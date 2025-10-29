FİNANS

'Bozdurmaya geldiğinde anlıyor' 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş'ten 'İş işten geçiyor' uyarısı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşın gözünü yeniden altına çevirirken bir yandan da sahte altın konusu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kuyumcu, 78 gram altın getiren bir vatandaşın altının 21 gramının sahte olduğunu tespit etmiş, üstelik bunlar paketli çıkmıştı. Peki, altın alacaklar nelere dikkat etmeli? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Geçtiğimiz günlerde 78 gram altını bozdurmak için kuyumcuya giden bir vatandaşın altınlarının 21 gramının sahte olduğunu ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuş, çokça konuşulmuştu. Üstelik o altınların da paketli olması dikkat çekmişti. Sahte altın konusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. İşte detaylar...

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 1

BU DURUM NASIL OLABİLİYOR?

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan İslam Memiş şu değerlendirmeleri yaptı:

"Olabilir. Çünkü önemli olan vatandaşın bunu kimden aldığı ve nereden aldığı önemli. Bu problem yıllardır beri var ve çözülemeyen bir problem. Özellikle çeyrek altında, tam altında, beşi bir yerde, paketli gram altında nereye rağbet varsa orada dolandırıcılar, kalpazanlar aynı bir kuyumcu atölyesi gibi çalışıyorlar ve sahte üretiyorlar.

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 2

Özellikle son 9 haftadır altın fiyatlarında rekor seviyeler gördük. Ons altında, gram altında ve piyasada altın kalmadı. Yoğun panik alımından dolayı. Hemen dolandırıcılar devreye girdi, hemen internetten sahte altın satışına başladılar. Vatandaş nasıl olsa kuyumcu da bulamıyorum diye internetten verdi siparişi. Karşısında da böyle sürprizler çıkabiliyor. O yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki kuyumcudan başka hiçbir yerden altın alışverişi yapmayın. Özellikle internetten alışveriş yapmak çok riskli.

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 3

"KUYUMCU ANLAR AMA VATANDAŞ DOLANDIRILDIĞINI ANLAMAZ"

Gerçi bu konuyla alakalı Sayın Ticaret Bakanımızla bizzat görüştük. Sunumlarımızı yaptık. Artık birebir taklit ürünlerin satışı dışarıda yasaklanacak. Özellikle paketli gram altın özellikle rafinenin patentini dışarıya içeriye vuruyorlar ama sahte. Kuyumcu anlar ama vatandaş dolandırıldığını anlamaz. Dikkat ederseniz bütün rafinenin a'dan z bilgileri var. İsmi falan hepsi orada yazıyor. Ve dolayısıyla da burada önemli olan vatandaşın alırken nereden aldığı. Mesela rafinelerin internet mağazaları var. Oradan alabilirsiniz. Güvenilir. Ama tutup da böyle normal alışveriş sitelerinden altına almak çok riskli. Bu problemin önüne geçmek için çok ciddi anlamda cezai işlemlerin yapılması lazım. Kuyumcuların kendi aralarında sosyal medya ortak hesapları var. Burada bütün dolandırıcıların videoları, kayıtları mevcut ama kuyumcu esnafı bunları karakola, emniyete şikayet ettiği zaman kuyumcudan önce dolandırıcılar çıkıyor. Bahane şu, ben bilmiyordum sahte olduğunu ve her gün karşılaşıyoruz ve yüzsüz bir şekilde yine kuyumcu kuyumcu gezmeye devam ediyorlar.

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 4

"VATANDAŞLARIN KUYUMCULARDAN BAŞKA HİÇBİR YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAMASI LAZIM"

Artık modern teknolojiyi kullanıyorlar. Modern teknolojide artık birebir taklit ürünü yapması çok basit. Artı paketli, paketli altını test etme olasılığınız, gözüyle ayırt etme olasılığınız çok zor. O yüzden vatandaşların kuyumculardan başka hiçbir yerden alışveriş yapmaması lazım. Şimdi gerçek çeyrek altın fotoğrafı paylaşıp da şunları gönderiyorlar size; aynı boy, aynı renk, birebir taklit. Ama vatandaş bunu bozmaya geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. İş işten geçiyor. Ve dolayısıyla altın fiyatlarının sert düşüşleri, sert yükselişleri yaşandığı zaman veya yoğun talep olduğu zaman vatandaşların kendine karşı ciddi sorumlulukları var. 1 gram altında ciddi bir dolandırıcılık mevzusu var. Tüketicilerin, altın yatırımcılarının çok dikkat etmesi lazım. Özellikle internetten alışveriş yapanlar veya tanımadıkları insanlardan alışveriş yapanlar...

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 5

"DOLANDIRILDIĞINI İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA ANLIYOR"

İşte örnek verelim; gram altın ne kadar? 5800 lira, ya acil bozdurmam lazım, kuyumcu bunu 5700 liraya bozuyor, 5700 liraya sana vereyim diyor. Hemen karşı taraf alıyor ama dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlıyor ve bu hadiseler yıllarca devam ediyor. Kuyumcudan almak en doğrusu. Kuyumcu esnafından alacaksın. Kuyumcu esnafından bozduracaksın. İnternetten alışveriş yaparken böyle problemlerle karşı karşıya çok çıkabilirsiniz. Dolandırıcılar aynı bir rafine gibi çalışıyor. Çok ciddi cihazları var. Ve bu cihazlara yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yasal düzenlemeler gelmeden bunun önüne geçmek zor, imkansız"

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 7

29 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.57 itibarıyla 3976 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.42 itibarıyla 5367 TL seviyesinde.

Bozdurmaya geldiğinde anlıyor 78 gram altın şaşırtmıştı! İslam Memiş ten İş işten geçiyor uyarısı 8

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.44 itibarıyla 8779 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.43 itibarıyla 17.553 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 38.164 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 92.702 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.365,85
5.366,55
% 0.72
10:01
Ons Altın / TL
167.679,81
167.716,46
% 1.2
10:16
Ons Altın / USD
3.996,75
3.997,29
% 1.14
10:16
Çeyrek Altın
8.585,36
8.774,31
% 0.72
10:01
Yarım Altın
17.117,07
17.548,63
% 0.72
10:01
Ziynet Altın
34.341,45
34.989,93
% 0.72
10:01
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

