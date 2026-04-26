Altında kritik eşik! İslam Memiş 'Tek başına yeterli değil' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir eşik uyarısında bulundu. İşte yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler...

Cansu Çamcı
Piyasadaki sert dalgalanmalara işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte yeni bir hareketin başlayabileceğini belirtti. Yatırımcıların ise bu kritik süreçte temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Memiş yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"BİR GÜN BİLE ÇOK UZUN BİR VADE HALİNE GELDİ"

İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan'a gideceğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını belirten Memiş, aynı dakikalarda brent petrol fiyatının 108 dolardan yüzde 2,5 oranında sert şekilde geri çekildiğini ifade etti. Bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki oynaklığın boyutuna dikkat çekti.

“2026 yılı manipülasyon yılı” diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirterek, “Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi” dedi.

“ALTIN YATIRIMCISI VAZGEÇMEZ”

Altın fiyatlarında kısa vadede baskı görülse de yatırımcının altından çıkmayacağını dile getiren Memiş, “Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Ons altın için yıl sonu beklentisini 5.800–6.000 dolar aralığında koruduğunu belirten Memiş, gram altının ise dolar kurunun da desteğiyle yükseliş potansiyelini sürdüreceğini ifade etti.

DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve borcu olanlar için mevcut fiyat seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu belirtti.

"ALTIN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Yatırımcılara “sepet yapın” çağrısında bulunan Memiş, portföy çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Altının yanında gümüş, borsa, euro ve sınırlı ölçüde kripto varlıkların değerlendirilebileceğini ifade etti.

Borsa için yıl sonu beklentisinin 16 bin puan ve üzeri olduğunu belirten Memiş, euro/dolar paritesinde ise 1,20 seviyelerinin görülebileceğini dile getirdi.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

Enflasyon konusunda iyimser olmadığını belirten Memiş, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kalıcı enflasyon riskinin sürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde ise yıl boyunca dalgalı bir seyir beklediğini ifade etti.

Memiş, tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: “Kısa vadeli işlemlerden uzak durun, ana hikâyeye odaklanın ve uzun vadeli stratejinizi koruyun.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.814,23
6.815,04
% 0.53
23:59
Ons Altın / TL
211.759,44
212.128,39
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.708,89
4.709,45
% 0.34
23:59
Çeyrek Altın
10.902,76
11.142,59
% 0.53
23:59
Yarım Altın
21.737,39
22.285,18
% 0.53
23:59
Ziynet Altın
43.611,06
44.434,05
% 0.53
23:59
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

