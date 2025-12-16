FİNANS

Altına talep çok 'Yeni rekorlar gelecek' Uzman isim: '200 TL birden arttı'

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçti. Ons altının fiyatı 4 bin 300 doları aşarken, gram altın üç gün içerisinde 200 TL birden artarak 5 bin 940 TL oldu. Uzmanlar, gelecek yılda da indirimlerinin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların gündeme gelebileceğini düşünüyor.

ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Kararın ardından doların küresel piyasalarda zayıflaması ve faiz getirilerinin düşmesi, altını yeniden cazip hale getirdi. Piyasalarda oluşan bu tablo, altının hem kısa hem de orta vadede yükseliş eğilimini koruyabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Uzmanlar, yıl sonu için gram altında 6 bin TL seviyesinin hedeflendiğini, 2026 yılında ise faiz indirimlerinin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

"YENİ REKORLAR GELECEK"

Geçtiğimiz hafta Fed tarafından faiz indiriminin geldiğini belirten kuyumcu Nasir Amcalar, şu cümleleri kurdu:

"Bununla beraber altında yükseliş başladı. Ons altının fiyatı 4 bin 300 dolar seviyesini aştı ve gram altın iki-üç gün içerisinde 200 TL birden arttı. Şu anda gram altın 5 bin 940 TL'den işlem görüyor. Bizim gram altında beklentimiz yıl sonunda 6 bin TL seviyelerindeydi. Beklediğimiz şekilde gerçekleşti. 2026 yılına baktığımızda ise faiz indirimleri geldikçe, gram altında ve altının onsunda yeni rekorlar gelecektir. Altına talep her geçen gün artıyor. Vatandaşlar altının düşmeyeceğini ve her zaman güvenli liman olarak kalacağını biliyorlar. Gümüşe de talep var hatta altına göre yüzdesel bakacak olursak gümüş daha fazla kazandırdı. Fakat altına talep daha çok. Gram altın şu anda 5 bin 940 TL, çeyrek 9 bin 500 TL, yarım altın 19 bin TL, tam altında ise 38 bin TL'den işlem görüyor"

