japonya'daki siyasi karışıklıklar da etki yapınca doğal olarak alıyorsunuz. Bizim tarafa döndüğünde şimdi, alma hikayesi ne yapıyorsun, eğer büyük bankaysan gidip bunu spot piyasadan rahat bir şekilde alıyorsun. Eğer küçük yatırımcı veya orta düzeydeysen vadeli işlemlerden alıyorsun bunu. Borsacıysan fonlardan alıyorsun ki Dünya Altın Konseyi geçen hafta açıkladı zaten veriyi. Diyor ki arkadaş eylül ayında sadece 17.3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti diyor buraya. Yılın totali 64 ve bu 64'ün 17'si son bir ayda.

Yatırımcı tarafında döndüğün zaman, Türkiye özelinde de hep söylüyorum; fonlar tarafına baktığında resmi görüyorsun. Sadece kura bakarsan yanılırsın diyoruz orada. Çünkü kur artmıyor, ama buna karşılık döviz ve altın emtiasını yıl başından bu yana düzenli olarak para giriyor. Kesintisi bir hafta olmuş o kadar, onun haricinde düzenli geliş var. Bu da ne yapıyor, kurdaki dalgalanmaya karşı herkes bir koruma güdüsüyle bu tarafa alıyor mu alıyor. Siyasi belirsizlik maksimum seviyede mi? Kimin ne olduğu belli değil, Trump'ın gümrük vergilerinin 8 Kasım'da davası var. Bunlar geçersiz derse ne olacak? Gümrük vergisi ödeyenlere para geri ödenecek mi? Aradaki fark... Ödenmeyecek mi? Nasıl gidecek? O da belirsiz.

"NEREYE GİDECEĞİNİ ÖNGÖREMİYORSUN"

Belirsizlik olduğu zaman diliminde bunu da korumak amaçlı alırsın. Ama bundan sonraki periyoda bakıyorsun, ne olduğu global anlamda da belirsiz. Nereye gideceğini öngöremiyorsun. Öngöremediğin zaman da bu tarafa ilgi düzenli olarak artıyor. Altını konuşuyoruz ama gümüş de gidiyor bu arada, paladyum da gidiyor, platin de gidiyor. Değerli elementlerin hepsi komple bir hareket içerisinde.

Yüksek belirsizlik ve yüksek ülkelerde borçluluk var. Zaman zaman kamu deniyor, zaman zaman özel deniyor fark etmiyor. Amerika'nın borçluluk yüküne bak.

"GARİP OLAN NOKTA ŞU..."

Garip olan nokta şu; kurumlar beklentilerini yukarı çekiyor, güncellemeler altın tarafından aylık olmaya başladı. Normal şartlarda minimum 3 aylık ya da uzun vade 12 aylık yaparsın, şimdi sana aylık trend veriyorlar. Belirsizlik devam ediyor mu ediyor. O zaman yükseliş düzeltme yapsa bile devam eder. Bu kompozisyonda sen de hiç dokunmuyorsan ciddi para kazanıyorsun. Bu para kazanman da elinde altın ve emtia olanların refah seviyesini artırıyor.

Sadece dış ekonomi haberini okuyan birisi, der ki arkadaş burada belirsizlik var, ben ya döviz alayım, onda da bizleri dinliyorlar diyorlar ki döviz mevduattan getiriyor, doğru mu doğru, o zaman da gidiyorlar altın alıyorlar. Bu da son derece normal. Bütün dünyada da böyle. Sadece bize özel değil"

"BÖYLE GİDERSE AY SONU 6000 LİRALIK SEVİYELERİ GÖRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ"

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Biz aslında yıl sonu hedefimize daha yılın bitmesine 3-4 ay kala geldik. Yani bu ay sonu eğer böyle giderse 6000 liralık seviyeleri göreceğimizi tahmin ediyoruz ki bundan yaklaşık yarım saat önce gram altın TL 5 bin 900 lira seviyesine bir test etti ve tekrardan 5750'ye düştü. Yani bu süreç önümüzdeki dönemde de muhakkak devam edecektir. Tekrardan yukarıya doğru çıkacaktır ve ons altın 4000 dolara kırdı. 2026 yılı sonunda da 4900 dolara kadar çıkmasını beklemekteyiz ons altının ve bu da gram altın TL'de yeni rekorların gelmesini sağlayacaktır.

Yani bizim ilk baştaki hedefimiz zaten 2025 sonunda 5 bin liraydı. Bu 5 bin lira seviyesi Eylül ayında geldi. Şu anda 5 bin 750 lira. Muhakkak bu yılı 6 bin lira ve üzerinde kapatacağını tahmin etmekteyiz.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Belki bir düzeltme gibi bir rakam gelebilir ama yatırımcısının panikletmemesi gerekmekte. Çünkü düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler ve varlıklarına daha da varlık katabilirler. Yani eğer nakde ihtiyacı yoksa vatandaşların düştüğü zaman panik yapıp satmasınlar. Aksine daha da nakitleri varsa daha da altını almaya devam edebilirler. Yani beklentiler ve tahminlerimiz, izlediğimiz grafikler bize bunları gösteriyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 16.08 itibarıyla 4045 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.52 itibarıyla 5413 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.54 itibarıyla 8.849 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.53 itibarıyla 17.698 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 16.06 itibarıyla 38.578 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 16.06 itibarıyla 93.568 TL seviyesinde.