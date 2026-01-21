FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş 'Dönüm noktası' deyip açıkladı: 'Üşüyen işçiye tazminat hakkı'

Yargıtay'dan çalışan milyonları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Söz konusu kararın detaylarını aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'Çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası' ifadelerini kullandı. Detayları veren Karakaş, ısınma problemi olan iş yerinde çalışanların tazminat hakkı kazanabileceğini vurgulayıp Yargıtay'ın kararı ile ilgili ayrıntıları söyledi. İşte milyonlarca çalışan ve işveren için kritik önem taşıyan o kararın tüm detayları...

İsa Karakaş 'Dönüm noktası' deyip açıkladı: 'Üşüyen işçiye tazminat hakkı'
Hande Dağ

Çalışanları yakından ilgilendiren kritik bir detayı SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Buna göre; Karakaş, yetersiz ısınma sebebiyle üşüyen işçinin tazminat hakkı kazanabileceğini belirtti. İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar' Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 1

"TAZMİNATINI ALIP KAPIYI ÇEKİP GİDEBİLİR"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "Isınma problemi olan iş yerinde çalışan, tazminatını alıp kapıyı çekip gidebilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal nitelikteki karar, çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatırımcıyı işaret etti 'Bugün satılamayan, yarın bulunamayacak' Yatırımcıyı işaret etti 'Bugün satılamayan, yarın bulunamayacak'

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 2

Bu kararının yalnızca bir alacak davası sonucu olmadığını belirten Karakaş, aynı zamanda çalışma hayatında iş yeri şartlarının işçinin soğuk havalarda ısınma ihtiyacını karşılayarak sağlığının muhafaza edecek biçimde sağlanmasının bir lüks değil, anayasal zorunluluk olduğunu tescil ettiğini vurguladı. Karakaş, bu doğrultuda işverenin 'şartlar böyle, işine gelirse' diyerek işçiyi fiziksel sefalete mahkum edemeyeceğini aktardı.

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 3

Olayla ilgili detayları da aktaran Karakaş, olayın bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan çalışanın, maruz kaldığı fiziksel ihmallerle başladığını, iş yerinin devredilmesiyle beraber artan iş yükü ve yetersiz fiziki şartlarla birleşip çalışan için azaba dönüştüğünü kaydetti.

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 4

DOSYADAKİ ÇARPICI DETAY: İŞ YERİNDE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ YOK

Dava dosyasındaki çarpıcı bir detayı da aktaran Karakaş, iş yerinde merkezi bir ısıtma sisteminin olmadığını, çalışanların kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığını ve mesaiyi kat kat giyinerek doldurduğunu belirtti. Sonuçta sürekli hastalanan, hastanelik olan ve vücut direnci çöken işçinin 'Sağlığım elvermiyor, ayrılmak istiyorum' dediği zaman da yönetimin sessizliğiyle karşılaştığını kaydetti. 'İstifa' etmek zorunda kalan işçiye, başta yerel mahkemenin 'Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın' dediğini fakat temyiz aşamasında Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozduğunu ve işçiyi haklı bulduğunu belirtti.

Mynet Anket Yargıtay Kararı Üzerine Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok olumlu buluyorum, çalışanların haklarının korunması önemli.
Bu karar işverenleri zor duruma sokabilir.
Kararın ayrıntılarını tam olarak bilmiyorum.
Uygulamada zorluklar çıkabilir.
Kararsızım
Bu anket 11 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 5

Yargıtay'ın bozma kararındaki gerekçeleri de aktaran Karakaş, "Yüksek mahkeme, sanayileşmenin getirdiği ekonomik büyümenin, işçinin beden bütünlüğü pahasına elde edilemeyeceğini açıkça vurguluyor. Kararda geçen şu cümle, iş hukukunun ruhunu özetliyor: "Toplumun tüm bireylerinin yararlandığı sanayileşmenin bedelini çalışanlara ödetmeme kaygısı, çağdaş toplumların başlıca amacıdır." Bu ifadeyle Yargıtay; bir iş yerinin sadece "üretim yapılan bir yer" değil, aynı zamanda "insanca yaşanılan bir ortam" olması gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

Devamında Karakaş "Eğer bir patron, çalışanının ısınmasını sağlayamıyorsa, orada hukuk devleti devreye girer ve "Burada çalışma şartları uygulanmıyor" der" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 6

Karakaş, Yargıtay'ın kararının temelindeki yasal sacayaklarını da şu şekilde sıraladı:

"Anayasa: Çalışma herkesin hakkı olsa da, devlet çalışanın hayat seviyesini yükseltmekle görevlidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: İşveren, riskleri önlemek ve çalışma ortamını iyileştirmek için her türlü teknolojik ve organizasyonel tedbiri almak zorundadır.
ILO 155 Sayılı Sözleşme: Uluslararası düzeyde koruma altına alınan bu hak, çalışma ortamındaki tehlikelerin (soğuk da bir tehlikedir!) asgariye indirilmesini emreder.
İş Kanunu: Çalışma şartlarının işveren tarafından uygulanmaması, işçiye derhâl "haklı fesih" yetkisi verir"

İsa Karakaş Dönüm noktası deyip açıkladı: Üşüyen işçiye tazminat hakkı 7

Mahkemenin tanıkların 'İş yeri çok soğuktu, hepimiz üşüyorduk' beyanlarını delil olarak kabul ettiğini vurgulayan Karakaş, yerel mahkemenin 'istifa etti' diyerek reddettiği kıdem tazminatı talebinin Yargıtay tarafından 'Bu istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' biçiminde yorumladığını kaydetti.

Devamında Karakaş "Yani, eğer patronunuz sizi ısıtmıyor, sağlığınızı tehlikeye atıyor ve fiziksel olarak yetersiz bir ortamda çalışmaya zorluyorsa; verdiğiniz dilekçe bir "pes etme" değil, bir "hak arama" belgesidir" ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELERE İKAZ NİTELİĞİNDE"

Söz konusu kararın, 'merdiven altı' ya da fiziksel şartları yetersiz işletme için ikaz niteliğinde olduğuna vurgu yapan Karakaş, işverenlerin bilmesi gerektiği noktanın; klima masrafı, yalıtım maliyeti ya da ısınma faturasından kaçınmanın devasa tazminatlardan çok daha ucuz olduğunu belirtip uyarıda bulundu. Karakaş, söz konusu kararın, işçiler için de sağlıklı çalışma ortamı konusunda önemli bir bilinç aşıladığını kaydetti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacakASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
Özel okullarda fiyatlar uçtu!Özel okullarda fiyatlar uçtu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.