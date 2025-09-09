Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi! Alacaklara, satacaklara '10 gün' uyarısı

Altın fiyatları son durum... Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları rekor serisini sürdürerek yükseliş trendine devam ediyor. Altında her geçen dakika yeni bir rekor kırılırken altın yatırımcısı ise gözünü rakamlara dikti. Özellikle altın bozdurmayı düşünenler ya da altın almayı planlayanlar fiyatlardaki hareketliliği gözlemlerken bir yandan da bundan sonraki seyrin ne olacağını merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten gram altın fiyatları ile ilgili kritik rakamlar geldi. Öte yandan Memiş, elinde altın olanlar veya altın almak isteyenler için de çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları rekor seviyeleri görmeye devam ediyor. Gram altında en yüksek 4853 TL seviyesi, en düşük 4814 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 08.11 itibarıyla 4851 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altında ise en yüksek 3657 dolar seviyesi, en düşük 3628 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 08.27 itibarıyla 3654 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Habertürk yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki radarımızda 5000 lira seviyesi var ama çok hızlı yükselişlerden sonra mutlaka kar satışları zaman zaman olur. Hem içerideki hem dışarıdaki gelişmeleri yine radarımıza almaya devam ediyoruz. Özellikle 3050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı 8 aylık süreç içerisinde gramında 1852 lira yükseldi.

Ons altın uluslararası piyasalarda 8 ayda 1023 dolar yükseldi. Yani yüzde 60 civarında gram altın, yüzde 40 civarında ons altın ciddi anlamda yükseldiğini gözlemliyoruz. Tabii jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, ticaret savaşları gibi birçok etken altın fiyatlarının yine 2025 yılında yükselişine neden oldu.

ALTIN ALMAK YA DA SATMAK MANTIKLI MI?

Yine 2025 yılında altın yatırımcısı üzülmedi ve özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız biraz daha beklemeye devam edelim.

Elinde altın bulunduran yatırımcısına bugünlerde eğer nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin. Hatta 2026 yılını gözetin. Çünkü 2026 yılında 6000 - 6500 lira aralığında bir gram altın bekliyoruz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler 2026 yılında da altının güvenli liman olacağını yine yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini bize gösteriyor.

Ons altın tarafında 4000 - 4250 dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklentimiz var. Yani şu anda altın alır mıydım? Yani aceleniz yoksa almaya ihtiyacınız zorunlu değilse eğer bu haftayı pas geçmek lazım. Biraz beklemek lazım. Çünkü bu hafta hem içeride hem dışarıda yoğun bir hafta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var perşembe günü. Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Başkan Lagarde'ın açıklamaları var. Yine çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak ama önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Yani önümüzdeki 10 gün piyasalar için çok kritik, çok dalgalı bir seyirde bir trend göreceğiz. Yani önümüzdeki bir hafta boyunca, 10 gün boyunca alacaklar da, satacaklar da bence beklemeli. Bu süreç biraz daha dalgalı seyirde devam edecek gibi duruyor.

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

İki tahminimiz vardı yıl sonu için. 4500 TL kritik direnç seviyesi. İşte bu kritik direnç seviyesi kırıldı. Sıra 5000 TL seviyesinde. 5000 TL seviyesinde çok da bir şey kalmadı. 100 lira gibi bir rakam var gram altın tarafında. Eğer bir sorun çıkmazsa bu yıl sonuna kadar o psikolojik direnç seviyesi 5000 lira seviyesi görülür diye tahmin ediyoruz"

9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 08.27 itibarıyla 3654 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 08.11 itibarıyla 4851 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 08.13 itibarıyla 7932 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 08.13 itibarıyla 15 bin 864 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 08.25 itibarıyla 32 bin 941 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 08.25 itibarıyla 80 bin 76 TL seviyesinde.