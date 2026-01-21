FİNANS

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Motorine zam geldi mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha oldu. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam geldi? Motorine zam var mı bugün? 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Motorine zam geldi mi? Motorine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 21 Ocak 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları) 1

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; motorin fiyatlarında 1 lira civarında artış yaşandı.

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişiklik (21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları) 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.01 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL
Motorin: 55.69 TL
LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.91 TL
Motorin: 56.95 TL
LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.20 TL
Motorin: 57.20 TL
LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.44
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.95
Gazyağı
46.56
