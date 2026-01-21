Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Motorine zam geldi mi? Motorine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 21 Ocak 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; motorin fiyatlarında 1 lira civarında artış yaşandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.01 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL