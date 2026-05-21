Bir ilde su faturalarına yüzde 15 indirim

MASKİ Genel Kurulu’nda Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na sevk edilen 17 gündem maddesi, ikinci oturumda oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Birinci kademenin 10 metreküpten 12 metreküpe, ikinci kademenin ise 20 metreküpten 22 metreküpe çıkarılmasını öngören maddeye destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, şunları söyledi: "Bugün sizlerin desteğiyle alınan bu karar, özellikle düşük ve sınırda tüketim yapan 100 binin üzerindeki abonemizin faturasına indirim olarak yansıyacak. Bazı abonelerimizde yüzde 15’i, bazılarında ise yüzde 20’yi bulan bir indirimden bahsediyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ederim."

"MANİSA’YI AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ"

Genel kurulda yaptığı konuşmada yakın zamanda başlayacak altyapı projelerine de değinen Başkan Dutlulu, kentin dört bir yanındaki çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"Akgedik’teki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yıllardır ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Yaklaşık 13 milyon liralık bir yatırımlarla buradaki ana hattı yeniliyoruz. Salihli’deki Sevgi Yolu’nu baştan aşağı yeniliyoruz. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kendi ekiplerimizle inşa ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Salihli’ye çok güzel bir Sevgi Yolu kazandırmış olacağız. Saruhanlı’da yılların kanayan yarası olan içme suyu hattını tamamladık. Vatandaşlarımızın bayramda mağdur olmaması için asfalt seriminin alt tabakasını bitirdik; üst yapı çalışmalarına ise bayram sonrasında başlayacağız. İnşallah Saruhanlı da yıllar sonra hak ettiği nitelikli hizmete kavuşacak."

Akhisar’da geçmişte sıkça yaşanan su baskınlarına da dikkat çeken Başkan Dutlulu, "Benim Akhisar Belediye Başkanı olduğum 2019-2024 yılları arasında ne yazık ki şehre 1 metre bile yağmur suyu hattı döşenmemiş, mecburi alanlar dışındaki yerleşim bölgelerine hiçbir yatırım yapılmamıştı. Şimdi ise 31 milyon lira maliyetle Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini kapsayan yağmur suyu hattı çalışmalarına bayramdan hemen sonra başlıyoruz. Aynı şekilde Soma’da da 19 milyon lira maliyetli yağmur suyu hattı projemiz start alıyor. Manisa’yı ilçeleriyle birlikte başta sel baskınları olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmeye kararlıyız" dedi.

BÜYÜK YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Manisa’nın dört bir yanında büyük yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, "Gördes’in içme suyu isale hattı 120 milyon liralık bir yatırım ve çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yıl 154 sondaj ihalesi gerçekleştirdik, bunlardan 20’si bitti ve diğerleri sürüyor. Turgutlu’daki ana kolektör hattında büyük bir sorun var ve çökmeler meydana geliyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Maliyeti düşürmeye çalışsak da 50 ile 80 milyon liralık bir bütçeden bahsediyoruz, kesin maliyet çalışılacak alana göre netleşecek ve birçok mahalleyi bu sorundan kurtaracağız. Sulu Sokak olarak bilinen İstasyonaltı bölgesinde ihale süreçleri, Muradiye’de ise saha çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Muradiye'de arıtma tesisinin inşaatına başlıyoruz ve ekiplerimiz artık şehir merkezine giriyor. Bu yaz Muradiye’de 2 milyar liralık dev bir yatırımla altyapıyı tamamen yenileyeceğimiz çok ciddi bir çalışma dönemi olacak" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır