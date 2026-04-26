Altında kritik eşik! İslam Memiş 'Tek başına yeterli değil' diyerek uyardı

Piyasadaki sert dalgalanmalara işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte yeni bir hareketin başlayabileceğini belirtti. Yatırımcıların ise bu kritik süreçte temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Memiş yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"BİR GÜN BİLE ÇOK UZUN BİR VADE HALİNE GELDİ"

İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan'a gideceğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını belirten Memiş, aynı dakikalarda brent petrol fiyatının 108 dolardan yüzde 2,5 oranında sert şekilde geri çekildiğini ifade etti. Bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki oynaklığın boyutuna dikkat çekti.

“2026 yılı manipülasyon yılı” diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirterek, “Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi” dedi.

“ALTIN YATIRIMCISI VAZGEÇMEZ”

Altın fiyatlarında kısa vadede baskı görülse de yatırımcının altından çıkmayacağını dile getiren Memiş, “Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Ons altın için yıl sonu beklentisini 5.800–6.000 dolar aralığında koruduğunu belirten Memiş, gram altının ise dolar kurunun da desteğiyle yükseliş potansiyelini sürdüreceğini ifade etti.

DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve borcu olanlar için mevcut fiyat seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu belirtti.

"ALTIN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Yatırımcılara “sepet yapın” çağrısında bulunan Memiş, portföy çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Altının yanında gümüş, borsa, euro ve sınırlı ölçüde kripto varlıkların değerlendirilebileceğini ifade etti.

Borsa için yıl sonu beklentisinin 16 bin puan ve üzeri olduğunu belirten Memiş, euro/dolar paritesinde ise 1,20 seviyelerinin görülebileceğini dile getirdi.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

Enflasyon konusunda iyimser olmadığını belirten Memiş, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kalıcı enflasyon riskinin sürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde ise yıl boyunca dalgalı bir seyir beklediğini ifade etti.

Memiş, tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: “Kısa vadeli işlemlerden uzak durun, ana hikâyeye odaklanın ve uzun vadeli stratejinizi koruyun.”