Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatlarında son durum... Altında yeni bir rekor daha geldi. Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın gün içinde 6790 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın da 4878 dolar ile zirve seviyeyi gördü. İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6790 TL, en düşük 6617 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.33 itibarıyla 6.782 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4878 dolar, en düşük 4756 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.49 itibarıyla 4.875 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki ısrarının Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşıması ve NATO içindeki dengeleri sarsabileceği endişeleriyle rekor kırdığı belirtiliyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin arttığı görülüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

21 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.26 itibarıyla 4.865 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.11 itibarıyla 6.773 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.11 itibarıyla 11.074 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 22.140 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 46.035 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 112.248 TL seviyesinde.