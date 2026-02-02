Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum

Altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü. Zirve sonrası ibre tersine döndü. CME'de kıymetli metaller için teminat (margin) artışlarının seans kapanışıyla yürürlüğe girecek olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, değerli metallerde sert satışlar getirmişti.

Spot altın gün içinde 4 bin 402 dolara geriledi. Gün içinde kayıp yüzde 5'i aşarak fiyatları iki haftanın en düşük seviyesine çekti.

Altının ons fiyatı haftaya sert satışla başlamasının ardından kayıplarının bir kısmını toparladı ve yeniden 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı.

Altın fiyatları saat 15:50 itibarıyla şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.692,13

Satış: 6.693,46

Değişim: %-1.41

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.502,85

Satış: 4.506,45

Değişim: %-1.83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.694,6400

Satış: 10.931,0300

Değişim: %-1,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 42.778,5400

Satış: 43.590,3900

Değişim: %-1,52

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 45.971,00

Satış: 46.679,00

Değişim: %-9.95

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.347,88

Satış: 21.887,60

Değişim: %-1.41

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 42.829,61

Satış: 43.641,33

Değişim: %-1.41

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 46.945,97

Satış: 48.253,77

Değişim: %-2.09