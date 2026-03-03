Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü!

28 Şubat Cumartesi günün ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile piyasaların hafta başında nasıl açılacağı merak ediliyordu. Pazartesi günü açılan piyasalarda petrol fiyatlarının yükseldiği, borsada kaybı ve altının yeni rekorları görülmüştü.

ALTIN DÜŞMEYE BAŞLADI!

Orta Doğu’da hızla yayılan çatışmalar haftanın ilk gününde piyasaları derinden etkiledi. İlk iş gününde altından yeni rekorlar gelmiş ve Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aşmıştı. Gün boyu art arda rekorlar ile yatırımcısını tetikte tutan altında yeni bir gelişme yaşandı.

Kapalı Çarşı’da 8 bin TL’yi aşan gram altın yatırımcıların ilgi odağındaydı. Son olarak ise savaşın 4. Gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalı Çarşı’da altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerinin altına geriledi. Gram altının spot fiyatı ise 7.200 TL'nin altına geriledi. Altın fiyatları bugün erken saatlerde yüzde 1,1 oranında yükseldikten sonra düşüşe geçti ve yüzde 4,5'ten fazla geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Çatışmanın kapsamı ve süresi halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin büyük kısmını altın çekiyor” değerlendirmesinde bulundu



3 Mart 2026 güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip etmek için tıklayınız. Kapalı Çarşı’da ve serbest piyasada güncel altın fiyatları…



ARADAKİ MAKAS DARALDI!

Geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatı ile Kapalıçarşı arasındaki makas 300-400 TL seviyelerinde iken, gelinen süreçte makas 200 TL seviyelerine geldi.

GÜMÜŞTE SERT KAYIP

Gümüşte bugünkü düşüş ise yüzde 12,8'e ulaştı.

PETROL YÜKSELİŞTE!

Pazartesi günlük bazda yükseliş %8’in üzerine çıkarken, fiyatlar 80 dolar sınırına dayandı. Bugün brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılmış olması ise Avrupa’da doğal gaz fiytlarının yüzde 100 zamlanmasına neden oldu. Ayrıca, petrol tedariğinde de ciddi sıkıntıların önümüzdeki günlerde hissedilmesi bekleniyor.



Boğaz’ın kapalı kaldığı bu süre zarfında ise akaryakıta yeni zamlar geldi. Buna göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla beraber bazı şehirlerde motorinin 70 liraya yaklaştığı kaydedildi.