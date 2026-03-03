FİNANS

Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü!

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile Körfez bölgesinde tansiyon arttı. Pazartesi günü itibarıyla piyasalardan ilk tepkiler gelmişti. Gram altın Kapalı Çarşı’da 8 bin TL’yi geçerek rekor kırmıştı. Şu sıralar ise gram altın Kapalı Çarşı’da düşüşe geçti. Piyasa fiyatı ile kuyumcu makas da kapandı. İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

28 Şubat Cumartesi günün ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile piyasaların hafta başında nasıl açılacağı merak ediliyordu. Pazartesi günü açılan piyasalarda petrol fiyatlarının yükseldiği, borsada kaybı ve altının yeni rekorları görülmüştü.

Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 1

ALTIN DÜŞMEYE BAŞLADI!

Orta Doğu’da hızla yayılan çatışmalar haftanın ilk gününde piyasaları derinden etkiledi. İlk iş gününde altından yeni rekorlar gelmiş ve Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aşmıştı. Gün boyu art arda rekorlar ile yatırımcısını tetikte tutan altında yeni bir gelişme yaşandı.

Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 2

Kapalı Çarşı’da 8 bin TL’yi aşan gram altın yatırımcıların ilgi odağındaydı. Son olarak ise savaşın 4. Gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalı Çarşı’da altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerinin altına geriledi. Gram altının spot fiyatı ise 7.200 TL'nin altına geriledi. Altın fiyatları bugün erken saatlerde yüzde 1,1 oranında yükseldikten sonra düşüşe geçti ve yüzde 4,5'ten fazla geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Çatışmanın kapsamı ve süresi halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin büyük kısmını altın çekiyor” değerlendirmesinde bulundu
Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 3

3 Mart 2026 güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip etmek için tıklayınız. Kapalı Çarşı’da ve serbest piyasada güncel altın fiyatları…

Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 4

ARADAKİ MAKAS DARALDI!

Geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatı ile Kapalıçarşı arasındaki makas 300-400 TL seviyelerinde iken, gelinen süreçte makas 200 TL seviyelerine geldi.

Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 5

GÜMÜŞTE SERT KAYIP

Gümüşte bugünkü düşüş ise yüzde 12,8'e ulaştı.

PETROL YÜKSELİŞTE!

Pazartesi günlük bazda yükseliş %8’in üzerine çıkarken, fiyatlar 80 dolar sınırına dayandı. Bugün brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılmış olması ise Avrupa’da doğal gaz fiytlarının yüzde 100 zamlanmasına neden oldu. Ayrıca, petrol tedariğinde de ciddi sıkıntıların önümüzdeki günlerde hissedilmesi bekleniyor.
Altında rüzgar tersine esiyor: Kapalı Çarşı’da tabela kırmızıya döndü! 6

Boğaz’ın kapalı kaldığı bu süre zarfında ise akaryakıta yeni zamlar geldi. Buna göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla beraber bazı şehirlerde motorinin 70 liraya yaklaştığı kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.353,56
7.354,50
% -2.41
15:51
Ons Altın / TL
227.500,50
227.605,12
% -2.91
16:06
Ons Altın / USD
5.177,06
5.177,85
% -2.91
16:06
Çeyrek Altın
11.765,70
12.024,60
% -2.41
15:51
Yarım Altın
23.457,86
24.049,20
% -2.41
15:51
Ziynet Altın
47.062,79
47.951,31
% -2.41
15:51
Cumhuriyet Altını
48.943,00
49.683,00
% -3.45
14:53

