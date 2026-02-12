FİNANS

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 310 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 310 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 310 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 7 milyon 365 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 357 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 273 milyon 591 bin 830,12 lira, işlem miktarı ise 313,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 874 milyon 700 bin 658,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile ARD Grup Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.357.000,00 5.225,00
En Düşük 7.300.000,00 5.010,00
En Yüksek 7.365.000,00 5.227,25
Kapanış 7.310.000,00 5.223,30
Ağırlıklı Ortalama 7.331.370,36 5.166,68
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.273.591.830,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 313,97
Toplam İşlem Adedi 40
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.091,85
7.093,33
% -0.61
17:49
Ons Altın / TL
220.519,12
220.613,23
% -0.63
18:04
Ons Altın / USD
5.052,72
5.053,34
% -0.66
18:04
Çeyrek Altın
11.346,95
11.597,60
% -0.61
17:49
Yarım Altın
22.622,99
23.195,20
% -0.61
17:49
Ziynet Altın
45.387,81
46.248,52
% -0.61
17:49
Cumhuriyet Altını
48.644,00
49.379,00
% -0.05
17:02
