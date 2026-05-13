Altında 'yeni döngü başladı' dedi 'Çok daha ciddi yüksek seviyeler'

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel ekonomiyle şekillenmeye devam ederken altın yatırımcısı ise önümüzdeki döneme yönelik beklentileri araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Hande Dağ
Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve Orta Doğu'daki gerilimli süreçten etkilenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve Pekin’de gerçekleşecek Trump-Şi Zirvesi gündemde. Hem bu gelişmenin piyasalara etkileri hem de altın fiyatlarında beklenen seyir merak ediliyor.

"TÜM DÜNYA AÇISINDAN ÖNEMLİ OLMUŞ OLACAK"

Nasıl Bir Ekonomi TV'de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında uzun süredir beklenen bir görüşmeydi. Asıl Amerika'nın işi ya da bütün yolları Çin'e çıktığı için asıl savaşı bitirebilecek olan etki Şi Cinping'le görüşmek olacak. Artık yavaş yavaş savaşın ekonomileri yorduğu 11. haftasına girdik. 3-4 haftada bu iş hallolur söylemlerinden neredeyse 3. ayı bitiriyoruz. İşte bu noktada sadece savaş konusu değil enerji konusu, çip konusu, kendi aralarındaki ticaret savaşlarının vermiş olduğu etki, gıda tarafı, birçok başlık aslında bu noktada konuşulacak. Piyasanın bunu pozitif fiyatlaması gerekiyor. Çünkü Çin ile anlaşmanın her anlamda sağlanmış olması aslında dünya ekonomisinin rahatlaması anlamına geleceği için pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Tabii ayrışmalar olacak. Nasıl pozitif fiyatlamalar görebiliriz? Bir kere enflasyon en büyük risklerden bir tanesi. Öncelikle enerji maliyetlerine bu nasıl yansıyacak? Çünkü enerji noktalarında maliyetin yükselmesi Çin'i en fazla zorlayan faktördü. Çin bir kere bunu üzerinden biraz atmış olacak. Her ne kadar bu 11 haftalık sürecin bugün bile savaş bitse ekonomilerde maliyetini hissedecek olsak bile enerji tarafının çözülebiliyor olması, Hürmüz Boğazı'nın açılması başta Çin olmak üzere bütün dünyayı da rahatlatmış olacak. Tabii Çin'in yeniden büyüyebiliyor noktasına gelebilmesi için muhtemelen yılın son çeyreğini bekliyor olacağız ki enflasyonist baskı azalsın, maliyetler azalsın. Bunun yanında Avrupa bu noktada biraz rahatlamış olacak. Çünkü evet Çin'le ciddi anlamda bir rekabet söz konusu ama Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Avrupa'da da çok ciddi hem jet yakıtlarının tükenmesi artık yavaş yavaş yakıt stoklarının da son 4 haftalık sürece girmesi gibi açıklamalar Avrupa'yı aslında daha fazla baskılıyor. Her ne kadar borsalarda yükselişler görsek bile burada hem Amerika hem de Çin arasındaki sürecin tatlıya bağlanması ya da en azından bazı kriterlerin belirlenmesi, sınırların belirlenmesi, belirsizliklerin ortadan kalkması tüm dünya açısından önemli olmuş olacak.

Başta enflasyon olmak üzere Çin ile anlaşma belirsizliklerin ortadan kalkması açısından dünyanın en azından artık o son 3 haftalık süreç içerisinde daha süreçten sonra rahat bir nefes alması açısından çok önemli diyebiliriz.

