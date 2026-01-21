FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları rekor serisine devam ediyor. Piyasalar yeni günde de rekorla karşılaştı. Gram altın ve ons altında yeni rekor seviyeler görüldü. Jeopolitik risk tarafından Trump'ın Grönland ile ilgili tavrı ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler etkili oldu. Güvenli liman talebi, ons fiyatını 4 bin 800 doların üzerine taşıdı, ons altın 4900 dolar sınırına dayandı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları ve altın yorumları...

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı)
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altında yeni bir rekor daha geldi. Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın gün içinde 6790 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın da 4878 dolar ile zirve seviyeyi gördü. İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş 'Dönüm noktası' deyip açıkladı: 'Üşüyen işçiye tazminat hakkı' İsa Karakaş 'Dönüm noktası' deyip açıkladı: 'Üşüyen işçiye tazminat hakkı'

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6790 TL, en düşük 6617 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.33 itibarıyla 6.782 TL seviyesinde seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) 2

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4878 dolar, en düşük 4756 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.49 itibarıyla 4.875 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) 3

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki ısrarının Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşıması ve NATO içindeki dengeleri sarsabileceği endişeleriyle rekor kırdığı belirtiliyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin arttığı görülüyor.

Mynet Anket Altın Fiyatları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum.
Fiyatların düşeceğini düşünüyorum.
Döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.
Bu durum geçici, normal seviyelerine döner.
Kararsızım
Bu anket 10 saat 52 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) 4

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) 5

21 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.26 itibarıyla 4.865 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.11 itibarıyla 6.773 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.11 itibarıyla 11.074 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 22.140 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 46.035 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 112.248 TL seviyesinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatıGram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.796,81
6.797,70
% 2.71
09:34
Ons Altın / TL
210.380,16
210.506,66
% 2.25
09:49
Ons Altın / USD
4.860,64
4.861,26
% 2.2
09:49
Çeyrek Altın
10.874,89
11.114,23
% 2.71
09:34
Yarım Altın
21.681,81
22.228,47
% 2.71
09:34
Ziynet Altın
43.499,56
44.320,98
% 2.71
09:34
Cumhuriyet Altını
44.291,00
44.944,00
% 1.51
17:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.