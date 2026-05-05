Altında sınırlı yükseliş: İşte altını etkileyen faktörler

Altın fiyatlarında son durum! Önceki seansta bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altın tekrar yükselişe geçti. Ons altın yüzde 0,5 artışla 4541 dolar seviyesine çıktı.

Hande Dağ
Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentiler, enflasyon endişeleri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Önceki seansta bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altın tekrar yükselişe geçti. Ons altın yüzde 0,5 artışla 4541 dolar seviyesine çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da benzer şekilde değer kazandı. Fakat toparlanma sınırlı kaldı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki sınırlı yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 0,3'lük yükselişle yeni güne 6590 TL seviyesinden başladı.

Ons altın fiyatı gün içinde en yüksek 4546 dolar, en düşük 4513 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.09 itibarıyla 4.543 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde en yüksek 6609 TL, en düşük 6561 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.55 itibarıyla 6.592 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

CNBC-e'de yer alan habere göre; petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların güçlenmesi, altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan faktörler olarak yer alıyor. Brent petrolün 113 doların üzerindeki seyri, enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin de güçlendiği aktarılıyor. Diğer yandan güçlü doların, altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirip talebi baskıladığı belirtiliyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE SON DURUM

Öte yandan piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın bu sene faiz indirimi yapma beklentisinin büyük ölçüde fiyatlamalardan kaldırıldığı aktarılıyor. Buna karşılık 2027'ye kadar faiz artışı ihtimalinin dahi gündeme girdiği belirtiliyor. Bu durumun faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığı vurgulanıyor.

Ayrıca ABD ve İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı konusu piyasalar üstündeki etkisini devam ettiriyor. Gelişmelerin, küresel risk algısını artırıp altın fiyatlarında dalgalı seyre neden olduğu kaydediliyor.

5 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.15 itibarıyla 4.540 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.00 itibarıyla 6.588 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 10.776 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.00 itibarıyla 21.545 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 44.359 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 108.744 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.601,94
6.602,77
% 0.48
08:33
Ons Altın / TL
205.512,84
205.647,26
% 0.59
08:48
Ons Altın / USD
4.546,29
4.546,91
% 0.53
08:48
Çeyrek Altın
10.563,11
10.795,53
% 0.48
08:33
Yarım Altın
21.060,19
21.591,05
% 0.48
08:33
Ziynet Altın
42.250,75
43.048,73
% 0.48
08:33
Cumhuriyet Altını
43.853,00
44.523,00
% -1
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

