Altın, yatırımcısını şok edecek! 'Bu yıl beklemeyin' Dev bankadan kritik uyarı

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, politik belirsizlikler gibi etkenler altın fiyatlarını etkiliyor. Kendisini bu belirsiz ortamda korumak isteyen yatırımcının altına yönelmesi ile fiyat yükseldikçe yükseliyor. Ons altın tarafında 5 bin dolar seviyesi beklenirken uzman isim sarı metal için değerlendirmede bulundu. Ayrıca, önemli bankalar da altın için açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Altın, yatırımcısını şok edecek! 'Bu yıl beklemeyin' Dev bankadan kritik uyarı
Ezgi Sivritepe

2026'nın daha ilk ayı bitmeden ons altın yüzde 7'den fazla değer kazandı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, Trump'ın açıklamaları, Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma ve dünyada oluşan genel belirsizlik hali altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcı kendisini güvende hissetmek için altına yönelirken artık ons altın tarafında 5 bin dolar seviyesi beklenilmeye başlandı.
Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 1

ABD'li yatırım bankası Citi, altın ve gümüş için önemli bir değerlendirmede bulundu. Dev banka, ons altın için 5 bin dolar, gümüşün ons fiyatı için ise 100 dolar beklentisi olduğunu belirtti. Raporda, özellikle gümüş ve platin grubu metallerde fiziki arzın halen oldukça sınırlı olduğu vurgulandı.

SERT DALGALANMA GÖRÜLEBİLİR!

ABD'li banka, gümüşün altından daha iyi bir getiri sunmasını beklediğini de ifade etti. Citi, bu yükselişin sanayi metallerine yayılarak alüminyum ile bakırın ön plana çıkacağını belirtti. ABD'nin gümrük tarifelerine dikkat çeken banka, yüksek tarifelerin uygulanması senaryosunda ABD’ye metal akışının artabileceği, bunun da kısa vadede aşırı fiyat sıçramalarına yol açabileceği belirtildi. Ancak tarife netliği sağlandığında, bu metallerin yeniden küresel piyasalara dönerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 2

ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

2026'nın ilk çeyreğinde jeopolitik gerilimlerin azalacağını varsayarak öngörülebilir bir açıklamada bulunan banka, ilerleyen dönemde değerli metallere olan ilginin azalabileceğini kaydetti.

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 3

Bu senaryoda en kırılgan metalin altın olduğu, sert bir düzeltme riski taşıdığı kaydedildi. Buna karşın banka, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yükseliş trendinde bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de vurguladı.

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 4

ALTIN ARTIK BİTTİ Mİ?

TV100 ekranlarında altını değerlendiren Ekonomist Murat Özsoy, önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Altın artık bitti diyemeyiz. Şunu deme imkanımız var, 2025'teki fantastik artışları bu yıl beklemeyebiliriz. Yatırımcı artık çok yüksek getirilere alıştı. Şimdi yüksek getiri olsa da beğenmez duruma geldi" dedi.
Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 5

GRAM ALTIN 8 BİN TL OLACAK MI?

Altının güvenli ve kademerli arttığını belirten Özsoy, gümüşün öyle olmadığını ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

"Gümüş, emtia olsa da çok sert inişler ve çıkışlar gördüğümüz bir yatırım enstrümanı. Ben altın özelinde değerlendirecek olursam ons bazında 5 bin dolar fiyatına geleceğini ve gram altında da 8 bin TL seviyesini göreceğimizi düşünüyorum. Bu verdiğim seviyeler çok öyle olmazsa olmaz seviyeler değil aslında. Baktığımız belki çok yüksek artış gibi geliyor ama o yüzdesel baktığımızda çok makul seviyeler. O nedenle altındaki pozitif seyrin devam etmesi konusunda bütün şartlar şu anda hazır"

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 6

YILIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT!

Bu yıl Fed başkanının değişeceğini hatırlatan Özsoy, "Fed'den iki tane faiz indirim adımı bekleniyor. Bunların da ikisinin de mayıstan önce gelmesi çok ihtimali dahiliğinde değil. Bence yılın ikinci yarısında yine ons altın fiyatlarında daha da artışlar görme ihtimalimiz yüksek. Gram altına döndüğümüz vakit içeride dolar kuru yine bence 2025 yılı gibi çok öyle spekülatif artışlar sergilemeyecek" sözlerini kullandı.

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 7

"YATIRIMCI ENDİŞELENMESİN"

Tereddütte kalan yatırımcılara seslenen Özsoy, şu sözleri sarf etti:

"Bence yatırımcı endişelenmesin. Çünkü bu yılın geri kalanında halen önemli artış fırsatları verecek. Bir sürü emtia var ama altın ve gümüş en çok öne çıkanlar. Baktığımız vakit bakır ve diğer değerli metaller için çok önemli bu seneye ilişkin yükseliş beklentileri var. Ama hiçbiri ne bir altın kadar ne bir gümüş kadar kolay erişilebilir, kolay likiteye çevrilebilir ve yatırımcı tarafından kolay izlenebilir durumda değil"

Altın, yatırımcısını şok edecek! Bu yıl beklemeyin Dev bankadan kritik uyarı 8

