Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum

Altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü. Zirve sonrası ibre tersine döndü. CME'de kıymetli metaller için teminat (margin) artışlarının seans kapanışıyla yürürlüğe girecek olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, değerli metallerde sert satışlar getirmişti.
Spot altın gün içinde 4 bin 402 dolara geriledi. Gün içinde kayıp yüzde 5'i aşarak fiyatları iki haftanın en düşük seviyesine çekti.
Altının ons fiyatı haftaya sert satışla başlamasının ardından kayıplarının bir kısmını toparladı ve yeniden 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı.
Altın fiyatları saat 15:50 itibarıyla şöyle:
Alış: 6.692,13
Satış: 6.693,46
Değişim: %-1.41
Alış: 4.502,85
Satış: 4.506,45
Değişim: %-1.83
Alış: 10.694,6400
Satış: 10.931,0300
Değişim: %-1,52
Alış: 42.778,5400
Satış: 43.590,3900
Değişim: %-1,52
Alış: 45.971,00
Satış: 46.679,00
Değişim: %-9.95
Alış: 21.347,88
Satış: 21.887,60
Değişim: %-1.41
Alış: 42.829,61
Satış: 43.641,33
Değişim: %-1.41
Alış: 46.945,97
Satış: 48.253,77
Değişim: %-2.09
