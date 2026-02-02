FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Altın, sadece birkaç gün önce tarihi zirveyi görüp sonra sert bir düşüş yaşamıştı. Altının ons fiyatı haftaya sert satışla başlamasının ardından kayıplarının bir kısmını toparladı ve yeniden 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı.

Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum
Cansu Akalp

Altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü. Zirve sonrası ibre tersine döndü. CME'de kıymetli metaller için teminat (margin) artışlarının seans kapanışıyla yürürlüğe girecek olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, değerli metallerde sert satışlar getirmişti.

Spot altın gün içinde 4 bin 402 dolara geriledi. Gün içinde kayıp yüzde 5'i aşarak fiyatları iki haftanın en düşük seviyesine çekti.

Altının ons fiyatı haftaya sert satışla başlamasının ardından kayıplarının bir kısmını toparladı ve yeniden 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı.

Altın fiyatları saat 15:50 itibarıyla şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.692,13
Satış: 6.693,46
Değişim: %-1.41

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.502,85
Satış: 4.506,45
Değişim: %-1.83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.694,6400
Satış: 10.931,0300
Değişim: %-1,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 42.778,5400
Satış: 43.590,3900
Değişim: %-1,52

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 45.971,00
Satış: 46.679,00
Değişim: %-9.95

Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum 1

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.347,88
Satış: 21.887,60
Değişim: %-1.41

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 42.829,61
Satış: 43.641,33
Değişim: %-1.41

Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum 2

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 46.945,97
Satış: 48.253,77
Değişim: %-2.09

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi!Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi!
Otomotiv endüstrisi ocakta 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduOtomotiv endüstrisi ocakta 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.646,42
6.648,27
% -2.07
16:19
Ons Altın / TL
204.495,22
204.589,80
% -2.98
16:34
Ons Altın / USD
4.702,38
4.703,96
% -3.12
16:34
Çeyrek Altın
10.634,28
10.869,92
% -2.07
16:19
Yarım Altın
21.202,09
21.739,84
% -2.07
16:19
Ziynet Altın
42.537,11
43.346,72
% -2.07
16:19
Cumhuriyet Altını
46.096,00
46.784,00
% -4.47
14:13
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.