Altının kilogram fiyatı 6 milyon 197 bin 999 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 197 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 197 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 163 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 262 milyon 997 bin 927,41 lira, işlem miktarı ise 1667,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 896 milyon 743 bin 924,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 6.163.000,00 4.451,00
En Düşük 6.100.000,00 4.257,95
En Yüksek 6.215.000,00 4.494,50
Kapanış 6.197.999,00 4.480,00
Ağırlıklı Ortalama 6.168.189,09 4.437,87
Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.262.997.927,41
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.667,82
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