ALTIN ALMAK İSTEYEN YATIRIMCI İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Aslında bunu hep konuşuyoruz ya. Şu an genel anlamda altında bu bu yıl içerisinde zirveler gördük. 5600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Zirvelerden %20'nin üzerine düşüşler gördük. Aslında bu düşüşler, çıkışlar normal. Çünkü altın genel olarak 1971 - 1980 yılları arasında, 2001-2011 yılları arasında, şimdi yeni bir döngü başladı, 2022 belki 2032'ye kadar sürecek olan bu 10-15 yıllık döngüler içerisinde hareket ediyor. Genelde bu döngüler içerisinde yeni tarihi rekorlar kırarken yani %500, %600 belki %700 değer kazanımı sağlanırken bu 10-15 yıllık süreç içerisinde, zaman zaman %5'in üzerinde düşüşler de yaşamış. Yani o döngünün içerisinde 5-6 kez %5'in üzerinde %10'un üzerinde hatta düşüşler yaşamış. O yüzden bu düşüşleri hep normal kabul ediyoruz. Zirveden şu an itibarıyla neredeyse 1000 dolarlık bir düşüş var, yüzde %15'lik bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Hala yılı artıda kapatabilir ama altın yatırımcısı bu döngüleri unutmaması gerekiyor. Biraz daha uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hep hatırlamamız gerekiyor. Aslında böyledir ama son 1 yıllık yükseliş o kadar hızlı gerçekleşti ki hatta 2023 yılından bu yana neredeyse %200'e varan bir yükseliş gördük. Sanki hep böyle devam edebilecekmiş gibi bir eğilimle yaklaştı yatırımcılar ve zirveden de alım yaptılar. Yeniden yükselişler göreceğiz ama bir dip çalışması içerisinde altın. Bu dip belki de gerçekleşti. 4100 dolar seviyeleri dipti. Bu diplerden zaten alım gerçekleşti. Bir fiyat farkı da oluştu fiziki piyasada. Ama devam etmesi durumunda 4100'ün altında biraz daha temkinli, 3800 - 3400 dolar seviyelerine doğru da bir destek çalışması yapabilir. Yani bu dibi nerede belirleyecek? Bu önemli. Ama orta ve uzun vadede biz belki bu rakamları önümüzdeki yıllarda hiç göremeyeceğiz. Çünkü borçlanan ekonomiler, enflasyonist baskı, enflasyon bir noktada dizginlenmiş olsa bile Amerika'da, dünyaya yansıyan bir petrol maliyetleri var ve birçok değişken bu noktada önemli. Küresel anlamda birçok sistem değişiyor. Yapay zekanın etkileri, bunların hepsi aslında bir kaos ve belirsizlik ortamı yaratıyor.

ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Orta ve uzun vadede yine altının yükselişini göreceğiz. Yıl sonuna doğru birçok tahmin var. 5.000 dolarların üzerinde bu tahminler genelde, 6.000 dolarların üzerine de çıkıyor. Son çeyrek olmak üzere belki bir miktar daha zirvelere yakın fiyatlamalar görebiliriz. Önümüzdeki yıllarda belki 5-6 bin dolar seviyelerinin de üzerinde çok çok daha ciddi yüksek seviyeleri konuşacağımıza inanıyorum. Bu seviyeler alım seviyeleri mi? Bence tasarrufların değerlendirildiği her noktada altın için bir uygun bir fiyat yok. Ortalamayı zaten önemli olan düşürmek. O tasarrufları değerlendirdikçe de pay anlamında %20'lik, %25'lik pay altına ayrılabilir diye düşünüyorum"

Trump'ın piyasalara etkisi konusunda ise Sarı şu şekilde konuştu:

"Aslında altın yatırımcısına da Trump yaradı. Yani Trump da dünyadaki belirsizliği arttırdığı için tarihi rekorları da üst üste Trump döneminde gördük. İkinci yarı biraz renkli olabilir tabii ki. Warsh gelmesi, belki artan enflasyona rağmen yeniden enflasyon faiz indirimleri noktasında hareket edilmesi. Tabii merkez bankasına olan güven bu noktada eğer sarsılmazsa altın yatırımcısının hala yüzü gülmeye de devam edebilir. Yani Trump evet altının ayarıyla çok ciddi seviyede oynadı. Hiç bu kadar fiyat dalgalanmalarının tarihte bu kadar sert olduğunu görmemiştik ama bir yandan da belirsizliği artırdığı için de altına da yaradı. Hatta merkez bankaları belki altın bugün daha düşük olabilirdi, belki 4.000 dolarların altını görebilirdik. Sadece fonlara kalmış olsaydı iş. Ama merkez bankası alımları da çok ciddi anlamda devam ediyor. Birinci çeyrekte neredeyse 270 tonluk bir altın alımı gerçekleştirmiş merkez bankaları"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.849,70
6.850,41
% -0.44
12:18
Ons Altın / TL
213.006,64
213.093,51
% -0.45
12:33
Ons Altın / USD
4.690,84
4.691,41
% -0.52
12:33
Çeyrek Altın
10.959,52
11.200,43
% -0.44
12:18
Yarım Altın
21.850,54
22.400,85
% -0.44
12:18
Ziynet Altın
43.838,07
44.664,70
% -0.44
12:18
Cumhuriyet Altını
45.364,00
46.054,00
% -0.58
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

